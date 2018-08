Kelderman verliest zicht op een podiumplaats in de Ronde van Spanje

Hij was op z’n minst podiumkandidaat, Wilco Kelderman. Hij kon de Vuelta misschien wel winnen. Vorig jaar was hij al vierde geworden.

Wilco Kelderman Foto Getty Images

Het ging ook goed. Hij was tiende in de proloog. Hij kon met de besten mee, toen het in de eerste etappes al behoorlijk omhoog ging. Hij stond zesde in het klassement. Geen zorgen. De echte krachtmetingen waren voor later, als hogere bergen opdoemden. Wat ook telde: er waren al wat potentiële concurrenten in de kansloze zone van het klassement weggezakt. Vincenzo Nibali, Ilnoer Zakarin, Richie Porte.

Maar ineens kunnen alle opgewekte scenario’s de papierversnipperaar in. Het is een ontmoedigend beeld: Kelderman staat donderdag in de zesde etappe naast zijn fiets op zo’n brede en kaarsrechte asfaltweg, iets van de Spaanse zuidoostkust af. Hij prutst wat aan het achterwiel, zoals zijn ploeggenoot Tom Dumoulin in de zesde etappe van de Tour aan zijn voorwiel had geprutst bij de Mûr de Bretagne nadat hij tegen Romain Bardet was gebotst. Een mecanicien reikt Kelderman een nieuw rijwiel aan. Hij trekt zich weer op gang.

Maar het oogt alsof hij onmiddellijk voelt dat het onheil weer is geschied. Weer. Alsof de valpartijen vorig jaar in de Giro, deze lente in de Tirreno-Adriatico en in de zomer op het NK in Hoogerheide, en bijbehorend gepruts aan een verbogen plaatje in de gehavende schouder, niet genoeg waren geweest. Dit kan er nog wel bij.

Het moment is beroerd, de plek is beroerd. Het peloton is net in stukken gescheurd. Een paaltje in een dorpje, hoogst ongelukkig midden op de weg geplaatst, had 25 kilometer voor de finish tot een valpartij geleid. Kelderman was er vol in de remmen gegaan om een tuimeling te voorkomen. ‘Ze reden volle bak in mijn achterwiel. Die was krom.’

Na de fietswissel staat de wind pal tegen, zoals die de hele dag al tegen had gestaan. Een handvol ploeggenoten laat zich terugzakken om Kelderman terug te brengen. Maar het lukt niet, de achterstand op de voorste groep blijft schommelen rond de anderhalve minuut. Het is vooral Education First dat voorin voor kopman Rigoberto Urán het tempo verzengend hoog houdt.

Dit is de schade voor Kelderman als hij in San Javier over de finish komt: 1.44. Hij zakt naar de 17de plek in het klassement en staat nu op 2.50 van rodetruidrager Rudy Molard; dat is in de Ronde van Spanje een straatlengte.

En dat in etappe die tot aan de valpartij in een wandeltempo werd afgelegd. Veelzeggend voor het koersverloop: de gemiddelde snelheid schoot van 35 kilometer per uur naar 51 in de laatste tien kilometer. Kelderman: ‘Het is pijnlijk om op zo’n manier tijd te verliezen. Ik kan het niet meer terugdraaien. Ik ben superteleurgesteld, maar op dit moment kan ik er niets aan doen.’

Etappewinnaar is de Fransman Nacer Bouhanni. Hij blijft net Danny van Poppel voor. De sprinter van Lotto-Jumbo voelt zich in Spanje beter dan de afgelopen Giro d’Italia, waarin hij zich vijf keer in de topvijf reed. Er is ruimte voor verbetering: in de Vuelta wachten nog vijf vlakke etappes.