Kelderman maakt indruk in Giro

Wilco Kelderman (links) komt met de Deen Jakob Fuglsang over de streep in de negende etappe van de Giro d'Italia. Beeld AFP

Wilco Kelderman stormt op de finish af. Anderhalve minuut eerder is de negende etappe van de Giro d’Italia gewonnen door Ruben Guerreiro en na hem zijn al zes anderen binnengekomen. Maar met de daguitslag is Kelderman niet bezig. Hij pijnigt zijn concurrenten voor het klassement. Op het laatste en steilste stukje van de beklimming naar Roccaraso laat hij ze stuk voor stuk naar adem happen.

Het weer in de Abruzzen doet zondag Vlaamser aan dan 1.500 kilometer noordwestelijker in Gent-Wevelgem. Het regent onophoudelijk en het waait flink. Het heeft zijn weerslag op het pelotonnetje klassementsrenners dat zich in de bergetappe lang koest houdt. ‘Het was een zware en lange dag’, vertelt Kelderman na afloop. ‘Zeker aan het einde was het koud.’

Geweldige benen

De kou is niet in zijn benen geslopen, die voelen juist geweldig aan. Met nog 400 meter te gaan zet hij aan. ‘Ik ging vol naar de finish, kijken of ik een paar gaten kon slaan.’ De enigen die hem kunnen volgen zijn de Deen Jakob Fuglsang en Keldermans Australische ploeggenoot Jay Hindley. De andere klassementsrenners leveren tijd in.

‘Het roze is geen moment in mijn gedachten geweest. Daarvoor ging ik te kort voor de finish’, zegt Kelderman die vooraf derde stond. Hij brengt zijn achterstand op Joao Almeida, de man in de roze leiderstrui, terug tot een halve minuut, 18 seconden minder dan voor de etappe. En hij wipt over Pello Bilbao naar de tweede plek.

Sterke indruk

Al de hele eerste week maakt de 29-jarige Kelderman een sterke indruk, al doet hij dat grotendeels in de luwte. Na de etappe naar de Etna van vorige week zondag, waar hij vierde werd, bezette hij de derde plaats in het klassement. Na weer een knappe vierde plaats in Camigliatello Silano, steeg hij woensdag naar plek drie.

Het valt op hoe explosief hij is bergop, een eigenschap die veel andere Nederlandse klassementsrenners ontberen. Zoals Steven Kruijswijk, die van de weg der geleidelijkheid is wanneer het omhoog gaat. Op weg naar Roccaraso verliest hij in de laatste steile hectometers 21 seconden op Kelderman en zakt van de achtste naar de elfde plaats in het klassement.

Pechvogel

Keldermans carrière wordt gekenmerkt door pech. Na zijn doorbraak in 2014, hij wordt zevende in de Giro, valt hij vaak. Meestal breekt hij dan ook meteen iets; zijn sleutelbeen drie keer, zijn vinger tweemaal. Vorig jaar nog had hij wekenlang een nekbrace om nadat hij bij een val in de Ronde van Catalonië een nekwervel had gebroken. En dan waren er nog talrijke andere blessures en gevallen van materiaalpech.

Maar tussen alle ellende door liet hij ook telkens zijn talent zien. Zo reed hij drie jaar achtereen (in 2017, 2018 en 2019) in de Ronde van Spanje naar een toptien-notering.

Niet rijk rekenen

Hij weet uit ervaring hoe belangrijk het is zich niet te vroeg al rijk te rekenen. Daarom is hij voorzichtig over het behalen van de roze trui. ‘Misschien kunnen we daar volgende week naar kijken, maar het belangrijkste is dat mijn gevoel nu goed is. Ik bekijk het per dag.’

Ondertussen kan hij in Italië vertrouwen op een sterke ploeg. Aan de voet van de slotklim was Sunweb zondag als enige equipe in het uitgedunde en doorweekte peloton nog compleet. Kelderman was logischerwijs vol lof over het team, dat hij na dit seizoen zal verruilen voor Bora-Hansgrohe.

Alle ingrediënten voor een goede Giro zijn er. Maar of dat voldoende is om Almeida uit de leiderstrui te rijden? De Portugees rijdt zijn eerste grote ronde en is pas 22. En de zwaarste ritten moeten nog komen. Kelderman heeft een vracht aan ervaring meer, maar daarop vertrouwen kan hij niet. Dat hebben mannen als Tadej Pogacar en Egan Bernal, leeftijdsgenoten van Almeida, met hun beider Tourzeges wel bewezen. Het zal voor Kelderman dus ook eens mee moeten zitten.