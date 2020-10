Kelderman komt niet dichter bij roze trui in Giro

Het peloton tijdens de 17e etappe van de Giro d'Italia. Beeld AFP

Schaduwboksend reed het groepje met klassementsrenners omhoog naar Madonna di Campiglio. De plek waar in 1999 Marco Pantani in de roze trui de etappe won en vervolgens vanwege verdachte bloedwaarden uit koers werd genomen. Het zou het begin van het einde zijn voor de Italiaan die in 2004, depressief, drugsverslaafd en pas 34 jaar oud overleed.

De etappe van woensdag ontbeerde ieder drama. De klassementsrenners beloerden elkaar, lieten elkaar maar weinig ruimte. Ondertussen reed vijf minuten voor ze Ben O’Connor naar de ritzege. De 24-jarige Australiër revancheerde zich zo voor de etappe van een dag eerder. Ook toen was hij in de vroege vlucht mee, maar werd op het nippertje verslagen door Jan Tratnik.

Het was niet zo dat het rustig peddelen was in de groep der favorieten. Integendeel, de Sunweb-ploeg van Kelderman had tempo gemaakt en het peloton flink uitgedund. Maar alle renners uit de top tien konden aanhaken. Almeida zat gemakkelijk bij Kelderman in het wiel.

Voor de aanpak van zondag, toen Hindley, Keldermans adjudant en de nummer drie van het klassement, bijna iedereen wist los te rijden, was het niet steil genoeg. De 12 kilometer lange klim had een maximaal stijgingspercentage van 8 procent en vlakte naar het einde toe sterk af. De Sunweb-mannen waren te gemakkelijk te volgen voor de mannen achter hun rug.

Hindley gooide het daarom over een andere boeg en demarreerde op 5 kilometer. Hij kreeg een gaatje en Kelderman sprong er vervolgens naartoe. In de hoop Almeida te lossen en samen met zijn ploegmakker weg te komen. ‘We probeerden iets te forceren, maar dat lukte helaas niet’, verzuchtte Kelderman.

Joao Almeida, de drager van de roze leiderstrui, tijdens de 17e etappe van de Giro d'Italia. Beeld AFP

Almeida wist vrij eenvoudig het gaatje te dichten en vervolgens nam zijn helper Fabio Masnada het commando over. Zonder verdere schermutselingen reed de groep naar de finish. Kelderman zou niet meer aandringen en kwam in dezelfde tijd als zijn rivaal als 14de over de streep.

Het was opnieuw het bewijs dat Almeida ondanks zijn onervarenheid, hij debuteert in een grote ronde, niet eenvoudig te kraken is. Dinsdag had de 22-jarige Portugees - ‘de aanval is soms de beste verdediging’ - in de slotkilometer twee seconden bij zijn voorsprong op Kelderman gesprokkeld. Hij heeft een gat van 17 seconden en Kelderman heeft nog twee serieuze kansen om die achterstand in een voorsprong om te buigen.

Stelvio

De eerste mogelijkheid is de etappe van donderdag, die zijn schaduw al vooruitwierp op het koersverloop van woensdag. Geen van de klassementsrenners durfde echt voluit te gaan in de wetenschap dat ze daags nadien de rit over onder meer de Stelvio te verteren zouden krijgen. ‘Elke dag is belangrijk en zeker morgen is een grote dag.’

Het is niet de laatste mogelijkheid, want zaterdag volgt de laatste bergrit, naar Sestriere. Die rit zal een ander parcours krijgen dan in het routeboek is aangegeven. Het peloton zou door Frankrijk trekken, maar daar zijn de coronateugels aangehaald en zijn groepen groter dan zes op de openbare weg verboden. Het Giro-peloton, nog 136 man groot, is daarom niet welkom.

Giro-directeur Mauro Vegni heeft vanwege de Franse maatregelen drie zware beklimmingen (Colle dell’Agnello, Col d’Izoard en Montgenèvre) moeten schrappen. Dat betekent niet dat het een makkelijk ritje zal worden zaterdag, want in de alternatieve route moeten de renners driemaal naar Sestriere toe. Die beklimmingen zijn minder steil en hoog zijn dan de geschrapte cols, maar volgen elkaar wel sneller op. De coureurs zullen nauwelijks op adem kunnen komen.

Kelderman verwacht daarom op het aangepaste parcours een harde strijd, daar doen wat minder hoogtemeters weinig aan af. ‘Vergeet niet dat we al drie weken koers hebben gehad. We staan elke dag om zeven uur op en gaan laat naar bed. Dat gaat aan het eind zijn tol eisen.’