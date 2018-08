Kelderman doet het verrassend goed in de Vuelta - Comeback is ‘een klein wonder’

Slechts 22 koersdagen had Wilco Kelderman (Sunweb) er dit seizoen op zitten toen hij zaterdag aan de start verscheen van de Ronde van Spanje. Een seizoen dat begon met een akelige valpartij in de Tirreno-Adriatico, begin maart, waarbij Kelderman zijn sleutelbeen brak. En vlak voor de Tour de France viel hij nog een keer. Het plaatje waarmee zijn sleutelbeen was vastgezet brak tijdens het NK op weg. Maar na twee dagen fietsen in Zuid-Spanje staat Kelderman derde in het algemeen klassement van de Vuelta. Boven verwachting.

Met een korte tijdrit van acht kilometer door Malaga op zaterdag en direct een aankomst na een klimmetje op zondag, was er voor de klassementsrenners tijdens het openingsweekend geen mogelijkheid om rustig aan de Ronde van Spanje te beginnen. Michal Kwiatkowski (Sky) staat eerste, veertien seconden voor Movistar-renner Alejandro Valverde, die zondag de etappe won. Kelderman staat op 25 seconden achterstand.

Onzekere rottijd

De verschillen zijn nog klein. Vooral de laatste tien dagen van de Vuelta, waarin de finish maar liefst vijf keer boven op een berg ligt, zullen bepalend zijn wie straks in Madrid de rode trui aan mag trekken. Maar duidelijk is bijvoorbeeld al dat BMC-kopman Richie Porte en voormalig winnaar Vincenzo Nibali, vooraf getipt als favorieten, al op flinke achterstand staan. Ook Ilnur Zakarin, de Rus die Kelderman vorig jaar net van het podium afhield, staat al bijna op anderhalve minuut achterstand.

Een klein wonder, noemde Sunweb-ploegleider Aike Visbeek de comeback van Kelderman. In mei vreesde Kelderman nog voor zijn seizoen. Na de valpartij in Italië volgde ‘een onzekere rottijd’, vertelde hij in een interview aan de Volkskrant. Kelderman kreeg last van hevige zenuwpijnen. Hij kon nauwelijks nog een vork vasthouden.

Wilco Kelderman bij een persbijeenkomst tijdens het WK wielrennen in Noorwegen in 2017. Foto ANP

Inmiddels is Kelderman pijnvrij. Hij heeft de afgelopen weken goed kunnen trainen, liet hij weten. Hij is op hoogtestage geweest. Vooraf had hij wel gevreesd voor de eerste dagen. Over het feit dat hij slechts 22 wedstrijddagen erop had zitten dit seizoen, zei hij de voor de camera’s van de NOS: ‘Ik ga de koershardheid echt wel missen in de eerste week. Ik hoop dat ik daarna in de ronde kan groeien en die topvorm weer weet te vinden.’

Twee paarden

Met de vorm lijkt het dus wel goed te zitten. In de tijdrit zaterdag, die gewonnen werd door de Australische specialist Rohan Dennis, was hij een van de beste klassementsrenners. Ook Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) staat er goed voor: elfde op 37 seconden achterstand van Kwiatkowski.

Bij Lotto-Jumbo gokken ze net als in de Vuelta op twee paarden. Naast Kruijswijk is de Nieuw-Zeelander George Bennett aangewezen als kopman. In de Tour de France maakte de Nederlandse ploeg slim gebruik van de twee kopmannen door Kruijswijk en Primoz

Roglic om beurten de aanval te laten kiezen in de bergen. Het leverde uiteindelijk een vijfde (Kruijswijk) en vierde plek (Roglic) op in het algemeen klassement. De Sloveen won daarnaast nog een etappe.

Kruijswijk hoopt dat ook de komende drie weken het gedeeld kopmanschap als tactisch wapen gebruikt kan worden. ‘Je maakt elkaar altijd sterker als je samen nog in een finale rijdt. Je kunt risico’s nemen door in de aanval te gaan, terwijl je dat niet zou hebben gedaan als je nog alleen in de kopgroep zou zitten.’

De komende dagen verlaat de Vuelta de Costa del Sol. Dinsdag wacht er opnieuw een belangrijke etappe voor de klassementsrenners. De finishstreep is getrokken op de Sierra de la Alfaguara na een klim van 12,4 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,4 procent. Vooral de laatste kilometers zijn steil. Er even rustig inkomen is er ook de rest van de week niet bij in Spanje.