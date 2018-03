Keihard nieuws 'niet in oranje'

Van bankdirecteur tot voetballer

Nederlandse voetballers in het buitenland begrijpen er ook weinig van. 'Ik wilde vroeger altijd bankdirecteur worden', aldus Georginio Wijnaldum (Liverpool, 5 miljoen per jaar), 'maar ik ben blij dat ik uiteindelijk heb gekozen voor de voetballerij. Ik heb ook nog nooit iemand horen zeuren over mijn inkomen, iedereen vindt het juist geweldig. In de voetballerij geldt: als je het doet voor minder dan een ton per week ben je een loser.'



Mino Raiola, zaakwaarnemer van veel grote voetbalsterren, heeft aangeboden Hamers onder zijn hoede te nemen. 'Dat ongelooflijke amateurisme in de bankwereld stoort me al veel langer. Als ik hem de komende jaren een beetje van de ene topbank naar de andere schuif, heeft hij binnen tien jaar een miljard in de pocket. En zelf word ik er ook niet armer van, haha. Nike wil de bankwereld veroveren, ik zie grote mogelijkheden.'