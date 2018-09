Kei Nishikori speelt op de US Open ook om de eer van de kleine speler te redden

In een sport die steeds meer wordt gedomineerd door lange mannen, is Kei Nishikori (28) een opvallende verschijning op de US Open. De 1.78 meter lange Japanner is op het hardcourttoernooi de enige kwartfinalist die kleiner is dan 1.80 meter.

In het duel der kleine spelers versloeg hij maandag in de vierde ronde de eveneens 1.78 meter lange Duitser Philipp Kohlschreiber: 6-3, 6-2, 7-5. Wil de Japanse nummer negentien van de wereld zich in New York tot grandslamwinnaar kronen, dan moet hij afrekenen met tegenstanders die louter groter zijn dan hij. John Isner is de langste kwartfinalist. De boomlange Amerikaan meet 2.08 meter, dertig centimeter meer dan Nishikori.

De trend is onomkeerbaar in het toptennis: voor kleine spelers is steeds minder plaats. Rod Laver wist in 1969 ondanks zijn geringe lengte (1.73 meter) vier grandslamtoernooien in een jaar op zijn naam te schrijven. De 1.78 meter lange Jimmy Connors voerde in 1976 de wereldranglijst aan. Aartsrivalen Björn Borg en John McEnroe waren 1.80 meter.

De huidige toptien bestaat uit spelers die allemaal groter zijn dan 1.80 meter. Sterker: de gemiddelde lengte bedraagt 1.91 meter. Vijf tennissers zijn tussen de 1.80 en 1.90 meter, onder wie Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. Vier spelers meten tussen de 1.90 en 2.00 meter. De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (2.03 meter) is de langste toptienspeler.

Beter voetenwerk

Grootte is van belang bij tennis, zeker op snellere banen. Vooral bij serveren ondervinden kleinere spelers nadeel. Voor reuzen als Anderson en Isner is hard serveren makkelijker omdat zij de bal op een hoger punt kunnen raken. Was een service boven de 200 kilometer per uur tot twintig jaar geleden een uitzondering, tegenwoordig lachen de grote kerels erom.

De ongeplaatste Kohlschreiber, die niet was opgewassen tegen Nishikori, had een ronde eerder nog voor een enorme verrassing gezorgd door het supertalent Alexander Zverev (1.98 meter) te verslaan. Na zijn gewonnen partij zei de 34-jarige Duitser graag tegen lange tegenstanders te spelen. ‘Ik laat ze zo veel mogelijk bewegen. Het is een van mijn sterke punten.’

Tegen Zverev gebruikte Kohlschreiber de backhandslice meer dan normaal om zijn twintig centimeter langere landgenoot door de hurken te dwingen. Tegen de behendige Nishikori werkte die tactiek niet. De Japanner had telkens een antwoord op de slice- en effectballen van Kohlschreiber. Kleine spelers zijn over het algemeen sneller en behendiger en beschikken vaak over beter voetenwerk dan hun grotere rivalen.

De 1.78 meter lange Japanner is op het hardcourttoernooi de enige kwartfinalist die kleiner is dan 1.80 meter. Foto EPA

Door de overwinning op Kohlschreiber voegde Nishikori zich voor de derde keer bij de laatste acht op de US Open. In 2014 haalde hij de finale in New York, maar verloor toen van Marin Cilic (1.98 meter). Vorig jaar moest hij het grandslamtoernooi aan zich voorbij laten gaan vanwege een polsblessure.

In de derde ronde was de voormalige nummer vier van de wereld al te sterk voor de Argentijn Diego Schwartzman, met 1.70 meter de kleinste topspeler. Als enige overgebleven speler onder de 1.80 meter tennist Nishikori op de US Open niet alleen voor zichzelf, maar ook om de eer van de kleine speler te redden.