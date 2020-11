Kees van Wonderen puzzelt continu hoe zijn Go Ahead beter kan voetballen

Kees van Wonderen kijkt altijd super serieus en volgt alles met arendsogen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Terwijl Oranje zich in de Johan Cruijff Arena voorbereidt op de Nations Leaguewedstrijd tegen Bosnië, slaakt voormalig assistent-bondscoach Kees van Wonderen (51) een zucht van verlichting aan de Vetkampstraat in Deventer. Als trainer van Go Ahead Eagles wint hij na een goede eerste helft van het armtierige FC Den Bosch (3-0). Go Ahead klimt van de negende naar de zevende plek in de eerste divisie.

Het zorgt voor een heel klein beetje rust in het voortdurend ratelende brein van de oud-speler van Feyenoord, die dit seizoen voor het eerst op eigen benen staat als trainer in het betaald voetbal. ‘Het lastige is dat ik dingen heel moeilijk kan loslaten, dat maakt het uitdagend’, zegt hij na de wedstrijd. ‘Als ik een bepaalde kant op wil en het gaat voor mijn gevoel niet snel genoeg, kan ik daar 24 uur per dag zeven dagen per week mee bezig zijn.’

Wie een jaar geleden had gezegd dat Van Wonderen al zijn energie zou laten opslokken door Go Ahead Eagles, had vermoedelijk een paar gefronste wenkbrauwen tegenover zich gehad. Samen met Dwight Lodeweges was de vijfvoudig international de rechterhand van bondscoach Ronald Koeman. Bovendien gold hij, mede door zijn tactische analyses en Europese titel met oranje onder 17 jaar, als een van de kroonprinsen bij de KNVB.

Maar met het naderende EK in eigen land voor de deur besloot Van Wonderen in december zijn taken neer te leggen. Voor zijn gevoel had hij te weinig invloed op de koers die het Nederlands elftal wilde varen. ‘Ik wilde niet langer dingen doen die ik zelf anders zou doen. Ik was vooral aan het manoeuvreren en daar voelde ik mij niet prettig bij. Omdat een andere rol lastig bleek, besloot ik iets anders te gaan doen.’

Landstitel en Uefa Cup

Dus geeft hij deze zondagmiddag geen instructies aan Memphis Depay, maar schreeuwt hij vanaf de zijlijn naar spits Sam Hendriks dat hij druk moet zetten op de verdediging van Den Bosch. ‘In het begin was dat best even schakelen voor Kees’, zegt technisch manager Paul Bosvelt over zijn voormalig ploeggenoot bij Feyenoord, met wie hij in 1999 de landstitel veroverde en drie jaar later de Uefa Cup won.

Bosvelt: ‘Het is makkelijker om van een lager naar een hoger niveau te gaan dan andersom. Als je gewend bent om met betere spelers te werken, dan zit je denkwijze ook op dat niveau. Als hoofdtrainer komt er veel meer op je bord en dan vind ik het niet gek dat je daar je weg in moet zien te vinden.’

De uitbraak van het coronavirus bleek een andere complicerende factor. De inkt van zijn handtekening was nog maar net opgedroogd toen het virus een gat in de begroting van Go Ahead Eagles sloeg. Plots was er veel minder budget voor versterkingen, waardoor de verwachtingen van de achterban, de club en Van Wonderen zelf plots minder reëel waren.

Waar hij als assistent bij FC Twente, waarmee hij in 2010 landskampioen werd, en Oranje makkelijker afstand kon nemen, blijft het nu malen in het hoofd van Van Wonderen. Thuis, bij de club en in de auto. Op elk moment vraagt hij zich af of hij iets anders had kunnen doen of wat er zou gebeuren als hij een bepaalde speler op een andere positie zou zetten. En dan heeft de achterban ook nog een mening over zijn wisselbeleid.

Uithangbord van de club

Van Wonderen: ‘Het zijn allemaal factoren die iets met je doen. Als assistent-trainer was ik daar niet mee bezig, maar nu ben ik het uithangbord van de club en voel ik mij verantwoordelijk voor mijn spelers, de club en de mensen die hier werken.’

Heeft hij spijt van zijn overstap van assistent-bondscoach naar trainer bij Go Ahead? ‘Nee, zeker niet. Ik was eraan toe om zelf voor een groep te staan en vind het geweldig om invloed te hebben op de ontwikkeling van een elftal. Alleen moet ik een manier zien te vinden om het bij momenten ook los te laten.’

Dat gaat steeds beter. Van zijn vrouw moet hij mee gaan fietsen of wandelen als ze merkt dat hij weer in gedachten verzonken is. ‘Ik werk eraan, maar zie het tegelijk ook als mijn kracht om steeds na te denken hoe het beter kan.’

Een paar uur later ziet hij op televisie het Nederlands elftal eenvoudig winnen van Bosnië. Naast bondscoach Frank de Boer zit Lodeweges, die nog twee wedstrijden interim-bondscoach was na het vertrek van Koeman naar Barcelona. Van Wonderen heeft nooit het gevoel gehad dat hij daar ook had kunnen staan. ‘Het niveau of de status is niet zaligmakend voor mij. Ik kijk gewoon naar wat het beste bij mij past.’