Keepertrainster Debbie Klijn: In Tokio zal het ‘een level’ hoger moeten dan bij de handbalclub

Tess Wester, vele jaren de vaste doelvrouw van de handbalploeg, is voor de Spelen van Tokio niet zeker van haar plaats. Beeld Klaas Jan van der Weij

Akkoord, de Nederlandse handbalsters hadden slecht verdedigd in de verloren oefeninterland tegen Zweden (23-28). Maar de grootste zorg betrof vorige week toch het matige keeperswerk. En daar moest zo kort voor de Olympische Spelen van Tokio snel iets aan worden gedaan, klonk het na afloop van het duel in de Maaspoort in Den Bosch.

De kritiek, een zeldzaamheid in handbalkringen, betrof vooral het optreden van doelvrouw Tess Wester, in 2019 nog gekozen in het All Star Team van het door Nederland gewonnen WK handbal. Zij werd in de eerste helft 17 keer gepasseerd. Na de rust werd ze afgelost door de vaste wissel Rinka Duijndam, die het aanmerkelijk beter deed (11 tegengoals) en alom geprezen werd om haar optreden.

Na het toernooi in Den Bosch, een dikke week voor vertrek naar Japan, was het duidelijk dat het late aantrekken van keeperstrainer Debbie Klijn (45) een pure noodzaak was. Klijn was de laatste jaren werkzaam werkzaam voor de vrouwenploeg van Duitsland, die zich niet kwalificeerde voor Tokio.

Geen tribuneklant

‘Het belletje kwam. Ik had geen contract in Duitsland. Geen enkele co-trainer heeft daar een overeenkomst’, aldus Klijn. En zo kwam ze terug bij de nationale ploeg die zij in 2017 had verlaten. ‘De toenmalige bondscoach Helle Thomsen wilde mij op de tribune. Dat is niet mijn manier van werken.’ Je kunt keepers alleen goed begeleiden als je op de bank zit. Ik heb het altijd zo gedaan.’

Onder Manu Mayonnade, de Fransman die in maart 2019 aantrad, ontbrak het ook aan een specifieke keeperstrainer. Klijn was opgevallen met haar werk voor Duitsland. Dinah Eckerle was onder haar begeleiding bijkans onpasseerbaar geworden.

Rinka Duijndam dient zich aan als de nieuwe doelvrouw van de nationale ploeg. Beeld ANP

De keeperstrainer, in Rio ook al olympisch actief voor Nederland, heeft met name Wester door de jaren geobserveerd. Aan de wedstrijd tegen Zweden tilt zij niet. ‘Dat was een momentopname, na weken van hoge belasting in fysieke training. Je wordt door mij in een uur volledig fijngeknepen. Rechtvaardig, maar ontzettend hard, zegt iedere keepster met wie ik heb gewerkt.’

Wester tweede keus bij Odense

Over Wester, die het voorbije seizoen tweede doelvrouw werd bij haar Deense club Odense: ‘Ik heb de dingen van buitenaf gezien. Van interne problemen heb ik niets meegekregen. We hebben een open en eerlijk gesprek gesprek gehad met de drie keepers, Wester, Duijndam en Ten Holte. Ik weet dat ik hard ben in sommige dingen. Maar dan weten we waar we aan toe zijn. We hebben vastgesteld waar we naartoe willen en wat daarvoor nodig is. Bij Rinka komt dat wat ik wil er blijkbaar al uit.’

Klijn heeft haar eigen aanpak. ‘Ik train niet zoals Vorontsov (oud-trainer van Wester, red.) met tennisballen. In het veld komen ook geen tennisballen op je af. In mijn trainingen gaat het om intensiteit. Het is honderd procent explosiviteit, daar draait het om.

‘Pas de laatste tijd is aandacht voor keepers. Zij moeten alle schoten stoppen, maar het ontbreekt aan goede keeperstrainers. Het is fysiek en mentaal zwaar werk. Je kunt vaak niet van de buitenkant beoordelen hoe het met het zelfvertrouwen is gesteld. Vast staat: het moet in Tokio op een ander level gebracht worden. Daar wordt wel wat anders gevraagd dan bij de club.’

‘Ik voer de wissels door’

Klijn is met privileges teruggekeerd bij de nationale ploeg die in de Japanse Chiba verblijft. ‘Ik heb de volledige verantwoording voor de keepers gekregen van Mayonnade. Ik heb tijdens de interlands tegen Rusland en Zweden de wissels doorgevoerd. Ik ga ervan dat het zo blijft, al is en blijft de bondscoach eindverantwoordelijk.’

Keepen in handbal is een percentage-vak. 30 procent van de schoten tegenhouden is het bestaansminimum. Klijn kijkt pas na afloop van een toernooi naar zulke cijfers. ‘In de wedstrijd wissel ik op gevoel. De statistieken zijn hooguit een teken hoe we ervoor staan.’ De nu mindere percentages als bij Tess Wester heeft ook te maken met kennis van de schutters. ‘Iedereen kent Tess al wat jaartjes. Maar zij kent ook veel speelsters, hè.’

Over haar vorm: ‘Er is altijd wel een moment dat het minder gaat. Dat is niet het probleem. De vraag is: hoe ga je ermee om? Ik beoordeel niet hoe dat in de wedstrijd gaat. Daar zijn anderen voor. Ik kijk naar de ontwikkelingen waar we het over hebben. Of het de goede kant op gaat. Het heeft tijd nodig om automatismen in te bouwen. Dat gaat niet met een paar trainingen. Zeker niet als je in een wedstrijd soms terugvalt op oude patronen. Dan is het nog een keer oefenen. En nog een keer.’ Dat is de trainingswijze in Chiba en daarna de speelwijze in Tokio.