Keelpijn kwelt Dumoulin voor de start van de Tirreno-Adriatico, Froome denkt Giro te mogen rijden

Froome

Dumoulin eindigde zaterdag in Strade Bianche als 21ste, op ruim 6 minuten van de Belgische winnaar Tiesj Benoot. De Tirreno begint met een ploegentijdrit over 21,5 vlakke kilometers langs de kust. Froome doet ook mee aan de rittenkoers, hoewel het onderzoek naar zijn te hoge salbutamoldosering tijdens de Vuelta van vorig jaar nog altijd loopt. 'Ik probeer gefocust te blijven op koersen', zei de Brit van Team Sky. 'Ik ben nog niet op mijn best, maar ik werk hard naar de Giro toe. Of ik daar wel mag starten? Daar ga ik toch van uit, ja.' Zijn Sky-ploeg heeft volgens een Britse parlementaire commissie in het verleden ethische grenzen overschreden. 'In de acht jaar dat ik hier zit, heb ik nooit gezien dat de ethische lijn werd overschreden', zei Froome. 'Ik geloof in de mensen om me heen.'