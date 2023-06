Kay Smits en Luc Steins jutten elkaar al een handballeven lang op

Kay Smits scoort voor Nederland tegen Polen. Piotr Chrapkowski wordt eenvoudig aan de kant gezet. Vanaf zaterdag speelt hij met Magdeburg het finaleweekeinde van de Champions League. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Kay Smits (26), topscorer Magdeburg

‘Ik ben twee jaar jonger, dus Luc Steins en ik hebben nooit echt tegen elkaar gespeeld, ook al woonden we in Limburg niet ver van elkaar. Pas bij Jong Oranje en bij Limburg Lions kwamen we in een team en vanaf toen is er altijd een klik geweest, omdat we op dezelfde frequentie leefden en dachten over handbal.

‘Als de training klaar was dan waren Luc en ik nog niet klaar. Dan gingen we nog een spelletje doen, of een wedstrijdje schieten, breaks lopen. We waren allebei helemaal handbalgek, hadden dezelfde droom en dezelfde ideeën over hoe we die konden bereiken: door hard te werken, te blijven oefenen.

‘De droom was niet de Champions League. Het is niet makkelijk als Nederlandse handballer, niet vanzelfsprekend dat je de top haalt. Ik wist al op mijn 12de, 13de dat ik naar het buitenland moest. Wij wilden dat gewoon proberen en dan zouden we wel zien waar het schip strandt, de droom was om zover mogelijk te komen.

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

‘Toen ik in 2016 naar de Tweede Bundesliga ging, had ik een heel idealistisch beeld. Ik dacht dat profs hard zouden trainen, hun lichaam goed verzorgden, nauwelijks gingen stappen en weinig alcohol dronken natuurlijk. Maar ik kwam erachter dat heel weinig spelers dat net zo deden als ik. En bij elke stap die ik daarna maakte, zat ik nog steeds bij een klein kringetje van jongens die het hardst werkten.

‘Op een gegeven moment speelden we met Nederland tegen toplanden met hele goede handballers. Maar ik merkte dat we weerstand konden bieden. Wij zaten nog niet op dat niveau, maar ik dacht wel: zo bijzonder is het nou ook weer niet. Ik ben nu 19, 20 jaar, waarom zou ik dat niet kunnen halen?

Talentvol

‘Ik zei ook tegen Luc dat ik niet snapte waarom hij niet bij een topclub speelde. Hij zat toen nog niet bij Paris Saint-Germain, maar ik zag ik spelers bij topclubs van wie ik dacht: oké, ze zijn goed, maar Luc kan het waarschijnlijk beter. Hij hield dan de boot af, bleef voorzichtig. Dat komt misschien ook omdat hij in Nederland altijd kreeg te horen dat hij ongelooflijk talentvol was, maar dat hij voor de top te klein zou zijn.

‘Toen Luc in 2020 naar Paris SG ging, was ik enorm trots en het motiveerde mij ook. Als een teamgenoot, een Nederlandse handballer naar een wereldclub gaat, dan wil je ook zo’n stap maken. Maar ik had vooral heel veel zin om hem daar te zien. Omdat ik wist hoe hij te werk gaat, hij maakt iedereen om hem heen zoveel beter.

‘Mensen vergeten wel eens wat voor een opgave het eigenlijk is. Er lag een enorme druk op Lucs schouders, want PSG mag niet verliezen. En hij moest als spelverdeler, uit het kleine Nederland, al die toppers aansturen. Dat heeft hij slim aangepakt, hij heeft niet geprobeerd er alles in een keer door te rammen, maar als je nu kijkt naar hoe Parijs speelt, dan zie je dat hij het spel naar zijn hand heeft gezet.

Handbal-IQ

‘Op zijn handbal-IQ ben ik echt jaloers. Ik speel nu met slimme jongens, maar ik ben nog geen speler tegengekomen die wat dat betreft in de buurt komt van Luc komt. Hoe hij het spel ziet en begrijpt, hoe hij het tijdens een wedstrijd herkent en aanpast. Dat is van zo’n hoog niveau, echt niet normaal.

‘Bij Luc staat handbal ook altijd aan. Dan heeft hij het over die wedstrijd of die speler. Dan denk ik wel eens: ik heb geen idee en het interesseert me nu ook niet. Ik heb soms even rust nodig, maar ik zou heel graag nog vaker samen met Luc spelen, ook bij een club. Omdat ik weet dat we goed bij elkaar passen en dat hij mij heel goed laat spelen.

‘Dat heeft hij vaak gedaan bij het Nederlands team en zeker in het begin van mijn carrière waren dat de wedstrijden waarin ik me kon laten zien. Aan clubs en aan mezelf, daardoor kreeg ik het vertrouwen dat ik dit niveau aan kan. Het is mede aan hem te danken dat ik zo ver ben gekomen.’

Luc Steins is vrijgespeeld op de rand van de cirkel tegen Polen. Vanaf zaterdag speelt hij met Paris SG het finaleweekeinde van de Champions League. Beeld Klaas Jan van der Weij

Luc Steins (28), spelverdeler Paris Saint Germain

‘Zonder Kay Smits was het een heel stuk moeilijker geworden, ik weet niet of het dan was gelukt om dit te bereiken. Je hebt elkaar toch nodig, in je eentje krijg je veel minder voor elkaar dan met z’n tweeën.

‘Dat we nu allebei in de Final Four staan is heel speciaal. De eerste keer dat we ons plaatsten met PSG, miste ik vanwege corona. De tweede keer speelden we in een lege hal. In Keulen zit het nu vol met 20 duizend man. Ik hoop heel erg dat ik tegen Kay in de finale sta. Het zou toch te gek zijn als er een Nederlander aan het eind van de rit met die cup in zijn handen staat.

‘Ik heb bij PSG wel eens een balletje opgegooid toen een speler op zijn positie weg ging, maar dat is helaas niet doorgegaan. Ik wist toen al wel hoe goed Kay was, maar bij Magdeburg kwam hij lang nauwelijks aan de bak, omdat zijn trainer zijn concurrent bijna alles liet spelen. Ik heb dat nooit begrepen, maar gelukkig kan hij het nu wel laten zien.

‘Door een blessure van zijn ploeggenoot speelt hij het laatste half jaar alles en bijna elke wedstrijd is hij topscorer. Ik denk dat ze zich bij Parijs nu ook achter de oren krabben, dat ze hem misschien toch hadden moeten halen.

Geen toeval

‘Bij sommige spelers weet je gewoon dat het geen toeval is dat ze goed spelen. Ik weet hoeveel Kay ermee bezig is en wat hij ervoor doet. Daar heb ik enorm veel respect voor en ik wil ook niet voor hem onderdoen. In de nationale ploeg worden ze soms helemaal gek van hoe gefixeerd wij zijn op elkaar, dat we onderling voortdurend elkaar uitdagen. Ik vind dat hartstikke mooi: dat je altijd het gevoel hebt dat je nog dieper moet gaan.

‘Kay vond altijd al: dat kunnen wij ook. Ik was vaak iets minder overtuigd. Ik heb lang het gevoel gehad dat we wel leuke stapjes maakten, maar de echte top halen, nee, dat niet. Ik dacht ook dat ik er misschien wel te dicht op zat, dat ik het niet objectief kon beoordelen. Eerst zien dan geloven. Nu moet ik wel toegeven dat hij gelijk had, dat hij zag dat we op de goede weg waren.

‘We zijn allebei heel handig met de bal en voelen elkaar goed aan, we maken elkaar beter in het veld. Als spelverdeler kan ik hem op heel veel manieren gebruiken. Ik zou zelf wel iets meer van zijn atletische vermogen willen hebben. Hij heeft zo veel power, zijn schot, over spelers heen en zijn sprongkracht. Er zijn een hoop dingen die ik wel zou willen. Maar vooral zijn looks natuurlijk, haha, want hij ziet er altijd op en top uit.

Fitboy

‘Kay zorgt altijd erg goed voor zijn lichaam, een echte professional, heeft altijd de beste spullen, de nieuwste gadgets. Ik ben ook perfectionistisch, maar vooral als het over tactiek gaat. Ik ben niet zo’n fitboy, sta geen uur voor een spiegel, hij is voor een wedstrijd nog druk bezig om alles te controleren. Bij de nationale ploeg bemoeit hij zich tegenwoordig ook met de kleding. Dan weet hij wat het fijnste is en het beste is, daar verschillen we heel erg in.

‘We hebben nu een mooie vriendschap, maar die is pas echt gegroeid toen we allebei naar het buitenland gingen. Hij naar Duitsland, ik naar Frankrijk. We hebben helemaal ons eigen plan getrokken, maar we hadden hetzelfde idee in ons hoofd.

‘Als we vroeger op teamweekend iets gingen doen, waren wij de enige twee die geen alcohol dronken. Dan hadden we op een gegeven moment zoiets van: nu is het wel mooi geweest, die andere jongens zijn echt niet meer aanspreekbaar. Dan liepen we samen naar het hotel, dat was altijd fijn, dan hoefde ik niet alleen en het ook was ook makkelijker vol te houden. Dan waren Kay en ik natuurlijk de partypoopers, maar daar hadden we schijt aan en dat accepteerde ook iedereen. Wij zaten anders in de wedstrijd, wij hadden een ander doel.’