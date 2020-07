Kater voor kampioen Liverpool: 4-0 verlies bij Manchester City

City-speler Phil Foden strijdt met Liverpool-back Williams om de bal in het lege Etihad-stadion in Manchester. Beeld BSR Agency

De futloze, en moegefeeste ploeg van Jürgen Klopp kwam nog goed weg in het lege Etihad-stadion. Met de indrukwekkende prestatie wil Manchester City aangeven dat het de titel komend seizoen per se wil heroveren.

Liverpool begon redelijk aan het duel. In de vierde minuut stuurde Virgil van Dijk met een fraaie pass Mo Salah de ruimte in, maar de Egyptenaar stuitte op doelman Ederson. Daarna waren het de lichtblauwen die het spel bepaalden. In de 25e minuut trok Joe Gomez de snelle, wendbare Raheem Sterling onderuit in de zestien. Kevin de Bruyne benutte de strafschop. Tien minuten later was het Sterling zelf die tegen zijn oude club scoorde, een fraai staaltje combinatievoetbal afrondend.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp. Beeld EPA

Tot frustratie van Klopp gaf zijn ploeg de strijd op. Kort voor rust tekende het grote talent Phil Foden de 3-0 aan met een welgemikt schot. Tien minuten na de pauze leek Liverpool iets terug te kunnen doen toen scheidsrechter Anthony Taylor de gasten een strafschop gaf na een licht duwtje van Kyle Walker in de rug van een theatraal vallende Sadio Mané. De VAR, echter, bepaalde dat de overtreding net buiten het strafschopgebied had plaatsgevonden. De vrije trap leek nergens op.

City-aanvaller Raheem Sterling schiet de 4-0 binnen. Beeld EPA

In plaats daarvan viel de goal aan de andere kant. Man van de wedstrijd De Bruyne legde de bal panklaar neer voor Sterling die kapte en scoorde. Het doelpunt kwam op naam van Liverpools Alex Oxlade-Chamberlain, die de bal het laatst had aangeraakt. In blessuretijd leek de afgang compleet te worden voor Liverpool toen invaller Riyad Mahrez de 5-0 scoorde, maar VAR had in de aanloop naar het doelpunt hands gezien, een interventie die als ‘ridicuul’ werd bestempeld door de analisten.

Voor Pep Guardiola was de zege een troost na een tegenvallende verdediging van de landstitel. Zijn doel is het winnen van de FA Cup, en veel belangrijker, de Champions League. Liverpool, dat nu twintig punten voorstaat op de achtervolger, hoopt nog steeds het puntenrecord van City te kunnen breken, maar The Reds komen vermoeid over. Het was de tweede nederlaag voor Liverpool in deze Premier League-jaargang, na de 3-0 bij Watford, eind februari.