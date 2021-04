Kasseienklassieker Parijs-Roubaix verplaatst van voorjaar naar najaar

Mathieu van der Poel Beeld LaPresse

Vorig jaar ging de koers, een van de vijf zogenoemde monumenten, ­helemaal niet door wegens corona. Er ging toen ook een streep door de allereerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. Zij rijden nu 2 oktober 2021, waarna het een dag later de beurt is aan de mannen om over de kasseien te dokkeren.

Het uitstel noopt een flink aantal coureurs, mannen en vrouwen, tot improvisatie omdat ze hun seizoen juist hadden afgestemd op de ‘Hel van het Noorden’ in het voorjaar. Zo ook de meest spraakmakende renners van dit kalenderjaar, de Nederlander Mathieu van der Poel en de Belg Wout van Aert. Beide wereldkampioenen veldrijden waren vorig jaar en dit jaar favoriet voor de wedstrijd die het uiterste van mens en materiaal vraagt.

Van der Poel had het eerste deel van zijn seizoen ermee af willen sluiten. Of hij zijn programma door het uitstel wijzigt en bijvoorbeeld alsnog uitkomt in de Amstel Gold Race, die hij in 2019 op spectaculaire wijze won, is nog onbekend.

Zijn tegenstrever Van Aert gaat dat in elk geval wel doen. De winnaar van Gent-Wevelgem had na ­Parijs-Roubaix willen rusten, maar fietst nu op 14 april voor het eerst de semi-klassieker Brabantse Pijl. Ook rijdt de Jumbo-Visma-renner de Gold Race, samen met ploeggenoot en nummer 1 van de wereldranglijst Primoz Roglic.

Bij de ploegpresentatie van de vrouwen van SD Worx gaf Chantal Van den Broek-Blaak aan haar zinnen op de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen te hebben gezet. Ook de huidige wereldkampioen veldrijden, Lucinda Brand, stond namens Trek-Segafredo al op het wedstrijdformulier, net als Lorena ­Wiebes van Team DSM.

Christian Prudhomme, de baas van ASO, de organisatie achter Parijs-Roubaix en de Tour de France, is opgelucht dat het tot uitstel en niet afstel is gekomen. De klassieker wordt volgens hem uitgezonden in 190 landen waar miljoenen de koers volgen. ‘Parijs-Roubaix maakt bovendien deel uit van onze geschiedenis.’