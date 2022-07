Kasseien tussen Lille en Arenberg vormen woensdag voorlopige climax van deze Tour

Na drie tweede plaatsen is Wout van Aert eindelijk de snelste. De geletruidrager kijkt nu uit naar de kasseien van woensdag. 'We gaan met veel vertrouwen deze klus aanpakken.' Beeld Klaas Jan van der Weij

Daarin zitten 19.400 meters verwerkt verdeeld over elf stroken die in plaats van asfalt, kasseien als ondergrond hebben. De ongelijke keien gaan volgens de kenners woensdag voor een slagveld zorgen. Voor favorieten die hun kansen op een Tourzege in rook op zullen zien gaan. En voor een ritwinnaar wiens naam zal beklijven.

De dramatiek van die voorspellingen wordt enigszins teniet gedaan door wat er in Denemarken aan het eind van etappe nummer 2 gebeurde. Toen speelde vooraf een 21 kilometer lange brug de hoofdrol, waar door de wind het peloton in stukken zou scheuren. Het waaide hard, maar er gebeurde niets. Geletruidrager Wout van Aert sprak na afloop van een trainingsritje.

Meeliften op Parijs-Roubaix

Het met vrees en verlangen vooruitblikken naar de vijfde etappe van de 109de Tour begon 14 oktober vorig jaar bij de presentatie van de route door Frankrijk. Voor het eerst sinds 2018 was de Touretappe opgenomen die meelift op de uitstraling van Parijs-Roubaix. De meerderheid van de wielerfans vinden de meedogenloze kasseienklassieker de mooiste koers van het jaar; een minderheid oordeelt dat fietsen over die onmogelijke stenen niets met modern wielrennen heeft te maken.

Dat laatste klonk door in de reactie van Aart Vierhouten, de Nederlandse ploegleider van UAE Emirates, nadat hij met zijn kopman, tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar, in april de ‘Roubaix-rit’ ging verkennen. Hij schrok zich een ongeluk. ‘Gekkenwerk’, was samengevat het oordeel van Vierhouten en dat zat hem vooral in de tweede 1.600 meter lange kasseistrook van de dag: nummer 10 (van 11) van Eswars naar Paillencourt op ruim 56 kilometer van de finish. De strook gaat stevig naar beneden en dat is volgens de UAE-ploegleider levensgevaarlijk, zeker als de weg nat is, want het nog complete peloton dendert daar met 60 tot 65 kilometer per uur naar beneden. Lastig om je fiets onder controle te houden, wil Vierhouten maar zeggen. Bovendien kunnen de renners links en rechts niet uitwijken. ‘Dat staat haaks op de veiligheid waar de laatste tijd zo op gehamerd wordt.’

Gekkenhuis

In 2018 stond dezelfde strook ook op het programma, ook als tweede. In die editie viel een van de favorieten voor de eindzege, Richie Porte, die huilend de Tour verliet. Ook de klassementsambities van Rigoberto Urán (oponthoud door valpartijen voor zich) en Romain Bardet (drie keer lek) liepen schade op. ‘Het was een gekkenhuis, joh’, zei Bauke Mollema, ‘echt niet normaal.’ Zijn toenmalige ploeggenoot en winnaar van Parijs-Roubaix in 2014, John Degenkolb, won de rit.

De Duitse renner van, tegenwoordig, DSM zou woensdag met speciale kasseienwielen starten. Een mechaniek in de as maakt het mogelijk de bandendruk te verhogen en verlagen om met harde banden over het asfalt te gaan en met zachtere banden over de kasseien. Maar de ploeg durft de innovatie nog niet in te zetten. Per slot is de Tour de belangrijkste koers van allemaal en dus ongeschikt voor experimenten, zo laat DSM weten.

De ploeg van Van Aert, Jumbo-Visma, gaat wat proberen op weg naar Arenberg, kondigde de klassementsleider aan. ‘De helft van het team kan de kasseien goed raken, ik ook. We gaan met veel vertrouwen deze klus aanpakken en we zien mogelijkheden om iets voor het algemeen klassement van Jonas en Primoz te doen’, zei Van Aert over zijn kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Wat precies de plannen zijn en of hij daarmee zijn eigen kansen op de ritzege en behoud van het geel in de waagschaal stelt, liet hij in het midden.

Zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel heeft ook plannen, al bevat zijn ploeg Alpecin-Deceuninck geen uitgesproken ‘kasseienvreters’. Afgezien van hun kopman. Die vertelde dat hij zich tot dusver wat gespaard heeft in de Tour en suggereert dat hij, net als alle belagers van Van Aert die binnen een minuut achterstand staan, kansen ziet om de gele trui van hem over te nemen.

Ritwinst legendarisch

Volgens zijn ploegleider Michel Cornelisse is Van der Poel gebrand op de ritzege, omdat het winnen van een kasseienetappe nu eenmaal legendarisch is. Denk maar aan de keer dat Lars Boom won, memoreerde Cornelisse.

Dat was in 2014 en de legendevorming van die dag werd flink geholpen door de natte omstandigheden waarin de voormalige wereldkampioen veldrijden Boom zegevierde. Waar Nederlanders de hellevaart vooral door de zege van Boom herinneren, leeft voor de rest van de wielerfans de etappe voort doordat Chris Froome tegen het asfalt smakte en opgaf. Het jaar ervoor had hij de Tour gewonnen en zou dat in de drie jaar erna ook doen.

Aan de andere kant wist de Italiaan Vincenzo Nibali dankzij de modder en de spekgladde wegen zijn concurrenten voor het algemeen klassement op minuten achterstand te zetten. Het leverde hem uiteindelijk zijn enige Tourwinst op. Een man van wie je het niet zou verwachten, drievoudig winnaar van Parijs-Roubaix Fabian Cancellara, vond het helemaal niets dat de Tour van 2014 door zoiets onvoorspelbaars als een kasseienrit werd beslist. ‘Die hoort niet in een grote ronde thuis.’