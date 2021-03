Kasper Asgreen maakt zich onzichtbaar en fietst solo over de E3-finish in Harelbeke

Kasper Asgreen vrijdag op een kasseienweg. Beeld Belga

Mathieu van der Poel zag zijn vele inspanningen beloond met een derde plaats. ‘Ik was goed, maar niet super’, zei de Nederlander. ‘En verder is het duidelijk: de sterkste in koers heeft gewonnen.’

De E3 Saxo Bank Classic, ook bekend onder de oude naam, E3-Prijs, dateert van 1958, maar geldt ondanks die jonge leeftijd als een Vlaamse voorjaarsklassieker die elke renner op zijn naam wil schrijven. Grote namen gingen Asgreen dan ook voor: de Zwitser Fabian Cancellara en Nederlander Jan Raas wonnen elk drie keer en de Belg Rik Van Looy in de jaren zestig vier keer. Recordhouder met vijf overwinningen is de Belg Tom Boonen. Eddy Merckx is de enige naam die ontbreekt op de winnaarslijst.

De 204 kilometer lange E3, het voormalige wegnummer van de snelweg tussen Harelbeke en Antwerpen (nu A14-E17), maakt deel uit van een vast rijtje van koersen over de Vlaamse kasseienwegen en venijnige klimmetjes, waarvan sommige ook met kasseien zijn bedekt. Zondag volgt Gent-Wevelgem, woensdag Dwars door Vlaanderen en 4 maart het monument, de Ronde van Vlaanderen.

Paterberg en Kwaremont

In al die Vlaamse klassiekers komen steeds dezelfde bekende namen van kasseienhellingen voorbij, vaak toeristische bestemmingen van wielerfanaten. In deze E3-editie waren het de Paterberg en de Kwaremont waar de beslissing viel. Daar werden de groepen renners geformeerd die in achtervolging gingen op Kasper Asgreen. De 26-jarige Deense kampioen van Deceuninck-Quick-Step was op 67 kilometer van het einde weggesprongen nadat zijn ploeg het tempo van het peloton fors had opgevoerd.

Vooraf werd, zoals bij elke wielerwedstrijd waaraan beide renners meedoen, een strijd tussen Wout van Aert van Jumbo-Visma en Van der Poel van Alpecin-Fenix verwacht. Op een kleine 20 kilometer van de finish trok Van Aert ten aanval, maar viel meteen weer stil. ‘De benen waren leeg’, zei hij na afloop. Van der Poel ging eroverheen, maar zag zich vergezeld door twee ploeggenoten van Asgreen: de Fransman Florian Sénéchal en de Tsjech Zdeněk Stybar, in 2019 de winnaar van de laatste, in 2020 geannuleerde E3-Classic.

Onzichtbare Asgreen

Ondanks hun afstoppende werk was de Deen op 12 kilometer voor het einde bijgehaald. Van der Poel deed daarbij, zoals zo vaak, het meeste werk. Van Aert hervond zichzelf te laat. Hij kwam in een groep achtervolgers terecht die niet meer tot bij de kopgroep wist te geraken.

Op 5 kilometer van de finish in Harelbeke ging Asgreen achter in de kopgroep rijden, maakte zich heel even onzichtbaar door achter een ruim 2 meter hoog veiligheidskussen langs te rijden en demarreerde. Weer deden zijn ploeggenoten verstorend werk door uitvallen van vooral Van der Poel te neutraliseren. Zo wist Asgreen uit de greep van het kopgroepje te blijven en ging hij na vier uur en drie kwartier solo over de eindstreep. Sénéchal maakte het ragfijne ploegenspel af met een tweede plek, voor Van der Poel.