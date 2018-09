Kasparov vergeet even een regel bij eenmalig optreden

Een recente foto van een grimassen trekkende Gari Kasparov achter een schaakbord zorgde voor lichte opwinding. Zou The Boss misschien een terugkeer overwegen in de arena die hij in 2005 plotseling verliet? Helaas is het antwoord op deze vraag een ondubbelzinnig nee. De foto werd gemaakt tijdens een eenmalig optreden van Kasparov in St. Louis, waar mecenas Rex Sinquefield tien (ex)topspelers had uitgenodigd voor vijf bijzondere matches.

In twintig rapid- en blitzpartijen speelden de deelnemers Fischer Random schaak, de variant waarbij de opstelling van de stukken achter de pionnen door het lot wordt bepaald. Voorbereiding is zinloos, omdat pas kort voor het begin van de partijen bekend wordt hoe de beginstelling er uitziet. Fischer Random is populair bij amateurs en professionals. Ze zijn blij even verlost zijn van de soms knellende ketenen van de openingstheorie.

Topalov – Kasparov

Kasparov was gekoppeld aan de Bulgaar Veselin Topalov, in 2005 de tegenstander in zijn laatste toernooipartij in Linares. Dertien jaar later bleken de twee nog steeds aan elkaar gewaagd. Topalov won de rapidmatch met 4-2, Kasparov revancheerde zich in de blitzpartijen met een 7,5-6,5-overwinning. Het niveau van de partijen was, vriendelijk gezegd, wisselvallig.

In de derde rapidpartij vergat Kasparov even een bijzondere regel van het Fischer Random schaak.

Deze vrij normale stelling ontstond na twaalf zetten in Topalov – Kasparov. Terwijl zwart nadacht over een aanval tegen de koning op f1, werd hij onaangenaam verrast door wits volgende zet.

13. 0-0-0

Huh? Tja, ook Fischer Random kent de lange en korte rokade. De koning gaat naar c1 en de toren naar d1, waarna zwarts aanvalsplannen op de koningsvleugel van de baan zijn.

13 ... Pxe3

De schok trilde nog na. Als Kasparov de rust had bewaard, zou hij deze zet, die alleen wit helpt, hebben vermeden ten gunste van 13 ... a5, waarna de pionwinst 14. Pxd5 cxd5 15. Lxd5 e6 16. Lb3 a4 17. Lc2 a3 zwart mooi spel geeft.

14. Lxe3 a5 15. Lxg5! hxg5 16. h4 g4 17. fxg4 a4 18. Lc2 a3 19. b4 b6 20. h5 c5 21. dxc5 bxc5 22. h6 Lxd3

Gedwongen. Na 22 ... g6 is de loper voor eeuwig begraven.

23. Txd3 g6 24. b5 c4 25. Td5 Dc7 26. Tf1 Lxg3 27. De3 e6 28. b6 De7 29. Tb5

Wits koningsaanval is voorlopig voorbij, maar de vrije b-pion verhindert serieus tegenspel van zwart.

29 ... Dh4 30. Df3 Tad8 31. Th1 Lf4+ 32. Kb1 Df6 33. b7 e5 34. Le4 Da6 35. Tb4 Dd6 36. De2 Kh8 37. Dxc4 f5 38. gxf5 gxf5 39. Lc2 e4 40. h7 Le5

Met 40 ... Dd2!, indien mogelijk gevolgd door ... Dd2-g2, kan zwart nog taai verweer bieden.

41. Lb3 Kg7? 42. Tb5?

Een vlekje. Wit geeft mat in twee met 42. h8D+ Txh8 43. Df7.

42 ... Df6 43. Tg1+ Kxh7 44. Df1 Td3 45, Dg2 Lf4 46. Th1+ Lh6 47. b8D

Zwart geeft op.