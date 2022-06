Kasparov tipt Chinees Liren Ding als winnaar van kandidatentoernooi

Liren Ding Beeld AFP

De acht deelnemers aan het kandidatentoernooi in Madrid hadden het slechter kunnen treffen. De speelzaal in het Palacio de Santona is schitterend en de belangstelling van publiek en pers is groot. Geen wolkje aan de hemel dus? Toch wel, nog steeds is niet duidelijk welke prijs op het spel staat.

De standaardbeloning voor de kandidatenwinnaar is een tweekamp om de wereldtitel tegen de wereldkampioen. Maar ditmaal is het onzeker of die kampioen zich zal verdedigen. Magnus Carlsen heeft enkele keren gezegd dat hij na vijf uitputtende WK-matches overweegt vrijwillig afstand te doen van de titel om daarna, zonder druk maar met groot plezier, zijn carrière voort te zetten.

Natuurlijk had Carlsen een definitief besluit over zijn toekomst moeten nemen voor het begin van de kandidatenstrijd. Als hij zijn titel verdedigt, telt alleen de eerste plaats in Madrid. Laat hij verstek gaan, dan verandert de inzet. Volgend voorjaar zullen dan de nummers een en twee een tweekamp om de wereldtitel spelen.

Zoals altijd regende het voorspellingen in de aanloop naar het toernooi. Volgens Garri Kasparov is de Chinees Liren Ding de grootste kanshebber vóór de Amerikaan Fabiano Caruana en de Pool Jan-Krzysztof Duda. De oud-kampioen heeft minder vertrouwen in de Rus Ian Nepomniasjtsji, de Amerikaan Hikaru Nakamura, de in Iran geboren Fransman Alireza Firouzja en de Hongaar Richard Rapport,

De laatste plaats is volgens Kasparov gereserveerd voor Teimour Radjabov. Als het recente toernooi in Stavanger een graadmeter is, zou hij gelijk kunnen hebben. De Azerbeidzjaan was matig op dreef met drie nederlagen en zes remises. Anish Giri overspeelde hem geruisloos.

Giri – Radjabov

Stavanger 2022

1.e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 Pf6 4. d3 Lc5 5. c3 d6

Een veel passievere zet dan het populaire pionoffer 5 ... d5 (6. Pxe5 0-0). Vermoedelijk wilde Radjabov zijn openingsgeheimen bewaren voor het kandidatentoernooi.

6. d4 exd4 7. cxd4 Lb4+ 8. Ld2 Lxd2+ 9. Pbxd2 Ld7 10. 0-0 0-0 11. Te1 Te8 12. h3 Pe7 13. Lf1 c6 14. Db3 Db6 15. Da3 Dc7 16. Pc4 Pc8 17. e5 dxe5 18. dxe5 Pd5 19. Tac1

Zonder iets bijzonders te doen heeft wit een prachtige stelling opgebouwd. Hij heeft meer ruimte, veld d6 lonkt voor een wit paard en tegenspel is niet in zicht.

19 ... h6 20. b4 Dd8 21. Db2 Tb8 22. a3 a6 23. Tcd1 Dc7 24. Dd4 Lf5 25. Ph4 Lh7 26. Ld3 b5 27. Lxh7+ Kxh7 28. Pa5 Pce7 29. Tc1 Tbd8 30. De4+ Kh8 31. Pf3 Dd7 32. Tc2

DIAGRAM 1

32 ... Pg6

In arren moede geeft zwart vrijwillig de verdediging van pion c6 op. Ook na 32 ... Tc8 33. e6 Dxe6 34. Dxe6 fxe6 35. Txe6 zou materiaalverlies onvermijdelijk zijn geweest.

33. Pxc6 Tc8 34. Tec1 Pgf4 35. Pcd4 Txc2 36. Txc2 f6

Hierna gaat het hard, maar zwart had niets meer te hopen.

37. Tc5 fxe5 38. Pxe5

DIAGRAM 2

38 ... Pc3

Een te doorzichtige poging om verwarring te stichten.

39. Txc3 Dxd4 40. Pf7+!

Zwart geeft op.