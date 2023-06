Kas te Riele neemt met vernieuwde waterpoloploeg eerste horde: kwalificatie voor EK

Kas te Riele haalt uit voor het Nederlands team. Hij is een van de kleinste spelers van de ploeg, maar ook een van de grootste talenten. Beeld Getty

Kas te Riele (20) is een van de kleinste waterpoloërs van het Nederlands team. Maar hij geldt ook als een van de grootste talenten. De 1.82 meter linkshandige speler is snel, wendbaar, heeft een goed inzicht, is doelgericht én beschikt over een vlammend schot. Mede dankzij veertien treffers van Te Riele, verdeeld over drie wedstrijden tijdens het Europees kwalificatietoernooi in Amersfoort, plaatsten de waterpolomannen zich voor het EK van begin volgend jaar.



In het duel zondag met het zwakke Litouwen (24-2-winst) liet Te Riele kort na rust een staaltje van zijn klasse zien. De rechteraanvaller ving een diagonale pass met zijn linkerhand en in een vloeiende beweging knalde hij de bal vanaf een meter of zeven loeihard raak. In totaal vond Te Riele, die competitie speelt in het waterpologekke Kroatië, zijn naam zondag zesmaal terug op het scorebord. In het verjongde team van bondscoach Harry van der Meer was hij de onbetwiste topscorer.

De Nederlandse waterpoloërs staan aan het begin van een nieuwe episode. Tijdens het Europees Kwalificatie Toernooi (EKT) in het Amersfoortse zwemcentrum Amerena nam de KNZB afgelopen weekeinde officieel afscheid van vier spelers die respectievelijk veertien jaar (doelman Eelco Wagenaar, Thomas Lucas en Lars Gottemaker) en zeven jaar (Milan de Koff) deel hadden uitgemaakt van de nationale selectie.

Nieuwe namen

Met nieuwe namen als Mart van der Weijden, Tom de Weerd, Tim de Mey en Kas te Riele wil Nederland in de nabije toekomst eindelijk weer eens op mondiaal niveau acteren. De laatste keer dat de Nederlandse mannen aan een WK deelnamen was in 2001; met destijds de huidige bondscoach Harry van der Meer en de huidige technisch manager van de KNZB Arno Havenga als spelbepalende spelers. De laatste olympische deelname is zelfs nog langer geleden (2000).

Kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar is voor Nederland een loodzware opgave. Eerst moet de ploeg op het EK in januari in Israël bij de beste negen ploegen eindigen voor een plek op het WK van een maand later in Qatar. Daar zou het Nederlands team ver boven zichzelf moeten uitstijgen met een top-10-notering, om een olympisch ticket te veroveren.

Bondscoach Van der Meer erkent dat het een lastig traject is om de Spelen te halen, maar hij acht het niet onrealistisch. ‘Ik denk dat als we ons spel goed verder kunnen ontwikkelen er zeker kansen zijn’, zei hij na de wedstrijd tegen Litouwen. ‘We zijn met verschillende spelpatronen bezig, maar we moeten echt nog sterker worden.’

Een van de nieuwe, jonge gasten die zich op het EKT in Amersfoort onderscheidde, was Kas te Riele. Een jaar geleden maakte hij – op 19-jarige leeftijd – een droomtransfer naar waterpololand Kroatië. Volgens Van der Meer is Te Riele door deze stap veel volwassener geworden, niet alleen in zijn spel maar ook qua persoonlijkheid. ‘Als je als buitenlander wordt gehaald, moet je je iedere week bewijzen. Die continue focus geeft een heel andere druk en is goed voor zijn ontwikkeling’, weet Van der Meer die zelf jarenlang in Italië speelde.

Fysiek zwaar

Te Riele vindt dat hij in Kroatië vooral in verdedigend opzicht sterker is geworden en merkt dat hij zich als relatief kleine speler steeds beter kan wapenen tegen reusachtige tegenstanders. ‘De Kroatische competitie is fysiek zwaar, maar ik weet mijn lichaam steeds beter te gebruiken. Ik ben niet groot maar wel snel en slim. Bijvoorbeeld door net op het juiste moment een tegenstander een duw te geven.’

De oud-speler van Polar Bears vindt de trainingen in Kroatië niet per se intensiever dan hij gewend was bij het Nederlands team en bij de waterpolo-academie in Eindhoven waar hij als tiener drie jaar een opleiding genoot. ‘Het grootste verschil is het niveau tijdens wedstrijden. In Nederland kon ik weleens een keer op halve kracht spelen, maar in Kroatië is verslapping dodelijk.’ Te Riele eindigde met zijn club Primorje op de derde plek en is na de zomer ook in Rijeka actief.

Na de monsterzege op Litouwen zocht Te Riele direct zijn opa en oma in de kantine op. Opa Ad Moolhuijzen (80) was als waterpoloër actief op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico. ‘Zijn verhalen vormen een mooie inspiratiebron. Mocht Parijs te vroeg komen dan gaan we voor de Spelen van Los Angeles in 2028.’