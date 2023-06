Karolina Muchova maakt faam waar met finaleplaats op Roland Garros

Karolina Muchova gaat tot het uiterste in haar partij tegen Sabalenka. Beeld REUTERS

Zo onbekend als Karolina Muchova voor de buitenwereld is, zo lang houden andere tennissters binnen het circuit al rekening met haar. Met haar agressieve en gevarieerde manier van spelen boezemt de 26-jarige speelster uit Tsjechië menig tegenstander angst in, maar vaker zaten blessures haar in de weg.

Zaterdag staat de nummer 43 van de wereld voor het eerst in een grandslamfinale. Op Roland Garros neemt ze het op tegen Iga Swiatek, de nummer één van de wereld. De verrassende finaleplek van Muchova, met wie niemand echt rekening hield in Parijs, staat symbool voor de onvoorspelbaarheid in het vrouwentennis.

Sinds 23-voudig grandslamwinnares Serena Williams in 2017 haar laatste titel won, haalden 28 verschillende vrouwen op 24 grandslamtoernooien de finale. Muchova kan de zestiende grandslamwinnares in zeven jaar worden. Bij de mannen haalden veertien verschillende tennissers in dezelfde periode een grandslamfinale. Zes van hen wisten een titel te pakken.

Om zich in het rijtje kampioenen te voegen, moet Muchova zien af te rekenen met Swiatek, die de uitzondering op de regel vormt. De 22-jarige Poolse ontpopte zich de afgelopen jaren tot een stabiele factor in het grillige vrouwencircuit. Ze is al meer dan een jaar de nummer één van de wereld en kan in Parijs haar vierde grandslamtitel in vier jaar pakken.

Talentvolle tiener

De carrière van Muchova kent een tegenovergestelde levensloop als die van Swiatek. De dochter van oud-profvoetballer Josef Mucha is een relatieve laatbloeier uit het tennisgekke Tsjechië, dat met enige regelmaat talentvolle speelsters aflevert. ‘Ik weet niet wat er allemaal is gebeurd, maar ik ben heel blij’, zei ze nadat ze in de halve finale een matchpoint had weggewerkt en de Belarussische Aryna Sabalenka had verslagen.

Ondanks het talent van Muchova zag het er lange tijd niet naar uit dat ze een grandslamfinale zou halen. Als talentvolle tiener had ze last van een groeispurt waardoor ze kampte met rug- en knieproblemen. Die zaten haar ontwikkeling in de weg. Toch wist ze de kwartfinale op Wimbledon (2019) en halve finale op de Australian Open (2021) te bereiken.

Maar toen ze vorig jaar in de derde ronde van Roland Garros opnieuw geblesseerd moest opgeven, zag het er somberder uit. ‘Ik heb vele dieptepunten gekend en rolde van de ene in de andere blessure’, zei ze donderdag. ‘Doktoren vertelden me dat ik misschien nooit meer kon sporten, maar ik ben er altijd in blijven geloven.’

Anonieme nummer 235

Op Roland Garros toonde een fitte Muchova de afgelopen twee weken haar potentie. Op weg naar de finale versloeg ze twee toptienspeelsters: de Griekse Maria Sakkari (WTA-9) en Sabalenka, de nummer twee van de wereld. ‘Karolina is een beetje onder de radar gebleven, maar ze speelt altijd geweldig tennis’, zei Sabalenka na haar nederlaag in de halve finale.

Minder dan een jaar geleden was Muchova nog de anonieme nummer 235 van de wereld en werkte ze haar partijen af op kleine toernooien, ver buiten het zicht van de camera’s. Maar met haar zege op Sabalenka zette ze een indrukwekkende reeks voort: ze speelde in haar carrière vijf keer tegen een speelster uit de topdrie en won alle vijf de partijen. ‘Het bewijst dat ik met de beste meekan’, aldus Muchova.

Op Court Philippe-Chatrier staat ze zaterdag tegenover Swiatek voor de grootste opgave uit haar carrière. De Poolse was negentien jaar toen ze in 2020 haar eerste grandslamtitel op Roland Garros won en zette die opwaartse lijn gestaag door. Ze was vorig jaar opnieuw de beste in Parijs en won de US Open. Een tijd lang was ze zelf haar grootste tegenstander: ze had last van zenuwen en speelde om niet te verliezen.

Swiatek is altijd open geweest over haar samenwerking met een sportpsycholoog. Ze gebruikt visualisatietechnieken en mediteert regelmatig. ‘Ik ben nog steeds aan het leren genieten van een overwinning, want ik denk al snel weer aan de volgende wedstrijd’, zei ze na haar zege in de kwartfinale. ‘De momenten om te genieten komen vaak pas na een toernooi.’

Grandslamfinale

En dus pas na de finale tegen Muchova. De twee stonden vier jaar geleden een keer eerder tegenover elkaar. Muchova won op het gravel in Praag in drie sets, al laat die wedstrijd zich moeilijk vergelijken met het heden. Swiatek was op dat moment de nummer 95 van de wereld. ‘Ze is heel veelzijdig’, aldus Swiatek, die bekende een fan te zijn van het spel van Muchova.

Hoewel de twee elkaar maar een keer eerder troffen, kent Swiatek haar tegenstander goed. Ze trainden veel samen en Swiatek keek naar eigen zeggen meer wedstrijden van Muchova dan van andere speelsters. ‘Dat is toeval, maar het is wel echt zo.’

Tegen de beste tennisster van dit moment kan een opgeleefde Muchova haar belofte inlossen. ‘Het is niet altijd even makkelijk geweest in het verleden, maar daardoor waardeer ik nu nog meer dat ik in een grandslamfinale sta. Het is als een droom voor mij.’