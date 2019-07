Kansrijke uitgangspositie voor Verstappen in Duitsland: ‘Alles is mogelijk’

Verstappen schoof zaterdag met een brede glimlach aan bij de persconferentie na de kwalificatie, als de op één na snelste van de dag. Eind vorige maand startte hij in Oostenrijk, waar hij won, voor het laatst een race vanaf de tweede plek. Sindsdien zit hij uitstekend in zijn vel. Zo draaide hij er zaterdag niet omheen hoe hij dacht over de rampkwalificatie van de Ferrari-coureurs (Vettel P20, Leclerc P10). Beide coureurs stapten voortijdig uit hun auto's vanwege motorproblemen: ‘Ik was blij dat ze wegvielen. Ze zijn erg snel op dit circuit’, zei Verstappen.

Hij moest zelf zaterdag alleen ook het nodige euvel overwinnen. Bijvoorbeeld in het tweede kwalificatiegedeelte, toen hij klaagde over problemen in zijn motor. Hij kon daardoor met nog maar een paar minuten op de klok zijn eerste snelle rondje rijden. Om geen risico te nemen, reed hij die ronde op de snelste, rode banden. Op die banden moet hij morgen als enige coureur van de topteams ook de wedstrijd op starten. De rode banden slijten alleen ook het snelst, waardoor hij hoogstwaarschijnlijk vroeger dan anderen zijn eerste pitstop maakt.

Regen en grieperige Hamilton

Die strategie had niet zijn voorkeur, zei Verstappen. Dus zal hij hopen op een scenario waarin al die zorgvuldig doordachte strategieën de prullenbak in kunnen. Bijvoorbeeld door regen. Volgens Duitse meteorologen is daar zondag tijdens de gehele race kans op. Het was iets waar met name WK-leider Hamilton, die zaterdag als enige sneller was dan Verstappen, zich zorgen om maakte.

Als coureur met de beste uitgangspositie voor de zege kan hij daar namelijk alleen maar nadeel van hebben. Hij weet ook als geen ander hoe regen een race kan omgooien. Vorig jaar profiteerde Hamilton in Hockenheim van een stuurfout van zijn titelconcurrent Vettel, die op nat asfalt als raceleider zijn Ferrari de muur instuurde. Hamilton startte die wedstrijd als veertiende en zegevierde uiteindelijk op een wonderlijke manier.

De Brit zou nu zomaar de schlemiel in de regen kunnen worden. Daarnaast voelde Hamilton zich zaterdag niet fit. Zijn team Mercedes had zelfs voorbereidingen getroffen om reservecoureur Esteban Ocon achter het stuur te zetten. Dat bleek uiteindelijk niet nodig, maar Hamilton maakte nog wel een grieperige indruk na de kwalificatie. Voortdurend veegde hij tijdens de persconferentie het zweet van zijn gezicht en hij sprak met zachte stem, omdat hij last had van zijn keel.

Ondertussen deed Verstappen naast hem okselfris zijn verhaal. Hij was in de kwalificatie ruim drie tiende van een seconde langzamer dan Hamilton. Dat had volgens hem minder kunnen zijn als hij een perfecte kwalificatie had kunnen rijden. ‘Maar ik ben blij met de tweede plek. Alles is mogelijk tijdens de race.’