Kanshebbers in de Vuelta blijven bijeen, Yates nieuwe leider

Wilco Kelderman toonde zijn goede vorm. Foto BELGA

Lange tijd is het FDJ, dat in het rood-wit-blauw probeert de rode trui van Rudy Molard te beschermen. In een vroeg weggereden kopgroep, waar ook Bauke Mollema deel van uitmaakt, rijdt de Amerikaan Benjamin King enige tijd virtueel aan de leiding.

Maar daarna tracht de ene ploeg na de andere het heft in handen te nemen. Het wordt even blauw: Movistar geeft gas voor Nairo Quintana en Alejandro Valverde. Het kleurt roze: Education First voor Rigoberto Uran. Het zwart-geel van Mitchelton-Scott domineert voor Simon Yates, het rood van Bahrain Merida voor Ion Izagirre. Wordt het zwart-wit? Dat is Bora Hansgrohe voor Emanuel Buchmann.

Eenmaal op de flanken van La Covatilla manifesteert zich het zwart-geel van Lotto-Jumbo, voor Steven Kruijswijk en George Bennett. Maar er is geen ploeg die erin slaagt de koers te dirigeren. Het is een eenling die de demarrage plaatst waarmee er toch verschuivingen – zij het gering – in het algemeen klassement ontstaan. Wilco Kelderman gaat er vlak voor de top vandoor en bewijst en passant dat hij de goede vorm te pakken heeft.

Yates nieuwe leider

Als de statistiek van de zondag wordt opgemaakt, wordt bevestigd dat het kleurenspel de boel bij elkaar heeft gehouden. Yates is de nieuwe leider, op één seconde gevolgd door Valverde. De tiende man in het klassement, Bennett, staat op 48 seconden.

De favorieten komen op ruim 2.40 achter ritwinnaar Benjamin King over de finish. Hij heeft na een slopend gevecht Bauke Mollema achter zich weten te houden.