Kansas City Chiefs na inhaalrace winnaar Super Bowl

Patrick Mahomes viert een touchdown tegen de San Francisco 49ers. Beeld USA TODAY Sports / Robert Deutsch

‘Pat Mahomes, take me home’, zingen supporters van de Chiefs op de klanken van John Denver’s klassieker Country Roads. Wanneer de nood hoog was, kon het team uit de staat Missouri dit seizoen telkens weer rekenen op de magie van de twintiger uit Texas. De jongen met de kenmerkende krulletjes, de spelverdeler die aan de basis staat van elke aanval, kan toveren met de ovalen bal in zijn handen. Zondagnacht was het opnieuw nodig.

Drie keer moesten de Chiefs tijdens de play-offs van dit seizoen een achterstand van dubbele cijfers repareren: tegen de Houston Texans was de schade 24 punten, een week later maakte Kansas City een achterstand van tien punten goed tegen de Tennessee Titans. Ook in de Super Bowl wisten de Chiefs tien punten goed te maken. Nooit eerder had een team een dergelijke hattrick voltooid.

In een gelikt promofilmpje, uitgezonden voorafgaand aan de wedstrijd, roemde acteur Dwayne ‘The Rock’ Johnson de pijlsnelle, door Mahomes aangedreven aanval van de Kansas City Chiefs, die ‘scoort in het tijdsbestek waarin jij afrekent met de pizzabezorger’. De stugge 49ers hadden er geen boodschap aan. Halverwege het vierde en laatste kwart keken de Chiefs tegen een 20-10-achterstand aan.

Tot dat moment was niet Mahomes maar zangeres Jennifer Lopez, die de pauzeshow verzorgde, volgens velen de beste van het veld geweest, maar met het water tot aan de lippen, ging de trukendoos van de sterspeler alsnog open: drie aanvallen die bij hem begonnen leidden tot evenveel touchdowns, en daarmee 21 punten. Van 10-20 ging het naar 31-20.

De coach van de Kansas City Chiefs krijgt gatorade over zich heen gegooid door zijn spelers. Beeld EPA

Mahomes is de op één na jongste quarterback die de Super Bowl weet te winnen. Vorig jaar, in zijn tweede seizoen, werd hij uitgeroepen tot waardevolste speler van de competitie. Zondag werd hij verkozen tot man van de wedstrijd. ‘Ik heb een goede start van mijn carrière gehad,’ sprak Mahomes met gevoel voor understatement.

Maandagochtend werd zijn naam geopperd in de discussie van beste quarterbacks aller tijden. Volgens kenners is Mahomes een talent dat eens in een generatie opstaat. Dynastie, was een woord dat viel: als Mahomes fit weet te blijven – een groot vraagteken in de gewelddadige NFL – zouden de Chiefs het stokje kunnen overnemen van quarterback Tom Brady en zijn New England Patriots, die in vier van de vijf voorgaande Super Bowls speelden. ‘We moeten het per jaar bekijken,’ blikte Mahomes zondag met confetti in zijn krullen vooruit. Zijn extroverte teamgenoot Travis Kelce toonde zich minder voorzichtig. ‘Dit is pas het begin!’