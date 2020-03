Kandidatentoernooi lijkt wel immuun

Ook het internationale schaakleven is door de coronacrisis tot stilstand gekomen. Toernooien verdwijnen van de kalender en clubcompetities zijn tot nader order onderbroken. Het WK voor seniorenteams in Praag werd donderdag op bevel van de Tsjechische overheid abrupt beëindigd.

Het enige grote evenement dat wel doorgaat is het kandidatentoernooi in ­Jekaterinenburg. De Russische schaakbond laat de strijd van de potentiële uitdagers van wereldkampioen Magnus Carlsen vooralsnog ongemoeid. Wel zijn strenge voorzorgsmaatregelen genomen. Mondkapjes en desinfecterende gels zijn overal beschikbaar en het publiek krijgt geen ­toegang tot de zaal, waarin de acht deelnemers, min of meer in quarantaine, hun partijen zullen spelen.

Op de site Chess24 zei Carlsen, zoals vele anderen voor hem, dat hij een tweestrijd verwacht tussen de Amerikaan Fabiano ­Caruana, zijn laatste uitdager, en de ­Chinees Liren Ding: ‘Als het toernooi doorgaat, zet ik mijn geld op Caruana, die beter dan Ding in staat is te winnen van iets lager gerate tegenstanders. Ding heeft alleen een kans heeft als het hem lukt ­Caruana in een van de twee onderlinge partijen te verslaan.’ Met winst van een van de zes andere deelnemers houdt Carlsen nauwelijks rekening: ‘Dan zal hij wel het toernooi van zijn leven moeten spelen.’

De partij komt uit de voorlopig laatste competitieronde van de Nederlandse meesterklasse. In de wedstrijd LSG/Leiden – Kennemer Combinatie versloeg Jorden van Foreest voormalig nationaal kampioen Predrag Nikolic in een spannend gevecht dat ook anders had kunnen aflopen.

Van Foreest – Nikolic

Leiden 2020

1.e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4 4. e5 c5 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 Dc7 7. Dg4 Kf8 8. Pf3

Een speculatief pionoffer.

8 ... cxd4 9. Tb1 Pe7 10. a4 Dxc3+ 11. Kd1 Ld7

Ook na het behoudende 11 ... Pbc6 12. Tb3 Da5 13. La3 Kg8 14. Ld3 heeft wit compensatie voor het geofferde materiaal.

12. Txb7 Dc8 13. Tb1 Pbc6 14. La3 Kg8 15. Ld3 Pg6 16. Ld6 a5 17. h4 h5 18. Dg5 Pb4 19. Ke2 Lxa4 20. Pxd4

Geeft zwart een grote kans. Na 20. Lxb4 axb4 21. Dd2 staat het ongeveer gelijk.

Diagram

20 ... Pxc2?

Veel sterker is 20 ... Lxc2 21. Pxc2 Pxd3!. Na 22. Kxd3 Dc4+ 23. Kd2 Pf4 24. Tb7 Tc8 25. Tc7 Dd3+ 26. Kc1 Pe2+ 27. Kb2 Tb8+ heeft zwart beslissend voordeel.

21. Pf3!

Nu werken de witte stukken perfect samen.

21 ... Dc3 22. Thc1 Th6 23. g3 Pd4+ 24. Pxd4 Dxd4 25. Lb8 Ld7

Meer kans op verdediging biedt 25 ... Dg4+ 26. Dxg4 hxg4.

26. Tb7 Pf8 27. f3!

Zwart is tot volledige passiviteit veroordeeld.

27 ... f6 28. exf6 Dxf6 29. Le5 Df7 30. Tcc7 a4 31. Ta7 Txa7 32. Txa7 a3 33. Txa3 Lc6 34. Tc3 Ld7 35. Tc7 d4 36. Kf2

Diagram

Zwart kan geen vin verroeren en geeft op.