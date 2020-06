Kan nieuwe trainer Jurgen Streppel de oude tijden van Roda JC laten herleven?

2020-05-20 10:44:36 KERKRADE - Exterieur van het Parkstad Limburg Stadion van Roda JC. ANP MARCEL VAN HOORN Beeld ANP

Alleen het Parkstad Limburg stadion van Roda JC is nog eredivisiewaardig, al doet het kunstgras niet alleen clubicoon Pierre Vermeulen pijn aan de ogen. De coronacrisis is slechts een voetnoot in de recente geschiedenis van de Limburgse voetbalclub, die door structureel wanbeleid is afgegleden naar de kelder van de eerste divisie. Welke coach wil zijn handen branden aan een club, waar zelfdestructie zo lang de norm is geweest?

Stralend zegt Jurgen Streppel bij zijn presentatie als trainer van Roda JC oude tijden te willen laten herleven, alsof zijn talrijke voorgangers niet hetzelfde hebben gezegd. Roda JC was dood en begraven, tot de zoveelste reddingsoperatie in mei de zieltogende club weer perspectief bood. Technisch directeur Jeffrey van As moet op de rokende puinhopen een nieuwe selectie samenstellen die wel kan strijden om promotie naar de eredivisie. ‘En dus zocht ik ook een eredivisietrainer.’

In de trainerscarrière van Streppel dreigde het licht te doven na mislukte avonturen op Cyprus en bij Al-Jazira in Abu Dhabi, waar hij al na drie duels werd ontslagen. ‘Ik ben na 32 jaar weer terug’, aldus de 50-jarige Streppel, die in het seizoen 1988- ’89 een bijrol speelde bij Roda JC, waar topschutter John van Loen voor 1 miljoen euro als sterspeler was aangekocht door de drie jaar geleden overleden suikeroom Nol Hendriks.

Jurgen Streppel. de nieuwe trainer van Roda JC. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De voormalige textielmagnaat had voor zijn dood zijn handen al afgetrokken van zijn oude liefde. Zoals zo veel mensen Roda JC de rug hebben toegekeerd, erkent Van As. De documentaire Sunderland 'Til I Die over het falende bestuur bij de Engelse profclub is immers een blijspel vergeleken met de complete chaos bij Roda JC.

De club die zich zo graag als de Muur van Trots afficheert, werd bijna te gronde gericht door pseudo-investeerders en bleek een kerkhof voor directeuren en trainers. Aleksej Korotajev zag Roda JC in februari 2017 al in de Champions League spelen, toen hij een week later in Dubai werd gearresteerd na het uitschrijven van een ongedekte cheque van 17,7 miljoen euro.

De Zwitserse Rus verdween achter de tralies, al stopte hij in elk geval nog enige miljoenen in de club. In mei leverde Korotajev zijn twintig procent aandelen in. Nooit stond Roda JC zo voor schut als tijdens het korte bewind van Mauricio Garcia de la Vega, die bij het Spaanse Murcia reeds als een charlatan was ontmaskerd.

Als eigenaar van Roda JC wilde zakenman Frits Schrouff, onder wiens leiding liefst 20 miljoen euro in een bodemloze put verdween, zo graag van zijn aandelen af dat hij zich liet inpakken door de charmes van de Mexicaanse investeerder.

De la Vega maakte er ook in Kerkrade een puinhoop van. Hij doneerde geen cent, maar declareerde wel zijn onkosten. Eind september werd De la Vega tijdens de rust van het duel met De Graafschap door opstandige supporters met pek en veren verjaagd uit het Parkstad Limburg stadion.

Roda zal nog een record hebben gevestigd, want met Karel Bouckaert verdween maar liefst de vijfde directeur in korte tijd. Zijn opvolger moet na de zomer aantreden. En toch viel Roda JC niet om, de club is een kat met zelfs tien levens. De nieuwe verlossers noemen zichzelf niet voor niets de ‘Phoenix groep’, als een feniks lijkt Roda JC wederom te herrijzen.

Twee jonge multimiljonairs uit de Quote-500 groep legden het fundament onder het nieuwe Roda JC. Op zijn 34ste verkocht Stijn Koster zijn bedrijf i3Dnet dat sneller gamen mogelijk maakte voor 250 miljoen euro. Prompt stond Koster op 1 als jongste miljonair.

Ook Roger Hodenius heeft met een geschat vermogen van ruim 300 miljoen euro een prominente plaats in de lijst van Quote. Koster en Hodenius worden bijgestaan door investeringsmaatschappij Mercurius en ondernemer Bert Peels, die bij de presentatie van de ‘Phoenix groep’ als woordvoerder optrad.

Hoe betrouwbaar zijn deze ‘snelle jongens’, die bij de gemeenteraad van Kerkrade een tijdelijke verlaging van de huur van het stadion afdwongen van 800 duizend tot 250 duizend euro? In zijn tv-programma uitte Arjen Lubach onlangs kritiek op de ‘flitshandel’ die Hodenius als beurshandelaar met Flow Traders bedrijft.

Omstreden of niet, technisch directeur Van As prijst de ‘regionale investeerders met een Roda-hart’. Met als bonus: ‘Ze zijn hier opgegroeid en eisen geen invloed. Er zijn bij Roda dingen gebeurd die niet mochten gebeuren. Toch hoop ik dat we op termijn kunnen terugkeren naar de eredivisie, al zullen we een inhaalslag moeten voeren en creatief omgaan met het geld dat we nu tot onze beschikking hebben.’

Pierre Vermeulen heeft die hartenkreet al zo vaak gehoord. Flinterdun is de scheidslijn tussen Roda JC en FC Luchtkasteel, verzucht de oud-international. De sierlijke linksbuiten van weleer is als uitbater van de fanshop tevens het geweten van de club. Wordt Roda nu echt gered? ‘Eerst zien, dan geloven’, zegt Vermeulen.

En hoofdschuddend: ‘Het begint al met het kunstgras, waarop je alleen kunt knikkeren. Welk talent wil naar Roda komen om op zo’n mat te voetballen? Ooit gooide Roda JC bijna AC Milan uit de Europa Cup, vorig seizoen verloren we thuis van Almere City en stonden we zelfs achttiende in de eerste divisie. Hoe durven we dan te denken aan de eredivisie?’