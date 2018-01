Kan Eurlings na zoveel kritiek nog wel aanblijven? 'Ik zou in zijn positie niet meer kunnen functioneren'

Van Breda Vriesman: 'Dat Nederland nooit meer een IOC-lid krijgt als Eurlings vertrekt of weg moet, is onzin. Nederland kan dan zelf wat kandidaten voordragen voor die ene plek, al kiest het IOC liever zelf iemand. En er kan zo een jaar tussenzitten voor dat gebeurt. Ik vind het wenselijk dat we als land een IOC-lid hebben. We zijn een klein land, maar horen wel bij de toptwintig van het olympische medailleklassement. En we hebben een goed sportbeleid en geen corruptie. Nederland krijgt die plek echt wel terug, als hij weg is.'



Jeroen Otter, bondscoach shorttrackers: 'Ik volg het allemaal al een tijdje vanaf een afstand en op een gegeven moment dacht ik: who cares? Het zal mij een worst wezen. Ja, aan de ene kant is dat nuchter. Aan de andere kant denk ik: komt het omdat ik ouder word? Of dat ik misschien minder strijdbaar ben, omdat ik weet dat ik er toch niets aan kan doen?



'Toen hij (Eurlings, red.) werd voorgedragen als IOC-lid ter vervanging van Willem-Alexander had ik daar al een vraagteken bij. Ik dacht: jeetje, is dat nou de enige die dat zou kunnen? Maar weet ik veel, ik zit niet in dat wereldje, en vervolgens dacht ik: het maakt me eigenlijk geen zak uit. Moet ik daar dan mijn energie erin stoppen? Ik heb ook maar een beperkt vaatje aan energie, laat ik dat dan stoppen in het laten presteren van mijn atleten.



'Mijn atleten zijn er ook niet mee bezig. Er zijn weleens zaken die spelen, hoor, maar ik heb hier echt nog niemand over gehoord. Natuurlijk stellen we allemaal onze vragen of het ethisch verantwoord is om iemand in zo'n bestuur te houden of in zo'n overkoepelende organisatie. Aan de andere kant: we hebben wel vaker gezien dat bijvoorbeeld het IOC ook gewoon een afspiegeling is van de maatschappij. Het zijn niet allemaal ideale mannen.'