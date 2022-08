Kan drievoudig Vueltawinnaar Roglic zich nog een keer opladen?

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar (rechts) en ploeggenoot Ryan Gibbons. Beeld ANP / EPA

Zelfs de winnaar van de drie afgelopen edities steekt er niet als vanzelf bovenuit. Primoz Roglic (32) van Jumbo-Visma heeft zich niet optimaal kunnen voorbereiden. Hij heeft nog altijd last van zijn rug, de naweeën van een wervelbreuk na zijn val in de kasseienetappe van de Tour de France. Tegen zijn gewoonte in, is hij niet op hoogtestage geweest. Nadat hij in Frankrijk voor de tweede achtereenvolgende keer uitviel, is de vraag of hij zich wel mentaal kan opladen voor een wedstrijd die hij al drie keer heeft gewonnen. ‘Ik ben er klaar voor’, verzekerde hij donderdag.

Olympisch kampioen Richard Carapaz (29) zal gebrand zijn op revanche, nadat hij in de Giro de roze trui in de voorlaatste etappe verspeelde aan Jai Hindley. De Brit Simon Yates (30( kan altijd wel uit de voeten op een parcours met explosieve klimmen, maar kampt vaak met glorieuze inzinkingen.

De lichting achter deze generatie is zeker zo interessant. De al eerder genoemde Hindley (26) heeft sinds zijn tweede zege in Italië alleen maar aan zelfvertrouwen gewonnen. Wilco Kelderman staat hem bij. João Almeida (24) kan bij het ontbreken van ploeggenoot Pogacar proberen uit diens schaduw te treden. Met zicht op het podium verliet hij de Giro na een positieve coronatest.

Het loont de moeite nog jongere renners in de gaten te houden. Wat kan Remco Evenepoel (22) nu echt in een grote ronde, na een mislukte deelname in Italië vorig jaar? Over zijn klasse kan geen misverstand bestaan, na het machtsvertoon in Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián. Nederlanders zullen vooral uitkijken naar Thymen Arensman (22), die voor het eerst in zijn loopbaan voor DSM kopman in een ronde van drie weken zal zijn. Als vrijbuiter heeft hij al twee Vuelta’s achter de rug.