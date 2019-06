Kan de Tour de France de ‘kaalslag onder de beste renners’ nog opvangen?

Tom Dumoulin met bloedende knie na zijn val in Giro d'Italia. Beeld AFP

Tweederde van het podium in de Tour de France van 2018 verschijnt op 6 juli in Brussel niet aan de start van de belangrijkste wedstrijd in het wegwielrennen. Nadat de nummer drie, viervoudig winnaar Chris Froome, vorige week werd uitgeschakeld na een horrorcrash met breuken in het hele lijf, kwam donderdag aan het eind van de middag de mededeling dat ook de nummer twee van toen, Tom Dumoulin, forfait geeft. De linkerknie, gehavend na een val op 14 mei in de Giro d’Italia, is niet op tijd hersteld. Na de opgave in Italië en de afzegging voor de Tour, resteert voor hem nu nog alleen nog de Vuelta waar hij zich als klassementsrenner kan manifesteren.

Het besluit viel na lang wikken en wegen. Eind vorige week verliet hij ontgoocheld het Critérium du Dauphiné toen het gewricht weer opspeelde. De meerdaagse wedstrijd gold als een laatste en ultieme test voor de Tour. De renner en zijn ploeg Sunweb hielden hoop dat het alsnog in orde zou komen. Afgelopen zondag werd operatief een grindkorrel uit de knie verwijderd, waarna Dumoulin op hoogtestage naar La Plagne zou vertrekken om aan zijn vorm te schaven. Eenmaal onderweg sloeg andermaal de twijfel toe. Na twee telefoontjes met zijn coach besloot de voormalige Giro-winnaar weer naar huis terug te keren. Tot donderdag werd er nog rekening mee gehouden dat hij toch zou opdagen in de Alpen.

‘Het voelt als een opluchting’, verklaarde hij tegen de NOS. ‘Het gaat gewoon niet meer lukken. Sinds mijn val in de Giro zit ik in een revalidatieproces en niet in een proces om in een goede vorm de Tour te winnen.’ Er zitten nog altijd tien hechtingen in de knie.

Het waren volgens hem moeilijke weken. ‘Ik ben als een gewonde dolle stier op de Tour afgerend sinds de val in de Giro. We hadden niet verwacht dat het herstel zo gecompliceerd zou zijn. Op een gegeven moment werd het bijna een soap, met elke dag Tom Dumoulins kniejournaal. Ik werd er helemaal gek van.’

Matthews

Zijn afwezigheid in Frankrijk leidt ertoe dat Sunweb de ambities zal moeten bijstellen. Wilco Kelderman, die op dit moment de Ronde van Zwitserland rijdt, zei donderdag dat hij zich na zijn val eerder dit jaar in Spanje nog niet sterk genoeg voelt om het kopmanschap over te nemen. Met de Australiër Michael Matthews zal nu waarschijnlijk vooral op ritwinst worden geaasd.

De kaalslag onder de besten van de Tour van vorig jaar, doet zich ook voor buiten het podium. Primoz Roglic, destijds vierde, is door zijn ploeg Jumbo-Visma buiten de selectie gelaten na een slopende Giro, waarin hij derde werd. Eerder deze week leek zelfs de aanwezigheid van winnaar Geraint Thomas even onzeker, na een val in de Ronde van Zwitserland, maar de schade bleef beperkt tot een wond bij het oog en geschaafde schouders. Hij begint volgende week aan een gewijzigd trainingsprogramma om op tijd fit te zijn.