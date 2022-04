Kan Carlsen zijn weerzin tegen een nieuwe WK-match opzijzetten?

Magnus Carlsen Beeld EPA

Na de overwinning op Ian Nepomniasjtsji in december zei Magnus Carlsen in een Noorse podcast dat hij waarschijnlijk zijn laatste WK-tweekamp had gespeeld. Alleen als de in Iran geboren Fransman Alireza Firouzja (18) de volgende uitdager wordt, verwachtte hij de motivatie te kunnen vinden om zich nog eenmaal maandenlang te concentreren op een gevecht tegen één opponent.

Vier maanden later is Carlsen niet van gedachten veranderd. Tegen de Noorse krant VG zei hij deze week dat diegenen die hopen of verwachten dat hij akkoord zal gaan met een zesde WK-match rekening moeten houden met een teleurstelling. Het voorbehoud dat hij eerder maakte voor een eventuele tweekamp tegen Firouzja komt in het interview niet ter sprake.

Niet eerder liet Carlsen zo duidelijk blijken dat hij de wereldtitel als een last ervaart: ‘De tijd voor mijn eerste WK-match tegen Anand was eenvoudiger en beter. Tussen 2010 en 2013 was ik ervan overtuigd dat ik de sterkste was en genoot ik van het leven. Daarna merkte ik dat tegen mijn zin te veel van mijn identiteit verbonden was aan de wereldtitel.’

Het wordt onderhand tijd dat Carlsen een definitieve beslissing neemt. De acht deelnemers aan het kandidatentoernooi hebben het recht te weten waar ze aan toe zijn als in juni hun gevecht in Madrid begint. Krijgt de winnaar het recht de wereldkampioen uit te dagen of plaatsen de nummers een en twee zich voor de WK-match die volgend voorjaar plaatsvindt?

Uit de tijd waarin Carlsens leven ‘eenvoudiger en beter’ was komt de volgende overwinning op Ivantsjoek.

Carlsen – Ivantsjoek

Bilbao 2011

1.d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. Pf3 b6 5. Dc2 Lb7 6. a3 Lxc3+ 7. Dxc3 Pe4 8. Dc2 f5 9. g3 Pf6 10. Lh3 0-0 11. 0-0 a5 12. Td1 De8 13. d5 Pa6 14. Lf4 exd5

Sterker is 14 ... d6 15, dxe6 Le4 16. Dc3 Pc5.

15. Lxf5 dxc4 16. Pg5 Dh5

Niet 16 ... h6 17. Lxd7 De7 18. Dc4+ Kh8 19. De6.

17. Txd7

Verleidelijk, maar minder sterk dan 17. Td4! Tae8 18. Ld2.

17 ... Kh8!

Niet 17 .. Pxd7 18. Lxh7+ Kh8 19. Lg6 Dg4 20. h3

18. Te7 Pd5 19. Lg4

Met 19. Te5 Pxf4 20. gxf4 behoudt wit groot voordeel.

19 ... Dg6 20. Pf7+ Kg8 21. Lf5

DIAGRAM 1

21 ... Dxf5!

Niet 21 ... Dh5? 22. g4 Dh4 23. Lg3 Dxe7 24. Lxh7+ Kxf7 25. Dg6 mat.

22. Dxf5 Pxe7 23. Ph6+ gxh6 24. Dg4+ Pg6 25. Lxh6 Tf7 26. Td1 Te8 27. h4 Pc5 28. h5 Lc8 29. Dxc4 Pe5 30. Dh4 Pc6?

Veel sterker is volgens Carlsen 30 ... Pe6 31. f4 (31. Td5 Tf5!) 31 ... Pd7 32. e4 Kh8.

31. Td5 Pe6 32. Dc4

DIAGRAM 2

32 ... Pcd8

Beter, maar op den duur onvoldoende is 32 ... Pe7 33. Te5 Pf5 34. Dg4+ Pfg7 35. De4.

33. Dg4+ Pg7

Of 33 ... Kh8 34. Ld2!.

34. Dxc8

Zwart geeft op.