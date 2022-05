Kan Ajax de landstitel nog mislopen?

Davy Klaassen viert de 3-0. Beeld ANP

Wat zegt de 3-0-zege op PEC Zwolle?

Dat Ajax aan de beterende hand is. Wat op zich gek klinkt voor een ploeg die sinds de winterstop 36 van de 39 punten pakte. Vier punten voorsprong op PSV, plus een beter doelsaldo met nog drie duels te gaan; dat kan eigenlijk niet meer mis, zo besefte het publiek. ‘Ga staan voor de kampioen’, klonk het zaterdagavond in de laatste tien minuten in de Johan Cruijff Arena. De eerste zege met drie doelpunten verschil sinds 13 februari kwam dan wel tot stand door drie kundig afgeronde uitbraken, voetballend oogde Ajax steeds comfortabeler. Prettig voor de Ajax-aanhang nu de ontknoping van de competitie aanstaande is.

Toch zullen spelers en coach niet helemaal gerust zijn. Ajax verloor dit seizoen al eerder het hoofd toen de hemel de nodige roze tinten bevatte. Het werd uitgeschakeld door Benfica in de achtste finales van de Champions League en verloor de bekerfinale van PSV. In beide wedstrijden gaf Ajax een overwicht en voorsprong knullig uit handen.

In de competitie liep het de laatste maanden uitermate stroef. Ajax was als een schroef die door een spijkergat moest worden gewurmd. Meestal lukte dat pas op het laatste moment. Opluchting was daarom zaterdagavond troef. PEC is van een opgegeven patiënt immers getransformeerd tot een ploeg met zelfvertrouwen, met een speelplan waarin geen ruimte is voor angst, ook niet in een volle Arena. Met dank aan de tussentijds aangetreden Dick Schreuder, saillant genoeg de broer van de topkandidaat om volgend seizoen hoofdtrainer van Ajax te worden, Alfred Schreuder.

Welke indruk maakt Erik ten Hag?

Ten Hag vertrekt naar Manchester United. Het maakt hem geestelijk onafhankelijk, hij durfde tegen PEC zelfs de tactische grondbeginselen van Ajax los te laten in het huis van 4-3-3-goeroe Johan Cruijff.

De vormcrisis waarin Ajax stak plus de vele blessures noopten Ten Hag ertoe, zo zei hij, om voor 4-4-2 te kiezen. Zonder de geblesseerde Antony en Mazraoui is de gevreesde rechterflank van Ajax verlamd. Berghuis, die nota bene als rechtsbuiten zijn transfer naar Ajax verdiende, rendeert daar minder dan op het middenveld en begon tegen PEC op de bank, net als breker Álvarez.

De twee spitsen waren Tadic en Haller, maar in praktijk dook voorste middenvelder Klaassen veelvuldig centraal voorin op waardoor Haller op rechts terechtkwam. Met debutant Regeer als rechtsback oogde dat als een tamelijk onlogische combinatie. Maar dankzij de dynamiek en klasse van middenvelders Gravenberch, Kudus, Taylor en Klaassen, met de slimme klasbak Tadic daarvoor, kreeg Ajax uiteindelijk het brutale PEC steeds meer in de houdgreep, geholpen doordat de doelpunten exact op het juiste moment vielen.

Welke spelers zijn in vorm?

Tadic speelde zijn 124ste wedstrijd voor Ajax op rij, de langste aaneengesloten serie wedstrijden van een Ajacied ooit. De 33-jarige Serviër kan vorm oproepen op het moment dat de druk het hoogst wordt. Al hielp de nieuwe tactiek, waarin hij een voorname stem heeft, daar een handje bij. ‘Ik snakte wel een beetje naar vrijheid. De laatste vier, vijf wedstrijden waren een beetje statisch. Dit was lekker, met meer beweging,’ zei hij na afloop.

Ook Klaassen rendeerde daarbij, hij was beweeglijk en balvast, net als Taylor die volgend seizoen zomaar basisspeler kan zijn. Tien minuten voor tijd kreeg Klaassen het publiek in kampioenssfeer met een geplaatst schot van net buiten het strafschopgebied dat in de kruising zeilde, nadat hij kort na rust al de 2-0 had binnengetikt. Zijn laatste treffer wedijverde qua schoonheid met de openingsgoal van Tadic na een half uur; een heerlijke wreeftrap vanuit de lucht in de verre hoek.

Verlekkerd werd ook gekeken naar de wederom soevereine centrumverdediger Timber, de vijfde Ajacied op wie Bayern München het begerige oog heeft laten vallen na Mazraoui, Gravenberch, Antony en Haller. Ook Barcelona is in de markt voor een aantal Ajacieden, terwijl Ten Hag best wat bekenden zal willen laten meeverhuizen om zijn leven als United-coach te vergemakkelijken.

Ajax móét ook wat flinke verkopen doen vanwege de dure huishouding, aan de transfervrije Mazraoui en Onana wordt niets verdiend.

Wie maken de ploeg kwetsbaar?

Wellicht dat die transferperikelen de mindset wat verstoren. Onana verloor zijn basisplaats aan de 39-jarige Stekelenburg, maar die zag er tegen PEC een paar keer matig uit bij hoge ballen. Haller is al een aantal wedstrijden slecht op schot. Maar de enorme breedte van de selectie betaalt zich uit. Berghuis, Alvarez, Rensch, Ihattaren en Brobbey op de bank hebben in tijden van veel blessureleed; dat is luxe.

Welke tegenstanders staan nog op het programma?

AZ-uit (8 mei), Heerenveen-thuis (11 mei) en Vitesse-uit (15 mei). Dat klinkt pittig en dat is het ook. AZ won in de Arena en vecht voor rechtstreekse toelating tot Europees voetbal. Het opgeleefde Heerenveen kan de play-offs nog halen waarvoor Vitesse zich al geplaatst heeft. Maar in Arnhem hoopt Ajax eigenlijk al met champagne in de benen te staan. Met twee zeges pakt Ajax sowieso de schaal.