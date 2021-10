Kan ADO Den Haag nog aan een faillissement ontsnappen?

Supporters van ADO Den Haag uiten dit seizoen hun onvrede tijdens de thuiswedstrijd tegen Den Bosch. Beeld Pro Shots

De derde stad van Nederland zonder profvoetbal; dat gaat toch nooit gebeuren?

Dat kan zomaar. De licentiecommissie van de KNVB is er in principe om de clubs te helpen, maar toonde zich in het verleden onverbiddelijk voor onder meer HFC Haarlem, net als ADO een club uit een grote stad en met een roemrucht verleden. Een overname kan in Den Haag op deze korte termijn niet gerealiseerd worden, alle ogen zijn gericht op de gemeente om een garantstelling van ruim 5 miljoen euro af te geven. ADO kan dan het seizoen afmaken en in de tussentijd tot een akkoord komen met een investeerder of groep vermogenden. De gemeente wil niet dat ADO omvalt, maar dan moet de club wel levensvatbaar zijn. ‘Het is essentieel dat ADO ons exacte duidelijkheid geeft over de huidige financiële situatie en de financiële vooruitzichten,’ schreef burgemeester Van Zanen aan de gemeenteraad.

Bovendien moet worden uitgezocht of en op welke manier er financiële steun kan worden gegeven, wat weer te maken heeft met Europese regelgeving. Dat moet allemaal binnen twee weken gebeurd zijn.

Hoe is deze acute geldnood ontstaan?

ADO is een club met een relatief dure huishouding. Spelers konden jarenlang mooie salarissen verdienen en er stond extreem veel personeel op de loonlijst doordat de koers geregeld werd verlegd. ADO kon lang op tamelijk grote voet leven doordat de Chinese grootaandeelhouder United Vansen (UVS) vanaf 2014 de gaten dichtte. Er was veel wederzijdse frustratie, onder meer over de schokkerige en uiteindelijk opdrogende betalingsstroom vanuit China. Daar kwamen rechtszaken van. De weg naar het Oosten is inmiddels afgesloten voor de meest westerse club van het land.

Den Haag barst van de voetbalverliefde miljonairs. Waarom zijn die er niet ingesprongen?

Er is veel belangstelling vanuit Den Haag, maar ook vanuit het buitenland om de club over te nemen. Een groep ondernemers uit het Haagse met vastgoedinvesteerder Jeroen Lentze als spil was lang in gesprek met het clubbestuur. Deze groep wil niet alleen de aandelen van UVS overnemen en de schuld aflossen, maar ook het stadion en de parkeerplaatsen van de gemeente opkopen. Lentze: ‘Onze plannen staan nog steeds recht overeind. Ik had nooit gedacht dat het zo lang zou duren. Dat is heel vervelend.’

Het is de bedoeling om het stadion multifunctioneel te gebruiken met festivals, concerten en andere sportwedstrijden, om het gebied te ontwikkelen zoals dat ook rond de Johan Cruijff Arena is gebeurd. De groep-Lentze bood 10 miljoen euro, maar zat nog niet aan tafel met de gemeente. De gemeente wil eerst dat de overname rond is. Lentze: ‘We willen een goede vibe rondom ADO creëren, er is zoveel potentie, er zijn zoveel mensen die de club verder willen helpen, zo hebben we begrepen uit gesprekken met supporters en investeerders.’

Waarom is er dan geen deal?

De groep-Lentze tast in het duister, stuurde al een brief naar de gemeente waarin het de frustratie uitsprak over de stroperige gang van zaken. Inmiddels werden talloze andere namen genoemd in de media. Zo zou ook zaakwaarnemer Rob Jansen met een groep getrouwen willen instappen. Jansen heeft een groot netwerk.

Oud-speler Martin Jol wil helpen. Jol was al onbezoldigd lid van het technisch hart dat het voorbije jaar de salarispost van de spelers met 80 procent teruggebracht. Er werd geïnvesteerd in de opleiding, in getalenteerde spelers, maar de seizoensstart vorig seizoen was dramatisch. Daarna werd er gegokt op een nieuwe trainer, Ruud Brood, en meer ervaren spelers die blessuregevoelig bleken. Degradatie bleek onafwendbaar. Jol kreeg de volle laag in de media, stapte formeel uit het technisch hart, maar blijft nauw betrokken bij alle ontwikkelingen. ‘Ik heb me alleen gevoeld,’ stelt Jol. ‘Ik zie nu talenten doorbreken, jonge spelers een gezicht krijgen. Het zou mooi zijn om er een echte Haagse club van te maken. Dat iedereen meedoet.’

Is ADO levensvatbaar?

Dan moet het snel weer promoveren. In de eerste divisie trekt de club maar 5.000 toeschouwers (tegenover 11.000 in de eredivisie) en dat worden er snel minder als ook daar de prestaties tegenvallen, zo leert het verleden. Er stromen minder tv-gelden naar eerstedivisionisten, sponsors leggen doorgaans minder bij.

In al die consternatie pakte de jonge ploeg van coach Brood de eerste periodetitel en de koppositie, ware het niet dat ADO zes punten aftrek kreeg doordat er maar geen sluitende begroting werd gepresenteerd. Komende week kunnen er nog eens drie punten afgaan. Het frustreert de fans die tegen FC Den Bosch vuurwerk op het veld gooiden en spandoeken als ‘KNVB maffia’ toonden. Rust over de toekomst betekent rust in het stadion. ‘De potentie is er nog steeds,’ gelooft Jol. ‘Niemand kan dit alleen doen. Gemeente, supporters, oud-spelers, Haagse investeerders; je moet iedereen erbij betrekken. Honderd procent dat de fans weer massaal komen als het weer gaat leven.’