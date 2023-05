Kampioenstrainer Arne Slot weet ook dat succes in de Premier League lastig te behalen is

Martin Jol, trainer van Tottenham Hotspur tussen 2004 en 2007, hield van beeldspraak en opvallende motivatietechnieken. Hij schreef in 2005 een fictieve pagina van The Times, over een feest van Spurs in Amsterdam, in 2008, na de derde zege in de Champions League op rij.

Wel of niet naar de Premier League? Woensdag praat de zaakwaarnemer van Arne Slot met de leiding van Feyenoord over de toekomst van de coach. Beeld ANP / ANP

De werkelijkheid komt niet eens in de buurt van de fantasie, met slechts één Europese finale van de Champions League, veel later, in 2019. Bij Ajax weten ze nog hoe dat ging. Spurs is een roemruchte club met een bescheiden prijzenkast, met de League Cup van 2008 als enige trofee sinds Jols interne publicatie. Het is vooral een club van het verleden, van Jimmy Greaves, Bill Nicholson, Glenn Hoddle, Ossie Ardiles, Gareth Bale en Luka Modric, van het schitterende witte shirt, de beoogde aanvalsstijl en het megalomaan mooi verbouwde stadion in een verpauperde wijk in Noord-Londen.

En Arne Slot is kandidaat-trainer bij Spurs, een week na het feest om de toch onverwachte titel van Feyenoord. Feyenoord, bij monde van directeur Dennis te Kloese, praat woensdag met Slots zaakwaarnemer Rafaela Pimenta, collega en opvolger van de vorig jaar overleden Mino Raiola. Het onderhoud gaat over zijn tot 2025 doorlopende contract, over eventuele salarisverhoging en premies en ook over de serieuze belangstelling van Spurs, dat slechts achtste staat in Engeland en vermoedelijk Europees voetbal misloopt. Feyenoord zal een miljoenenbedrag vragen als afkoopsom, mede omdat Slot de sleutel bleek tot succes. Het is relatief moeilijk een opvolger van zijn statuur te vinden.

Twijfel bij Slot

Slot twijfelt over de stap, naar het schijnt. Bij Feyenoord valt nog veel te winnen. Anderzijds is werken in de Premier League een droom. De beste competitie, de beste voetballers, de intense beleving door het publiek, de hoogste salarissen ook, de ambitie om met Spurs iets te presteren wat voorgangers niet lukte. Vrijwel opnieuw beginnen. Feyenoord is straks actief in de Champions League, het hoogste internationale podium, terwijl Spurs vermoedelijk overal naast grijpt en topschutter Harry Kane uitkijkt naar een andere werkgever, omdat hij ook weleens iets wil winnen.

Slot zal wikken en wegen. De kinderen van de familieman uit Bergentheim zijn schoolgaand. Ook bij Feyenoord verdient hij een salaris dat inclusief premies voor bijzondere prestaties in de miljoenen euro’s loopt. Hij heeft de club de laatste twee jaar min of meer kunnen inrichten zoals hij wilde.

Daarbij is de Premier League relatief moeilijk te winnen, behalve voor Manchester City, dat vijf van de laatste zes titels veroverde. De top is nochtans breed, mede omdat elk team dankzij exorbitante inkomsten uit tv-rechten beschikt over een fors budget. Erik ten Hag vertrok na vorig seizoen bij Ajax, waar hij vier jaar in de absolute Nederlandse top had gewerkt, twee keer zo lang als Slot nu bij Feyenoord. Hij investeerde bij Manchester United, een grotere club dan Spurs, voor een slordige 250 miljoen in spelers.

Geen nominatie

Hij kreeg geregeld complimenten voor zijn werk, ook over de wijze waarop hij de inmiddels vertrokken Cristiano Ronaldo aanpakte, maar hij is niet eens genomineerd voor de onderscheiding Trainer van het Jaar, terwijl er liefst zes kandidaten zijn. Zo bijzonder vinden ze zijn prestaties blijkbaar niet in Engeland. Vierde plaats en daarmee plaatsing Champions League. Twee posities hoger dan vorig seizoen, twee lager dan een seizoen eerder. In die zin is het vrij gemiddeld. Wel de League Cup gewonnen, plus de finale van de FA Cup tegen City te gaan.

José Mourinho noemde Frank de Boer de ‘slechtste trainer in de geschiedenis van de Premier League’, nadat de bij Ajax met vier titels gelauwerde De Boer na vier verloren competitieduels was ontslagen bij Crystal Palace. Louis van Gaal, een van de grootsten van allemaal, kreeg nauwelijks grip op Manchester United en won in 2016 na zijn tweede seizoen de FA Cup, hetgeen hij vanwege alle tegenwerking beschouwt als een van zijn grootste prestaties. Vóór de zege op Wembley tegen Crystal Palace wist echtgenote Truus al dat zijn voormalige assistent Mourinho hem zou opvolgen. Van Gaal liet het salaris van zijn derde contractjaar tot op de laatste cent uitbetalen.

Mauricio Pochettino was de laatste trainer die het meer dan een paar seizoenen uithield bij Spurs. Sindsdien volgen trainers elkaar in rap tempo op en zijn zelfs grote namen als Mourinho en Antonio Conte geen succesnummer gebleken. Maar Slot is overtuigd van zichzelf. Niemand van de journalisten in Voetbal International voorspelde het kampioenschap van Feyenoord in seizoen 2022-2023, terwijl het behalen van de titel al die tijd stilletjes in zijn hoofd rondwaarde.