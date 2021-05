‘Kampioensfeest’ in Tilburg na moeizame handhaving in eredivisie van Willem II

De aanvoerder van Willem II, Jordens Peters, viert na afloop van het gewonnen duel tegen Fortuna Sittard feest met de fans. Willem II speelt ook volgend seizoen in de eredivisie. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Vuurpijlen vullen de lucht boven het Willem II-stadion als de thuisploeg in blessuretijd een minimale voorsprong (2-1) tegen Fortuna Sittard verdedigt. Het is een teken van steun, opluchting en blijdschap van de honderden supporters die zich buiten op een parkeerplaats verzameld hebben.

Want hoe gek het ook klinkt: de club die ten opzichte van vorig seizoen het grootste verval kende, vierde op de laatste speeldag het grootste feest. Amper acht maanden nadat Willem II aan de geneugten van de Europa League had mogen ruiken, ontliep het zondag ternauwernood de nacompetitie richting de eerste divisie.

Het zorgt voor taferelen die doen denken aan een kampioensfeest. Spelers vallen elkaar na het laatste fluitsignaal al springend in de armen, terwijl de dj de feestmuziek door het lege stadion laat galmen. Gek van vreugde laten de voetballers zich niet veel later buiten het stadion vanaf een trap die dienst doet als een bordes fêteren door de uitzinnige fans.

‘De verwachtingen waren hoog en ik wist dat het lastig zou worden om daaraan te voldoen’, zegt aanvoerder Jordens Peters. ‘Maar we kwamen in een negatieve spiraal terecht waar het heel lastig was om uit te komen.’

Contrast

Het contrast met vorig seizoen was groot. Willem II beëindigde het door corona voortijdig afgebroken seizoen als vijfde. De sensatieploeg verraste onder meer met overwinningen op Ajax, AZ en PSV. Als beloning mocht de club uit Tilburg voor het eerst in vijftien jaar Europa in. Al bleek de Schotse topclub Rangers FC in de voorronde van de Europa League een maat te groot.

Diep was de duikeling die vanaf toen werd ingezet. Met nagenoeg dezelfde selectie bleven de resultaten achterwege. Met slechts tien punten en een zeventiende plek in januari werd de immer rustige trainer Adrie Koster, met wie Willem II in de twee jaar ervoor de bekerfinale en Europees voetbal haalde, ingeruild voor de temperamentvolle Zeljko Petrovic.

‘Er moest iets gebeuren en het probleem is dat je niet acht spelers eruit kunt gooien’, aldus Peters. ‘Bovendien werkt het soms echt zo dat vreemde ogen dwingen. We werkten al lang met dezelfde groep en bleven maar wedstrijden verliezen.’

Onder en boven in de eredivisie

Peters ervoer zelf een wereld van verschil onder en boven in de eredivisie. Toen het goed ging hoefde hij als aanvoerder bij niemand een arm om de schouder te leggen of moed in te praten. Alles ging vanzelf. In tegenstelling tot dit seizoen, waarin Willem II gevoelsmatig dubbel zo hard moest werken en alles energie kostte. ‘Petrovic trok vanaf de eerste dag als een soort bliksemafleider veel aandacht naar zich toe. Dat was fijn voor sommige jongens.’

De 55-jarige Montenegrijn, die toch vooral bekend stond als trouwe assistent van onder meer Dick Advocaat, Guus Hiddink en Ruud Gullit, formeerde van Willem II een ploeg met karakter die liefst 21 punten in vijftien wedstrijden wist te verzamelen. Peters: ‘Petrovic zorgde voor een nieuwe schwung en duidelijkheid.’

Willem II was met Emmen, dat een punt minder had, tot de laatste speelronde verwikkeld in een strijd om de nacompetitie. De club uit Drenthe zou zondag naar verluidt een premie van 25 duizend euro in het vooruitzicht hebben gesteld aan Fortuna, wat volgens de reglementen van de KNVB verboden is.

Fortuna meldde het voorval bij de bond, al ontkende Emmen dat het een aanmoedigingspremie had aangeboden. Volgens voorzitter Ronald Lubbers was er alleen contact geweest tussen spelers van beide clubs. Een onafhankelijke aanklager gaat onderzoek doen naar het incident.

Kansen onbenut

Het veranderde niets aan aan de opdracht van Willem II: bij winst waren ze zeker van nog een jaar in de eredivisie. Al was de spanning in het stadion voelbaar toen Emmen tegen VVV op voorsprong was gekomen en Willem II een handvol kansen onbenut had gelaten. Toch zorgde Vangelis Pavlidis met een weergaloze solo kort voor rust voor de opluchting. In de geest van Zlatan Ibrahimovic slalomde hij voorbij vijf tegenstanders, waarna hij de bal fraai over doelman Yanick van Osch wipte.

Zo golfden de emoties op de eretribune op en neer, waar een aantal bestuursleden hevig meeleefde. Zij zaten in de tweede helft amper in hun stoel of het gemoed werd al bedrukt door de gelijkmaker van Fortuna-middenvelder Zian Flemming. Omdat Emmen op ruime voorsprong stond tegen VVV dreigde de nacompetitie voor de club die aan het begin van het seizoen nog trots het Europese podium was beklommen.

Tot verdediger Sebastian Holmén 25 minuten voor tijd een lage voorzet van Ché Nunnely hard achter doelman Van Osch schoot en het vuurwerk op de parkeerplaats alvast werd ontstoken.

Peters: ‘Het is een zwaar seizoen geweest, maar we hebben het met elkaar toch nog weten om te draaien. Daar ben ik enorm trots op.’