Kampioen van de slotfase slaat weer toe - PSV had in Venlo ook al het geluk van een kampioen

Hirving Lozano en Daniel Schwaab van PSV vieren de 0-1 tijdens VVV-Venlo - PSV. Beeld BSR Agency

Het lied ‘Wanhoop niet’ van De Dijk zou het lijflied kunnen zijn van PSV, dat nooit hoeft te wanhopen als een wedstrijd op slot lijkt te zitten. VVV koesterde de 0-0, tot Lozano zijn ploeg in de 85ste minuut vanuit het niets de zege bezorgde. Mocht PSV de landstitel prolongeren, dan is het vooral de kampioen van de slotfase. Daarin werden al tien kostbare punten verdiend. Over twee weken verdedigt de koploper in de Arena een voorsprong van vijf punten op Ajax.

Het is voor elke tegenstander om gek van te worden. VVV-coach Maurice Steijn dacht het ideale concept te hebben gevonden om de koploper te ontregelen. Op het kunstgrasveld in De Koel wierp VVV een gele muur op, die ondanks enkele haarscheurtjes tot vijf minuten voor tijd redelijk eenvoudig overeind bleef. Juist dan moeten alle alarmbellen op rood staan, wanneer je tegen PSV speelt.

Met een bijna sardonisch genoegen sloopt PSV de tegenstrever die zich reeds ongeschonden waant. FC Utrecht en Heerenveen moesten PSV in blessuretijd nog een gelijkspel toestaan. VVV had het tegenhouden zondag tot kunst verheven en vergat dat PSV de sluipschutter van de eredivisie is. De koploper maakte maar liefst 25 van de 79 treffers in het laatste kwartier, het toeval is allang uitgesloten. ‘Hoe vaker het gebeurt, hoe meer het gevoel ontstaat bij de tegenstander dat je tegen PSV nooit zeker bent’, aldus coach Mark van Bommel.

Bal stropt

Het kunstgras in Venlo was voor rust door de overvloedige regen nog snel geweest, in de tweede helft fungeerde de wind als stofzuiger en werd de mat stroef en stroperig. Je proefde de weerzin bij kunstgrashater Van Bommel, als het kind dat spruitjes krijgt voorgezet. Hij had ‘zwarte korrels’ zien opspatten en constateerde dat de meeste aannames moeizaam verliepen, omdat ‘de bal stropte’.

Van Bommel: ‘Normaal glijdt de bal over het veld, nu zie je hem rollen en stuiteren. De aanvaller denkt de bal vloeiend aan de voet te hebben, maar door het kunstgras schiet hij vaak omhoog.’ Het was geen excuus voor het trage, fantasieloze spel van PSV in het tweede bedrijf, toen VVV de bal helemaal niet meer wilde hebben.

PSV zal een mogelijk 25ste landstitel ook opdragen aan de bloeiende jeugdopleiding op de Herdgang. Zondag verkoos Van Bommel de 19-jarige Michal Sadilek boven de vaste controleur Jorrit Hendrix, maar hij is voor de jonge talenten ook genadeloos als het moet. De 17-jarige Mohamed Ihattaren maakte na één helft plaats voor de drie jaar oudere Donyell Malen.

Opnieuw bleef met Pereiro en aankoop Gutierrez de gevestigde orde op de bank. Van Bommel noemde het de zegen van de ‘interne competitie’, waarin hij door het hoge niveau op de training iets te kiezen heeft. Uitgerekend de speler die eveneens voor een wissel in aanmerking kwam, hielp PSV over de drempel.

Hirving Lozano speelde op de flanken een bijrol, liet bedroevende vrije trappen en corners noteren, maar ‘Chucky’ is ook de virtuoze artiest die met één actie het verschil maakt. Sierlijk draaide Lozano weg bij VVV-verdediger Roel Janssen en met een ouderwetse punter passeerde hij de reeds door PSV aangetrokken Lars Unnerstall.

Onverschrokken blik

De keeper van VVV hoefde zich dus niet te verontschuldigen bij zijn nieuwe werkgever voor zijn soms schitterende reflexen, al won zijn PSV-collega en nieuwe concurrent Jeroen Zoet het onderlinge duel op punten. Zoet corrigeerde een foutieve uitgooi voor rust met een knappe redding na het schot van Opoku. ‘Hij hield ons in de wedstrijd’, aldus Van Bommel.

Toen VVV eindelijk de schroom van zich afwierp bij de 1-0 achterstand had Zoet met Denzel Dumfries de gedroomde stand-in op de doellijn staan. Zie de onverschrokken blik van de strijder die zijn ziel en zaligheid in een kamikazeactie legde. VVV-spelmaker Jonathan Opoku leek te scoren, toen hij de bal uit de rebound van een corner langs Zoet schoot.

Het vuur in de ogen van Dumfries was prachtig, als een acrobaat sprong hij op en pareerde de bal met een halve omhaal. Vorige week werd de rechtsback van PSV nog uitgefloten door de eigen aanhang, omdat hij niet de meest sierlijke speler uit de selectie is.

Ook tegen VVV verloor Dumfries soms knullig de bal, al demarreerde hij weer ouderwets langs de rechterflank. Dan is Dumfries een tanker die zich niet laat afstoppen. De kritiek had hem niet onberoerd gelaten, al staat hij bij trainer Van Bommel en bondscoach Ronald Koeman niet ter discussie.

De 22-jarige rechtsback is bovendien de man wiens hand je pakt als je een brandend huis wil ontvluchten. Dumfries kent geen angst en voelt geen pijn. Lachend gaf keeper Zoet hem zijn handschoenen, maar die heeft Dumfries dus niet nodig. ‘Op de trainingen haalt Denzel ook vaak op zo’n manier de bal uit de goal’, zegt Van Bommel. ‘Hij wil ten koste van alles een doelpunt verhinderen.’

Zo had PSV in Venlo ook al het geluk van een kampioen.