Kamminga neemt afstand van medaillebespiegelingen

Schoolslagzwemmer Arno Kamminga schoof in het weekeinde van de olympische kwalificaties met twee Nederlandse records op naar de vierde positie op de wereldranglijst van de 200 meter. De zwemwereld noteerde het met graagte. Maar praat of schrijf hem niet naar het erepodium van Tokio 2021: dan trapt de nuchtere Katwijker op de rem.

Kamminga heeft al eens met hoge verwachtingen te maken gehad, bij de Europese titelstrijd van 2018 in Glasgow. Arno, die leuke vent, ging de volgende dag wel effe een medaille halen, zei de goegemeente na een sterke serie en halve finale van de Nederlander. Het werd die Schotse zwemdagen tweemaal een zevende plaats, op 100 en 200 school.

‘Ik heb mijn lessen geleerd. Iedereen verwachtte toen te veel van mij. Ik had nog nooit een EK-finale gezwommen. Hoezo ervaring? Sindsdien weet ik: wat verwacht ik van mezelf en wat doe je met de verwachtingen van al die anderen? Welk doel stel je jezelf?’, zo omzeilde hij mathematische prognoses voor de komende zwemzomer. Kamminga rondde het algemeen en weinig sappig af: ‘Elke goede race die ik zwem zorgt voor een schepje extra vertrouwen op de basis die er ligt.’

De 25-jarige specialist is pas in beeld sinds de laatste dagen van 2016, toen het Nederlandse zwemmen nog naar adem hapte wegens het debacle van het olympisch bad van Rio. Hij begon dat jaar bij 1.01,24 op de 100 school en 2.15,73 op de 200. Intussen staat hij op 58,43 (zaterdag in Rotterdam 58,69) en 2.06,85 (vrijdag). Dat heet gestage doch snelle ontwikkeling.

Met name op de 200 school wordt de pupil van de Amsterdamse coach Mark Faber momenteel tot de absolute wereldtop gerekend. Hij schetst zelf de ranglijst: ‘Op de 200 meter zijn er nog drie sneller dan ik, de topdrie van de WK van 2019 in Korea. Wereldrecordhouder Tjsoepkov (2.06,12), de Japanner Watanabe en de Australiër Wilson. Alle drie zwemmers met 2.06. Ik voerde tot vrijdag een groepje aan, laag in de 2.07, maar nu heb ik het volgende stapje, naar die 2.06 gemaakt. De winnende tijd in Tokio, 2.05,9? Lastig. Want de 200 school is een lastige afstand. In Rio was de halve finale sneller dan de finale, waarin de strijd werd gewonnen door een zwemmer in de buitenbaan. Sommigen gaan hard af in de eerste banen, of komen snel terug. Leuk is: ik kan beide. Ik ben dat aan het finetunen.’

Het waren vreemde maanden voor Arno Kamminga. Hij is een zwemmer die normaliter de wereld rondgaat om races te zwemmen. Hij leeft van prijzengeld, al zegt hij zelf ‘niet voor het geld’ te zwemmen. Die royaal gedoteerde races waren er door de coronaperikelen niet, tot in oktober de International Swimming League (ISL) in Boedapest aanving. De prijzenzwemmer ging er niet heen.

Hij vertrouwde de Hongaarse protocollen niet, vond aanvankelijk te weinig geregeld om blind te tekenen bij al die teams die hem, een erkende wereldtopper, graag binnenhaalden. Kamminga koos voor het beschermen van zijn eigen lichaam. ‘We doen aan topsport en daar heb je een topsportlichaam voor nodig. Corona, we weten er nog heel weinig van. Het zou kunnen dat het je lichaam aantast. Met die ISL zit je ineens met buitenlandse zwemmers, uit andere omgevingen met andere regels. En het gaat wel om jouw eigen gezondheid.’

Zo zag hij af van ‘het aardige zakcentje’ dat er in de ISL-bubbel van Boedapest te verdienen viel. Kamminga werd financieel gered door de vastgoedman Dirk-Jan Bakker die eerder schaatsers als Sven Kramer, Ireen Wüst en Koen Verweij met forse bedragen ondersteunde. Kamminga droeg in het Rie Mastenbroekbad van Rotterdam een blauw mondkapje met het logo van Andantino, het vastgoedbedrijf van Bakker, en gaf hoog op van zijn mecenas. ‘Het helpt dat ik zonder geldzorgen dag in dag uit 100 procent aan mijn sport kan geven. Dirk Jan is de grootste sportgek die ik ken. Ik draag zijn kapje met trots.’

Kamminga zat sinds maart zonder inkomen. Hij kreeg begin 2020 zijn vele tienduizenden dollars prijzengeld uit de Fina World Cup van het najaar 2019 uitgekeerd. Vervolgens werd, volgens de regels, zijn topsportstipendium stilgezet.

Hij meed de races van ISL mede, omdat hij en zijn trainer Faber zich hadden voorgenomen eens te kijken hoe een lang trainingsblok zou uitpakken. Die kans kwam er onverwacht, wegens het uitstellen van de Olympische Spelen. Het was soms saai. ‘Ik kwam een beetje in een sleur, met dat dag in dag uit trainen. Ik heb moeten doorbijten, ja. Want ik vond dat ik elke dag 100 procent moest geven, en niet 99 procent.’

Het resultaat van al die arbeid viel waar te nemen in Rotterdam. Of Kamminga het nou leuk vindt of niet: de onontkoombare conclusie is dat hij het olympisch erepodium nadert.