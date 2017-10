Kameradenteam IJsland plaatst zich voor het eerst voor WK

De aanhang zal in Rusland, net als tijdens het EK in 2016 in Frankrijk, de tegenstanders de daver op het lijf jagen met de vreeswekkende, door handgeklap ondersteunde yell, waarin met wat fantasie het aanroepen van dondergoden weerklinkt. Ze hebben het toch maar mooi weer klaargespeeld, de strákarnir okkar, onze jongens. Ze wonnen in de kwalificatie zeven van de tien wedstrijden. Met een inwonertal van krap 335.000 is IJsland de kleinste natie die deelnam aan een WK. Trinidad en Tobago (1,3 mln) en Noord-Ierland (1,8 mln) gingen de noordelingen voor.



Ze waren in Frankrijk even de sensatie van het toernooi. Door een 2-1-zege op Engeland in de achtste finale promoveerde de voetbaldwerg tot reuzendoder. In de kwartfinale was Frankrijk veel te sterk: 5-2.