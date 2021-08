Kale Lotus of magere Koga: de wedloop naar een weerstandloze wielrenfiets

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland op hun koga's sprinten in een olympisch tweegevecht om goud en zilver, op 6 augustus 2021. Het olympsich goud gaat naar Lavreysen. Beeld REUTERS

De strijd op de wielerbaan wordt allang niet meer geleverd met beenspieren alleen. De fietsen zelf spelen ook een belangrijke rol. Grootste uitdaging is om het rijwiel zo te maken dat de fiets door de lucht heen snijdt. Luchtweerstand is immers het grootste obstakel bij het maken van snelheid.

De Nederlandse baanrenners hebben in Tokio de Koga Kinsei onder de billen. Het product van een samenwerking tussen fietsfabrikant Koga en de TU Delft, specialist in aerodynamische constructies Actiflow en composietconstructeur Pontis Engineering. Ook de renners zelf hadden hun inbreng.

Het resulteerde in een fiets die van voren bezien niet meer dan een streepje lijkt, zij het met een stuur. Slank, dat is–ie. Van opzij is dat veel minder het geval. Daar overheerst juist het zwart van de koolstofvezels waaruit het frame is opgebouwd. Terugkerend in alle delen van het frame is de druppelvorm: breed daar waar de wind botst en telkens taps toelopend naar achteren.

De ruimtes tussen frame en wielen zijn zoveel mogelijk dichtgemaakt. De bovenbuis loopt naadloos over in de stuurpen en het stuur, de ‘cockpit’ wordt dat genoemd. Een oneffenheid is nauwelijks aan te treffen. Alles is erop gericht om de luchtwervelingen, die een fiets remmen, tot een minimum te beperken.

Strikte regels voor wedstrijdfietsen



Fietsfabrikanten kunnen niet doen wat ze willen. De internationale wielerbond UCI heeft strikte regels voor de verhoudingen van de wedstrijdfietsen. Dat gaat van de maximale afstand tussen voor- en achterwiel tot de hellingsgraad van de bovenbuis. Alles is tot in detail vastgelegd.

De rigide reglementen werden ingesteld nadat in de jaren ’80 en ’90 steeds futuristischer machines werden bereden. Zo werd Chris Boardman in 1992 olympisch kampioen op een apparaat dat weinig meer weg had van een normale fiets. Er zaten twee wielen, een zadel en een stuur aan en daar hield de vergelijking wel op.

Die fiets van Boardman was ontworpen door Lotus. En nu hebben de Britse baanwielrenners weer hulp gehad van de autofabrikant. Daar waar Koga de heersende trend van steeds slankere frames heeft gevolgd en uitgediept, hebben de Britten tussen de UCI-regels door ruimte gevonden om toch iets heel anders te doen. Zij hebben het frame niet compacter gemaakt, maar juist uit elkaar getrokken.

Druppelvorm

Wie de Lotus x Hope HB.T van opzij bekijkt, ziet nog niet zoveel bijzonders. Het frame is zwart, net als de Nederlandse fiets gemaakt van koolstofvezel, en de druppelvorm van de taps toelopende buizen is ook hier te zien. Een fraai staaltje modern vakmanschap zijn de 3D-geprinte titanium stuurpen en stuur.

Het vooraanzicht geeft een volledig ander beeld. De voor- en achtervork blijken plots extreem wijd. De buizen lopen met een grote omweg van de as van het wiel naar het frame. Alsof er ruimte moet zijn voor veel dikkere banden. In de windtunnel legt de kale fiets het waarschijnlijk af tegen de magere Nederlandse Koga, tenminste zo lang er niemand op het zadel zit en op de pedalen trapt.

Dat is de gedachte achter het onconventionele Britse ontwerp: wie renner en fiets als geheel bekijkt, komt hierop uit. De breeduit geplaatste voor- en achtervork moeten de wind om de malende benen van de coureur leiden. Dat moet fiets en renner gezamenlijk soepeler door de lucht doen glijden.

Inbreuk op patent?

Hoe uniek de Britse aanpak is, is de vraag. Alex Bok en Richard McAinsh van de Nederlandse fietsproducent Kú Cycle uit Almere hadden in 2016 al een brede voorvork ontwikkeld. Zij laten onderzoeken of de Britten schuldig zijn aan patentbreuk.

Nederland heeft vooralsnog een medaille minder dan de Britten, maar wel meer goud. Is daarmee het pleit tussen de Koga en de Lotus beslecht? Dat is moeilijk te zeggen. Het zijn uiteindelijk toch de sporters die het doen. En de Britten hebben dit weekend nog kansen om Nederland voorbij te streven op de koppelkoers en keirin bij de mannen en de sprint en het omnium bij de vrouwen.

Wie diepe zakken heeft, zou het zelf kunnen uitproberen. Beide frames zijn, zoals de regels voorschrijven, gewoon in de winkel te koop. Het Koga Kinsei-frame kost 7.730 euro, de Lotus x Hope HB.T 18.660 pond, omgerekend ruim 22.000 euro. En dan moet je het stuur, de wielen, ketting, tandwielen en pedalen er nog los bij bestellen.