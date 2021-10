Kai Verbij overtuigend kampioen op de 500 meter in chaotisch Thialf

Kai Verbij (links) en Lennart Velema in actie op de 500 meter, tijdens de eerste dag van de NK afstanden in schaatstempel Thialf. Beeld Vincent Jannink / ANP

De eerste echte 500 meters van het schaatsseizoen waren nerveuze. Paar na paar vuurde de starter in Thialf zijn pistool tweemaal af: valse start na valse start. In de twee omlopen die de mannen tijdens de NK afstanden moesten afleggen, werden in totaal vier schaatsers gediskwalificeerd. Talloos waren ook de misslagen. Slechts één man bleek immuun voor de chaos: Kai Verbij. In 34,79 en 34,71 werd hij overtuigend nationaal kampioen.

Het was de 27-jarige Japans-Nederlandse Verbij niet ontgaan dat er bij zijn tegenstanders veel misging. ‘Zo veel valse starts en diskwalificaties heb ik nog nooit gezien.’ Hij trok er zich niet al te veel van aan. Hij bekeek een aantal ritten voor de zijne en zag dat de starter van dienst lang wachtte. De conclusie was simpel: hij moest wat langer in zijn starthouding blijven staan.

Hij bracht het eenvoudig, maar zo voelde het van tevoren niet. In de voorbereidingswedstrijden had hij maar matig gepresteerd. ‘Ik was vrij gespannen, want ik wist niet waar ik stond.’

De 27-jarige Verbij is vooral een man van de 1.000 meter. Hij werd in 2019 en 2021 wereldkampioen op die afstand. Maar de 500 meter heeft hij ook in de benen. Eind 2015 werd hij al eens nationaal kampioen. Toen waren de NK afstanden in december. Dat hij nu al zo vroeg in het seizoen op de kortste afstand toeslaat, deed hem deugd. ‘Ik ben nog nooit zo goed geweest in dit deel van het seizoen.’

Dai Dai N’tab, die titel in de afgelopen vijf jaar vier keer veroverde, stelde teleur. Vooral de eerste omloop verliep ronduit slecht. De man die vorige winter derde op de WK werd, kende een misser bij de start en reed met een tijd van 35,16 ver beneden zijn stand. De afgelopen weken reed hij in trainingsraces al driemaal onder de 35 seconden.

Daar waar bij internationale kampioenschappen de 500 meter slechts eenmaal wordt verreden, is het in Nederland sinds vorig jaar weer een dubbel nummer. En dus had N’tab, die uit zijn concentratie was gebracht door de vele onderbrekingen voor zijn eerste rit, nog een kans om te laten zien dat hij sneller kon. In die tweede omloop lukte het hem wel om onder de grens van 35 seconden te duiken: 34,92. Genoeg voor het zilver in de eindrangschikking.

Het was geen bijzondere tijd, oordeelde hij. Daar was hij tegen de zin van coach Jac Orie ook niet op uit geweest. Hij wilde een ‘veilig ritje’, Orie spoorde hem aan voluit te gaan. N’tab was niet te vermurwen. ‘Ik wilde me plaatsen voor de wereldbeker en reed op safe.’

Voor de vijf snelsten van de dag lagen er wereldbekertickets klaar in Thialf. N’tab wist zich daar met die 34,92 van verzekerd. Evenals Hein Otterspeer, die 34,89 reed en na een mindere tweede omloop (35,22) derde werd in het eindklassement.

Merijn Scheperkamp, uit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, kwam tot 34,82. Dat was een meevaller voor de 21-jarige schaatser. In de eerste omloop was hij gediskwalificeerd. De vijfde man voor de wereldbeker werd de eveneens 21-jarige Janno Botman, die 35,05 op de klok zette.

Het grootste slachtoffer van de rommelige races was Ronald Mulder. Zijn eerste 500 meter was na 40 meter al voorbij. Hij voelde pijn in zijn rechterbovenbeen. Een slag of drie verder was die niet verminderd. ‘Dan weet je dat je moet stoppen. Dat is het verstandigst.’ Hij meldde zich af voor de tweede rit.

Het enige wat de tweevoudig nationaal kampioen (2011 en 2019) en nationaal recordhouder (34,08) nu nog voor ogen heeft, is het olympisch kwalificatietoernooi, eind december. Dat wordt nog lastig genoeg als het onderzoek in het ziekenhuis inderdaad een spierscheuring blootlegt. ‘Het duurt circa zes weken voordat het spierweefsel dan hersteld is, laat staan dat het weer volledig belastbaar is’, weet de 35-jarige Mulder, die al eerder liesproblemen had. Hij heeft nog acht weken voor de boeg.

Wat de dubbele 34,7 van Verbij waard is, moet de komende weken blijken. Zelf vond hij het ‘geen schrikbarend snelle tijden’. Hij zag de afgelopen weken opvallender resultaten langskomen. Bijvoorbeeld in Japan, waar bij de afstandskampioenschappen van vorige week op de veel tragere baan van Nagano vier 34’ers werden gereden. En in Canada noteerde Laurent Dubreuil 34,12 terwijl in China Tingyu Gao officieus naar de vierde tijd ooit snelde: 33,86.

Verbij: ‘Dan denk je wel: oei, het olympisch seizoen is begonnen.’