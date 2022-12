Kai Verbij doet weer met de besten mee na een jaar vol tegenslag

Kai Verbij in discussie met coach Jac Orie na zijn 1000 meter, waarmee hij niet helemaal tevreden was. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Verwacht van Kai Verbij geen grote emoties. Hij is een ingetogen man. Dus van grote opluchting geeft hij geen blijk na de eerste dag van de NK sprint. Terwijl er best reden voor vreugde is. Verbij heeft een jaar vol pech achter de rug en doet in Thialf weer met de besten mee.

Op de openingsdag van het sprintkampioenschap deelde Verbij de eerste plek met Janno Botman op de 500 meter. Beiden reden 34,79. Op de kilometer, de specialiteit van Verbij ging het iets minder voortvarend. Daar eindigde hij als vijfde in 1.08,41, bijna een seconde achter afstandswinnaar Hein Otterspeer (1.07,53). Het was voldoende om na Otterspeer de tweede plek in de tussenstand te bezetten.

Tweede op een NK klinkt misschien niet zo bijzonder voor iemand met het palmares van Verbij. De 28-jarige Japanse Nederlander werd in 2017 al wereldkampioen sprint en was vorig seizoen nog tweede bij de WK in Hamar. In totaal stond hij viermaal op het podium bij de WK sprint. Maar hij had zoveel pech in het afgelopen jaar dat zijn optreden van dinsdagavond toch indruk maakte.

Troostprijs

Het begon op de Winterspelen in Beijing. Daar zag Verbij een medaille op de 1.000 meter uit zijn handen glippen toen hij op de kruising in moest houden voor Laurent Dubreuil. De Canadees pakte zilver achter Thomas Krol, Verbij eindigde als laatste. Hij kreeg er deze zomer de sportiviteitsprijs van het IOC voor, een letterlijke troostprijs. Hij kreeg 50.000 euro om te doneren aan een goed doel. Dat werd Unicef.

Die kruising was een sportieve tegenslag. In de maanden erna volgde vooral fysieke malheur. Het heftigst was de buikpijn die hem deze zomer overviel. Hij kon niet meer op zijn benen staan, kreeg koorts en werd naar het ziekenhuis gestuurd. Daar bleek de oorzaak een blindedarmontsteking. Vrijwel direct ging hij onder het mes. ‘Het was een opluchting’, zegt hij.

Een opluchting omdat Verbij eindelijk wist waar de buikpijn vandaan kwam die hem al anderhalf jaar ongeveer elke twee maanden plaagde. Telkens was een blindedarmontsteking uitgesloten, maar nu bleek het toch de oorzaak van die pijnen. Misschien was hij door die onzichtbare ontsteking zo vaak ziek geweest de afgelopen jaren, oppert hij. ‘Ik was aan het begin van mijn loopbaan maar één keer in de twee jaar ziek, maar de afgelopen tijd wel vier tot vijf keer per jaar.’

Liesblessure

Ook al was zijn blindedarm verwijderd, Verbij bleef na de zomer niet van ellende gevrijwaard. Bij de opening van het seizoen, de wereldbekerkwalificatie, liep hij een liesblessure op. Na 30 meter zat dat toernooi er alweer op. De KNSB gunde hem nog een start bij de derde wereldbekerwedstrijd in Calgary, waar hij de 500 en 1.000 meter reed. De week erna, voor de vierde manche, was hij geveld door een virus. Toch wéér ziek.

Het is bijna een patroon. Want al sinds hij in 2020 naar Jumbo-Visma overstapte, stapelt hij tegenslag op tegenslag. Hij viel in het voorjaar van 2020 tijdens een fietstraining en brak zijn sleutelbeen. Daarna liep hij een rugblessure op tijdens een krachttraining omdat hij wilde laten zien hoeveel gewicht hij van de grond kon krijgen. In januari 2021 viel hij bij de EK sprint, waar hij zijn titel hoopte te verdedigen. ‘Het beginnen Kai-momentjes te worden’, zegt hij met een halve glimlach. ‘Maar ik heb in de tussentijd ook nog wel gewonnen. En bij de ploeg weten ze ook wel dat ik het niet expres doe.’

Er zullen weinig sprinters geweest zijn die zo weinig wedstrijdmeters in de benen hadden voor de start van dit NK. In totaal, afgezien van wat trainingsraces, maar 1.530 meter. Maar in de put had de flegmatieke Verbij nooit gezeten. ‘Ik had lekker veel tijd om te trainen. Dus het had ook een voordeel.’

Te matjes

Bij zijn terugkeer doet hij het niet voor een tweede plaats, zelfs al is dat genoeg voor een ticket voor de EK sprint in Hamar. Daarom mokte hij over zijn 1.000 meter. Hij is tweevoudig wereldkampioen op die afstand, maar moest nu vier anderen voor zich dulden. ‘Op de 1.000 meter was ik te matjes. Het is jammer dat ik zo ver van die andere gasten af zit.’

Misschien lag het eraan dat hij op de kilometer als eerste van start moest. Zo vlak na de dweilpauze is het ijs nog wat natter en daarmee zachter dan in de laatste ritten. Dat kan net wat tijd schelen. Op woensdag, als het NK beslist wordt, zal hij als nummer twee in de rangschikking in een van de laatste ritten starten. Dan moet het beter gaan.

En durft hij dan ook al vooruit te kijken naar de WK afstanden, die begin maart in Heerenveen verreden worden? ‘Als ik goed ben, doe ik mee om de zege’, zegt hij. ‘Maar dan moet ik niet weer ziek worden.’