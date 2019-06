Juweeltjes van goals verbloemen afzichtelijk spel: het kan en moet beter

Vivianne Miedema scoort tegen Kameroen op het WK in Frankrijk. Beeld AFP

Ze zeggen veel in koor, de vrouwen van Nederland bij het WK voetbal. Dat alles mogelijk is, mits het goed valt. Dat het alleen gaat om winnen.

Dus hadden de internationals makkelijk praten na de tweede zege bij het wereldkampioenschap in Frankrijk. Want alles is goed gevallen tot nog toe, qua resultaat althans. En als het louter om winnen gaat, hebben ze groot gelijk: 1-0 tegen Nieuw-Zeeland en, zaterdag in Valenciennes, 3-1 tegen Kameroen, in een irritante wedstrijd met veel onderbrekingen, met soms grove overtredingen, in een decor van oranje, na een volksverhuizing uit Nederland.

Afzichtelijk was het spel in grote fasen, al waren drie van de vier doelpunten dan weer puur en mooi. Uiteindelijk verzekerde Nederland zich van plaatsing voor de achtste finales, na twee duels. Dat is zonder meer knap.

Op eindrondes is sowieso acht keer op rij gewonnen nu, na zes zeges op het gewonnen EK in eigen land. Het is zelfs al tijd om te rekenen voor de toekomst, nu evenaring van de prestatie tijdens het debuut op een WK, in 2015 in Canada, zeker is. ‘Gevaarlijk, rekenen’, vindt bondscoach Sarina Wiegman. De achtste finale zal immers altijd moeilijk zijn, wie de tegenstander ook is.

Nederland eindigt zeker als eerste of tweede in groep E. De nummer 1 van groep E voetbalt op dinsdag 25 juni om 21.00 uur in Rennes tegen de nummer 2 van roep D, normaliter het alsmaar sterkere Engeland of Japan, dat eerste en tweede was bij de laatste WK’s. Eventueel kan Argentinië nog tweede worden. De nummer 2 van E ontmoet op maandag 24 juni in Parijs, eveneens om 21.00 uur, de nummer 2 van F, de Verenigde Staten of Zweden. Veel te rekenen valt er trouwens niet, want de onderlinge wedstrijd van de toplanden in groep F is na het duel van Nederland tegen Canada. Wat vooral zeker is, is dat Oranje het liefst de Verenigde Staten ontwijkt, een van de topfavorieten voor de eindzege.

Lineth Beerensteyn duelleert met Estelle Johnson uit Kameroen. Beeld BSR Agency

Kwetsbaar

Nederland is met een gelijkspel donderdag in Reims eerste, want het doelsaldo (4-1) is door het aantal gemaakte doelpunten beter dan dat van Canada (3-0), dat na de zege op Nieuw-Zeeland eveneens zes punten heeft. Hoe dan ook, verbetering van het spel is dringend noodzakelijk om illusies te mogen koesteren op succes. ‘We hopen dat we beter in ons spel komen’, zeggen veel internationals.

Het loopt gewoon niet in te lange fasen, omdat de defensie kwetsbaar is, omdat de frêle tovenaar Daniëlle van de Donk misschien te veel rent om nog goed te kunnen voetballen en Sherida Spitse soms zo traag is dat tegenstanders haar gewoon van de bal lopen. Jackie Groenen was beter dan in de eerste wedstrijd, niet alleen door haar subtiel met links gegeven pass in de een-twee met Shanice van de Sanden, na de mooiste aanval van de wedstrijd. De pass van Spitse, de aanname van Van de Sanden, de een-twee, de voorzet, het inkoppen van Vivianne Miedema, het was allemaal van grote schoonheid. Het volgde op een erbarmelijke periode, waardoor het best vreemd oogde dat op die dorre vlakte opeens een prachtige bloem ontlook.

Jill Roord komt in botsing met Claudine Meffometou uit Kameroen. Beeld BSR Agency

Slordig

Slordigheden in het spel zijn talrijk, al waren die deels afgedwongen door het onberekenbare, zeer fysieke spel van Kameroen. ‘Het percentage slordigheden zal omlaag moeten’, vindt ook Wiegman. Ze beoordeelde het spel als beter dan tegen Nieuw-Zeeland, al was dat moeilijk te meten. Er zijn ook weinig aanwijzingen dat het spel opeens veel beter zal lopen, hoewel dat zomaar kan op een WK. Dat is juist een van de charmes van toernooivoetbal. Maar Lieke Martens is vooralsnog niet de Martens van twee jaar geleden, al heeft ze af en toe een dribbel om te zoenen. Miedema is sneller warmgedraaid dan in vorige toernooien, dat is dan weer een voordeel.

Van de Sanden is al twee keer gewisseld en loopt dan zichtbaar chagrijnig naar de kant, al was haar voorzet voor 1-0 geweldig. Verbetering van het spel is echt nodig, want tegen de Verenigde Staten, Engeland of Japan voetballen is een ander verhaal dan tegen Nieuw-Zeeland of Kameroen. ‘Bij fases speelden we beter voetbal dan in de eerste wedstrijd. Bij fases was het lastig. Maar uiteindelijk gaat het om winnen’, zei ook Sarina Wiegman.