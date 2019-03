Juventus wint aan de hand van vastberaden Ronaldo van Atlético en is kwartfinalist Champions League

Ronaldo was de trotse adelaar die zijn machtige vleugels uitsloeg op het moment dat een lange, moeilijke vlucht werd gevraagd. Griezmann was het lamme vogeltje dat niet eens meer durfde op te stijgen. Ronaldo scoorde drie keer, Juventus won met 3-0 en is kwartfinalist in de Champions League.

Kijk alleen naar die vastberadenheid van Ronaldo. De blik tijdens de warming-up, tijdens de wedstrijd, de hele avond. Hij droomt topvoetbal. Hij ademt Champions League. Hij zal pas rusten als zijn benen hem niet meer kunnen dragen.

Dat lijf, de torso, het monument van spieren. De concentratie. Zijn kopkracht. De houding. De ogen. Totaal geprogrammeerd, totaal gefixeerd op winnen. Meer dan wie ook is hij vooral in het laatste lustrum het gezicht van de Champions League, met vier zeges in de laatste vijf jaar bij Real Madrid, en eentje in een grijzer verleden met Manchester United. Vijf bekers. Het is nooit genoeg.

In de zomer vertrok hij op leeftijd naar Juventus, voor meer dan 100 miljoen euro, met één werkelijke missie: de beker naar Turijn halen, na al die verloren finales voor de Italianen, waarvan twee tegen Ronaldo’s Real. Juventus, opgezadeld met een achterstand van 2-0 uit de eerste wedstrijd, was dinsdag een krachtbron, een wervelwind, een aanvalsmachine, met Ronaldo als aanjager en de linkspoot Federico Bernardeschi als superbe adjudant.

De Oude Heer Ronaldo nam de Oude Dame Juventus bij de arm voor een ervaring in up-tempo over het gras in Turijn, waaromheen zich een menigte had verzameld die het geluid met tientallen decibellen tegelijk over de weide blies, onvermoeibaar als Ronaldo zelf. Na 49 minuten was de marge weggepoetst, met twee rake kopballen van Ronaldo, voor zijn 122e en 123e treffer in de Champions League. Ja, hij had in de groepsfase slechts één doelpunt gemaakt, maar voor Ronaldo begint het toernooi eigenlijk pas als de lente de zinnen begint te prikkelen. Pas na de 2-0, toen de stand weer in evenwicht was, ontworstelde Atlético zich af en toe aan de druk.

Opnieuw de kwelgeest

De 34-jarige Ronaldo won met Real twee keer de finale van Atlético, en nu was hij opnieuw de kwelgeest van het elftal van trainer Diego Simeone, maar dan met Juventus. En Atlético? Dat speelde ontstellend zwak. Dat liet zich totaal afbluffen, al was één doelpunt vrijwel zeker genoeg voor een plek in de kwartfinales, waarvoor ook Ajax, Manchester City, Manchester United, Porto en Tottenham Hotspur al zijn geplaatst.

Atlético wachtte en hield tegen, althans, trachtte tegen te houden. Zelfs de kleine Griezmann, de aanvalsleider van Atlético, plooide soms helemaal terug tot het eigen strafschopgebied. Ronaldo was al betrokken bij de afgekeurde 1-0, na een paar minuten, toen hij volgens scheidsrechter Björn Kuipers een overtreding beging op doelman Jan Oblak. Die had de bal weliswaar niet klemvast, maar het door videoarbiter Danny Makkelie ondersteunde besluit van Kuipers was te billijken. In het doelgebied heeft de doelman een beschermde status en Ronaldo raakte Oblak, alvorens Chiellini de terug springende bal inschoot. Kuipers floot sowieso een uitstekende wedstrijd.

In de rust waren daar fascinerende beelden te zien uit de gang naar de kleedkamer. Ronaldo, met zijn vurige blik, vroeg Kuipers waarom dat doelpunt in hemelsnaam was afgekeurd. Kuipers gaf kort antwoord. ‘100 procent?’ vroeg Ronaldo daarop, waarna hij het verdict accepteerde, Kuipers een schouderklopje gaf, oké zei en zich weer concentreerde op het voetbal. Vier minuten later kopte hij een voorzet van Joao Cancelo keihard binnen. Oblak keerde de bal fantastisch, maar deed dat net achter de doellijn. Het horloge van Kuipers gaf een seintje. De doellijnbewaking had een treffer geconstateerd.

De 1-0, na 27 minuten, was ook een kopbal, na een geweldige voorzet van Bernardeschi vanaf de linkerflank. Ronaldo kwam min of meer aanvliegen, hij zweefde bijna over Juanfran heen en scoorde. De beslissing viel nog voor de eventuele verlenging. Bernardeschi, na Ronaldo de beste bij Juventus, dribbelde het strafschopgebied binnen en kreeg een onwaarschijnlijk domme duw van invaller Correa. Ronaldo scoorde voor de 25ste keer in 33 duels tegen Atlético en liet zich feteren in het van geluk dampende stadion.

De zege was verdiend, volstrekt verdiend. Juventus behoorde vooraf al tot de favorieten voor de eindzege. Aan die status zal weinig veranderen. Ronaldo is op jacht naar zijn zesde zege in de Champions League. Met zijn derde club. Telkens wordt hij een groter fenomeen.