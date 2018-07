Juventus wil met Ronaldo terug naar Europese top

Even lijkt het alsof Cristiano Ronaldo zweeft in Turijn. Hangend in de lucht maken zijn benen die dinsdagavond in april een scharende beweging voordat de sterspeler van Real Madrid de bal met een omhaal in de kruising kogelt. Juventus-doelman Buffon is kansloos. Het Italiaanse publiek, dat hem tot dan toe heeft uitgefloten, klapt voor de wonderbaarlijke treffer.

Ruim drie maanden na zijn fabuleuze omhaal in de kwartfinale van de Champions League tekende de 33-jarige Portugees dinsdag een vierjarig contract bij de ‘Oude Dame’, die met steun van sponsor Fiat 100 miljoen euro betaalt, exclusief 12 miljoen aan bonussen. Daarmee is Ronaldo ruimschoots de duurste dertiger ooit. Waarom kiezen Juventus en hij voor elkaar?

‘Juventus wil prijzen winnen en dan vooral de Champions League, maar het is naïef om te denken dat de club Ronaldo alleen op sportieve gronden heeft gehaald’, zegt sportmarketeer Marcel Beerthuizen. Volgens hem wil de regerend Italiaans landskampioen zijn merk versterken. ‘De club heeft ongeveer elf miljoen volgers op Instagram. Het staat in schril contrast met de 134 miljoen volgers die Ronaldo heeft.’

Met de komst van de Portugese vedette vervolgt Juventus de weg die het anderhalf jaar geleden is ingeslagen, meent Beerthuizen. Toen wisselde de club het traditionele logo in voor een moderne – bij supporters veelal bekritiseerde – eenvoudige variant. ‘Juventus heeft ingespeeld op de digitale wereld. Het logo is snel te herkennen en makkelijk te gebruiken. Zij willen meer fans over de hele wereld. Op dat vlak kan de club nog enorme stappen maken.’

Ook sportmarketingdeskundige Frank van den Wall Bake gelooft dat het merk Ronaldo bijdraagt aan de populariteit van Juventus. Hij verwacht een run op seizoenskaarten en T-shirts met de naam van de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar achterop. Bovendien is Juventus interessanter voor oefenwedstrijden in Azië en Amerika. ‘Met Ronaldo in je selectie kun je als club het dubbele vragen.’

Na negen jaar bij Real Madrid – waarmee Ronaldo vier keer de Champions League won – vond de clubtopscorer aller tijden (451 doelpunten in 438 wedstrijden) het tijd voor een nieuwe uitdaging. De Portugees leefde al langer op gespannen voet met voorzitter Pérez. Die weigerde het contract van de aanvaller op te waarderen, terwijl het Ronaldo dwarszat dat andere topvoetballers als Messi (Barcelona) en Neymar (Paris Saint-Germain) aanzienlijk meer zouden verdienen. Bij Juventus krijgt hij naar verluidt een slordige dertig miljoen per jaar overgemaakt.

Mario Been, voormalig trainer van Feyenoord en tegenwoordig analist bij FOX Sports, denkt dat het applaus na zijn wondergoal een rol heeft gespeeld bij zijn keuze voor Juventus. ‘De waardering die hij bij Real Madrid miste, krijgt hij in Turijn wel.’ Been juicht het toe dat Ronaldo nog een keer voor de sportieve uitdaging gaat en niet voor de verleidingen uit China of Qatar is gevallen. ‘Ronaldo is naar Juventus gegaan om de Champions League te winnen. Hij is een eergevoelige jongen.’

Maar is hij met zijn 33 jaar niet aan de oude kant? Been denkt van niet. Volgens hem kan Ronaldo nog makkelijk twee of drie jaar mee. ‘Als iemand zijn lichaam altijd tot in de puntjes heeft verzorgd dan is hij het wel.’

Zowel Van den Wall Bake als Beerthuizen verwacht dat de komst van Ronaldo een positief effect heeft op de hele Serie A. De Italiaanse competitie raakte de laatste jaren achterop bij de Engelse en Spaanse competities. Het aantal toeschouwers liep terug en echte toppers kozen niet meer voor Italië. Beerthuizen: ‘Maar Ronaldo heeft zo’n aantrekkingskracht dat het weer interessant wordt om de competitie te gaan volgen. Hij is een van de grootste sportsterren ter wereld.’

Hoewel velen raar opkeken bij de overgang naar Juventus, spreekt Van den Wall Bake juist van een transfer waar iedereen beter van wordt. Volgens de sportmarketingdeskundige was de aantrekkingskracht van Ronaldo na negen jaar bij Real Madrid een beetje verdwenen. ‘De club heeft gedacht: we kunnen nu nog 100 miljoen voor hem vangen.’

Anderzijds zat Juventus te wachten op een Ronaldo-injectie. De club die in 1996 voor het laatst de Champions League won en daarna vijf finales verloor, denkt met de superster terug te kunnen keren aan de Europese top. Zowel op als buiten het veld.