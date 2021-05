Juventus grijpt tegen Inter laatste strohalm: plaatsing Champions League nog mogelijk

Verdediger Matthijs de Ligt (Juventus) in een van zijn vele duels met spits Lautaro Martínez (Inter) in de Derby d'Italia. Beeld EPA

Met stijlvol voetbal had de Derby d’Italia niets te maken. De moeder aller Italiaanse topwedstrijden, tussen Juventus en kampioen Internazionale (3-2), stond zaterdagavond onder hoogspanning.

Super League

Bij Juventus beperken de problemen zich niet tot gevoelige erekwesties. Voorzitter Andrea Agnelli wordt gezien als de architect van het afgeschoten voorstel van de Super League. Dit maakt de timing van een Turijns rampseizoen des te pijnlijker. Niet alleen kwam er al een eind aan de reeks van negen landstitels op rij, ook is het onzeker of Juve een Champions League-ticket voor volgend seizoen uit het vuur sleept. Voor een plek bij de eerste vier in de Serie A is Juventus, ook na winst op Inter, afhankelijk van puntverlies bij concurrent.

Het mislopen van de Champions League zou een regelrechte blamage zijn voor Juventus. Het verschil in financiële slagkracht tussen Juve en de rest van de Italiaanse voetbaltop is enorm. Relatief zelfs groter dan de financiële voorsprong van Ajax op zijn eredivisieconcurrenten.

Liefst vijf Serie A-clubs keren aan hun complete selectie minder salaris uit dan Juventus alleen al aan sterspeler Cristiano Ronaldo (31 miljoen euro op jaarbasis) doet. De top-5 van grootverdieners in Italië, bestaat sowieso uit Juve-spelers: De Ligt, Adrien Rabiot, Paulo Dybala en Aaron Ramsey.

Arbitrale chaos

Tegen Inter moest Juventus dan ook winnen om dit financiële kaartenhuis niet nu al ineen te laten storten. De stress spatte er vanaf in het topduel. Een negatieve hoofdrol was er voor scheidsrechter Giampaulo Calvarese. Bij vier van de vijf treffers nam hij, zelfs na het bestuderen van een VAR-scherm, een twijfelachtige beslissing.

De eerste helft kende twee curieuze strafschoppen. Eén voor Juventus, na een valpartij van Giorgio Chiellini, die pas in tweede instantie werd binnengewerkt door Ronaldo. En een voor Inter, na onbedoeld contact van De Ligt met spits Lautaro Martínez, die daarop als een stervende zwaan neerging. Een van richting veranderd afstandsschot van Juan Cuadrado was voldoende voor een 2-1-voorsprong van Juventus bij rust.

De tweede helft verliep niet minder chaotisch. Juve kwam met tien man te spelen toen scheidsrechter Calvarese een lichte overtreding van middenvelder Rodrigo Bentancur bestrafte met geel, zijn tweede. Met een man meer kwam Inter terug tot 2-2. Een buiteling van Chiellini (nu in het eigen strafschopgebied) werd na lang overleg met de VAR uitgelegd als een eigen doelpunt van de Turijnse verdediger en niet een gevolg van een overtreding van Inter-spits Romelu Lukaku.

De laatste treffer kwam zowaar nog vreemder tot stand. Een wel heel makkelijke val van Cuadrado werd beloond met een strafschop. Cuadrado mag de 3-2 binnenschieten vanaf 11-meter, omdat trainer Andrea Pirlo in paniek sterspeler Ronaldo al had gewisseld om de voorsprong te verdedigen na de rode kaart van Bentancur.

Juventus, dat woensdag de Italiaanse bekerfinale speelt tegen Atalanta Bergamo, moet komende weekeinde niet alleen winnen bij Bologna om alsnog een Champions League-ticket te bemachtigen. Ook is er puntverlies op andere velden nodig. Napoli moet punten verspelen tegen middenmoter Hellas Verona. Anders is grootmacht Juventus volgend jaar veroordeeld tot Europa League in plaats van de gedroomde Super League.