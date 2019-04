Juventus: een tegenstander om vol overgave te haten

Ajax treft woensdag in de kwartfinale van de Champions League de meest geliefde én gehate club van Italië: Juventus. Waar komt eigenlijk die haat vandaan?

‘Eenderde van de Italiaanse voetballiefhebbers is fan van Juventus, grofweg de rest is anti-Juventus’, zegt de Italiaans voetbaljournalist Tancredi Palmeri. De populariteit van de club is goed te verklaren: Turijn was na de oorlog een van de grote motoren van de Italiaanse economie. Veel Zuid-Italiaanse arbeidsmigranten trokken naar de stad om werk te zoeken in de Fiat-fabrieken. Zij bleven de club van hun werkgever trouw toen ze later terugtrokken naar hun geboortestreken, waar hun liefde voor Juve zich via hun kinderen als een olievlek over heel Italië verspreidde. Maar waarom toch ook die haat richting Ajax’ tegenstander? Vier redenen.

De schandalen

De geschiedenis van Juventus is een geschiedenis van schandalen – altijd is er wel iets aan de hand. Het meest recente schandaal (vorige week) draait om het goedpraten van racisme door de centrale verdediger Leonardo Bonucci. Vorig jaar bleek de Calabrese maffia betrokken te zijn bij de kaartverkoop van de club en tegen sterspeler Cristiano Ronaldo loopt momenteel een verkrachtingszaak.

Het bekendste schandaal draait om clubarts Riccardo Agricola, die in 2004 werd veroordeeld tot 22 maanden voorwaardelijke celstraf omdat hij verschillende soorten doping, waaronder epo, toediende aan spelers die actief waren tussen 1994 en 1998 – een periode waarin de club drie landstitels won en drie Champions League-finales speelde (waaronder de gewonnen finale tegen Ajax, in 1996). Hoewel bij een inval 281 soorten medicijnen werden gevonden, heeft Juventus het eigen dopingverleden altijd stellig ontkend. Sterker nog: zodra het kon, nam de club Agricola (die in 2005 in hoger beroep werd vrijgesproken) gewoon weer in dienst.

In 2006 kwam een nog omvangrijkere fraude aan het licht: het zogenoemde Calciopoli­ – een van de grootste de matchfixingschandalen in het moderne voetbal. Algemeen directeur Lucciano Moggi bleek op grote schaal scheidsrechters te hebben ‘bewerkt’ om Juventus te matsen. Zijn club moest de landstitels van 2005 en 2006 inleveren en werd teruggezet naar de Serie B. Het zorgde voor een stank die Juventus nog altijd niet van zich af heeft gewassen. Iedere keer als het eerste elftal weer eens scheidsrechterlijke beslissing meekrijgt, vragen sportjournalisten zich af: ‘Het zal toch niet?’

De saaiheid

Het is een gevleugelde uitspraak in Italië: chi ama il calcio odia la Juve – wie van voetbal houdt, haat Juventus. Dat komt omdat Juventus de belichaming is van het stereotype Italiaanse voetbal: saaie wedstrijden waarbij het spel ondergeschikt is aan het resultaat. In Turijn is winnen belangrijker dan meedoen en prijzen belangrijker dan plezier. Dat betekent: veel saaie wedstrijden met relatief weinig doelpunten – geen enkele koploper in de grote Europese voetbalcompetities scoorde dit seizoen minder dan Juventus.

‘Juventus heeft dit jaar nauwelijks goede wedstrijden gespeeld’, zegt voetbaljournalist Palmeri. ‘Hoogstens een paar in de Champions League. Dat komt omdat ze weten hoe goed ze zijn en niemand ze dwingt beter te spelen. Zolang de club wint, is de Juventus-fan tevreden, ongeacht het spel.’

De ‘Oude Dame’ is daarmee een soort anti-Ajax: een club die geen applaus wil, maar prijzen. Dat lukt aardig. Juventus is binnen Italië de absolute recordkampioen met bijna tweemaal zoveel titels als Internazionale en AC Milan. Vooral de huidige hegemonie is ongekend. Juventus staat momenteel 20 punten voor op de nummer twee en kan aanstaand weekend – als een soort tussendoortje tussen twee wedstrijd Ajax in – voor de achtste keer op rij landskampioen worden. En hoe dominanter een club is, hoe groter ook de afgunst.

Moise Kean (l) viert het tweede doelpunt tegen AC Milan. Beeld Getty Images

Het aankoopbeleid

Het huidige aankoopbeleid van Juventus vormt voor veel Italiaanse voetbalfans een steen des aanstoots. De club neemt geregeld de sterspelers van haar directe concurrenten over. Op die manier versterkt Juventus niet alleen het eigen team, het verzwakt tegelijkertijd haar belangrijkste uitdagers – een soort kannibalisme dat bij al die concurrenten wrevel opwekt. Bijvoorbeeld in Rome toen het creatieve genie van AS Roma, Miralem Pjanic, in 2016 naar Turijn vertrok. Of in Napels toen topscorer Gonzalo Higuaín in datzelfde jaar voor 90 miljoen euro naar het noorden verhuisde. En misschien ook aanstaande zomer in Milaan, als het lukt Inter-ster Mauro Icardi los te weken.

De spelers

Eerlijk is eerlijk: Juventus is niet bepaald behept met de meest sympathieke voetballers op aarde. Sterker nog: de club heeft een lange geschiedenis van gemene verdedigers en spitsen die niet vies waren van een elleboogstoot. Nu komt abominabel gedrag in de beste families voor – elke club heeft spelers met rafelrandjes – maar juist omdat Juventus zo dominant is, worden de misdragingen van zijn spelers extra breed uitgemeten in de Italiaanse voetbalpraatprogramma’s.

Die van voormalig doelman Buffon bijvoorbeeld – een man die in Nederland vooral geroemd wordt omdat hij het volkslied zo gepassioneerd meezingt, maar die in Italië vooral bekend staat om zijn fascistische sympathieën. Zo droeg hij als jonge speler ooit een T-shirt waarop stond: boia chi molla (vrij vertaald: dood aan wie opgeeft) – een bekende uitspraak van dictator Benito Mussolini – en speelde hij lange tijd met rugnummer 88, een numerieke verwijzing naar HH (Heil Hitler). In 2012 werd bovendien bekend dat de Juve-speler bedragen tot wel 200 duizend euro inzette op voetbalwedstrijden – volgens zijn ex-vriendin zelfs op zijn eigen wedstrijden.

Het meest recente spelersschandaal draait om die andere topaankoop: de Portugese superspits Cristiano Ronaldo. Ronaldo wordt door het Amerikaanse model Kathryn Mayorga van verkrachting beschuldigd. Zelf ontkent hij alles, maar de Amerikaanse politie neemt de beschuldigingen vooralsnog bijzonder serieus. Zo serieus zelfs dat Juventus een aanstaand oefentoernooi in Amerika annuleerde, officieel omdat het niet in de agenda past, maar mogelijk omdat de clubleiding een nieuw schandaal vreest: de beste voetballer ter wereld die door de Amerikaanse politie wordt vastgezet voor verhoor, net nu hij getooid is in het zwart-wit van Juventus.