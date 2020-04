Jutta Leerdam en Koen Verweij weg bij schaatsploeg

Jutta Leerdam en Koen Verweij met de gouden medaille op het WK afstanden schaatsen, februari 2020. Beeld ANP

Met haar verrassende wereldtitel in Salt Lake City was Leerdam de Nederlandse revelatie van het schaatsseizoen. 21 jaar oud pas en zonder één eerdere mondiale zege reed ze naar het goud. En dat was alleen nog maar wat ze op het ijs presteert. Online voert ze met een kwart miljoen volgers op Instagram de ranglijst van schaatsers aan, ver voor bijvoorbeeld Sven Kramer en Kjeld Nuis.

Ze is zowel sportief als commercieel interessant. In een kort persbericht liet de ploeg van coach Gerard van Velde dan ook weten dat ze Leerdam graag erbij hadden gehouden. ‘Maar partijen kwamen er in de onderhandelingen helaas niet uit.’

Het afscheid van Verweij (29), die afgelopen winter terugkeerde op het ijs na een sabbatical van een jaar, viel Reggeborgh minder zwaar. Dat was een wens van de ploeg zelf. De 1.500-meterspecialist zou elders beter af zijn, zei coach Van Velde in het bericht. ‘Koens trainingsschema past niet in het sprintprogramma dat onze atleten draaien.’

Leerdam had afgelopen maanden een aantal keer benadrukt dat ze op het ijs graag aan de zijde van Verweij wilde blijven. ‘Hij is kritisch op mij en houdt me daardoor scherp. Ik heb naar hem toe een extra bewijsdrang’, vertelde ze eind februari.

Toch gaf ze ook steeds aan dat hun samenzijn geen harde eis voor contractverlenging was. De onderhandelingen zijn dan ook niet op de koppelverkoop Leerdam-Verweij stukgelopen, bevestigt Henk Schra, teammanager van Reggeborgh desgevraagd. ‘Dat Koen bij de ploeg moest blijven was geen dealbreaker.’

Was het dan een kwestie van geld? Leerdam weet dat ze het goed doet op ijzers en in de media en dat zoiets wat mag kosten. Dat is haar van huis uit meegegeven. ‘Dat schaatsen is leuk, maar het moet ook wat opleveren’, zei haar vader afgelopen winter in het AD.

Volgens John van Lottum, oud-tennisser en zaakwaarnemer van Leerdam en Verweij, ging het mis op sporttechnische zaken. ‘We hebben een marktconform salaris neergelegd. Het ging echt over de sportieve invulling.’

En nu? Tijdens de WK afstanden schetste Verweij twee scenario’s. Het eerste, contractverlenging, kan in de prullenbak. Het tweede, een eigen ploeg, lijkt het enige dat rest. Maar dat was half februari en van de economische crisis door de coronapandemie had hij nog geen weet.

Volgens Van Lottum staat nog niet vast dat het schaatspaar samen een nieuwe ploeg opzet, al lijken er nauwelijks andere opties. Er zijn maar weinig schaatsploegen en er lijken weinig plekjes vrij. Toch kan Leerdam als mediagenieke wereldkampioene er misschien nog ergens tussen, denkt Van Lottum. ‘Maar we gaan geen concessies doen aan het sportieve aspect.’