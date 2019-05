Just Spee volgt Van Praag op als voorzitter KNVB

De nieuwe voorzitter, Just Spee. Beeld EPA

De algemeen directeur van Telstar praatte in zijn toespraak voor de vergadering louter over voetbal. Hij legde de nadruk op de volgens hem noodzakelijke herverdeling van mediagelden. De top zorgt te goed voor zichzelf. Hij wilde besturen ‘zoals Sarina Wiegman (bondscoach vrouwen, red.) de leeuwinnen leidt. Plezier maken, lachen, aanvallen.’ Spee gaf toelichting op zijn indrukwekkende cv en beloofde dat hij het strategisch plan zal helpen uitvoeren.

Hij won de stemming met overmacht: 46 stemmen tegen 12. De KNVB had na de samenstelling van het profiel een commissie ingesteld, die Spee als kandidaat voordroeg. Spee, oud-voetballer van KHFC, heeft tal van topfuncties bekleed in het bedrijfsleven en heeft veel ervaring met (nieuwe) media. Door hartproblemen heeft hij ‘inspanning en ontspanning beter met elkaar in evenwicht gebracht.’ Van Praag treedt overigens pas af tijdens de najaarsvergadering op 16 december.