Jürgen Klopp: meestertacticus met een finalesyndroom

Liverpoolcoach Jürgen Klopp tijdens de halve-finalewedstrijd tegen AS Roma. Foto Getty Images

Het oordeel van de jolige ZDF-analist Jürgen Klopp loog er niet om. ‘Scheissfrühform’ sprak hij tijdens het EK van 2008 over het Nederlands elftal dat sensationele zeges boekte op de WK-finalisten Italië (3-0) en Frankrijk (4-1). Kuis vertaald: te vroeg in vorm. Er werd in Nederland gelachen om malle Kloppo, de ‘Van der Gijp van Duitsland’. Maar Klopp kreeg gelijk. Nederland verloor al in de eerste knock-outronde van Rusland.

In tegenstelling tot de Nederlandse Van der Gijp presteerde de vlotgebekte, boomlange man uit het Zwarte Woud ook als coach. Zonder enige trainerservaring stuwde hij FSV Mainz op, daarna Borussia Dortmund en sinds 2015 Liverpool. Met die club treedt Klopp vanavond in de Champions Leaguefinale aan tegen Real Madrid, recordwinnaar en tweede op de rijkste-iclublijst van Deloitte. Liverpool staat negende.

Klopp is een freak, een meestertacticus, een detailkunstenaar, een innovator, een motivator. Is hij ook een winnaar? Tweemaal kampioen werd hij met Borussia Dortmund. Maar alleen de eerste van de zes nationale en internationale bekerfinales die hij met zijn clubs speelde, won hij. De verloren Champions Leaguefinale vijf jaar geleden met Dortmund tegen Bayern München doet het meest pijn. ‘Die heb ik nooit teruggezien.’

Emotionele coach

Hij is van de buitenkant bovenal een emotionele man. Toen Liverpool twee jaar geleden in de Europa League in een zinderende tweede helft een 3-1-achterstand tegen Borussia omboog in een 4-3-zege wees Borussia-verdediger Hummels na afloop naar zijn oude coach Klopp. Die had met zijn vulkanische optreden langs de lijn meer invloed op het spel en de atmosfeer gehad dan alle anderen op Anfield Road tezamen.

Klopp balt niet alleen zijn vuist, maar als het ware zijn hele lichaam samen bij een doelpunt. Tegenslag beantwoordt hij met fanatiek handgeklap, vuurspuwende ogen en gebrulde aansporingen. Fans van Dortmund en Liverpool, behorend tot de luidruchtigste van Europa, herkennen zichzelf in hem. Vooral na afloop oogt Klopp als een tikkeltje doorgedraaide voetbalsupporter, zoveel vrolijke omhelzingen en high fives deelt hij uit aan spelers en tegenstanders.

Dat staat haaks op zijn opvoeding: Norbert Klopp was meer een drillcoach dan een papa voor Jürgen. Complimenten kreeg hij nooit, het kon altijd beter.

Zo wilde Klopp het niet doen. Grote bril, grote glimlach vanuit een vertrouwenwekkende baard. Liefst in trainingspak met pet. Tegelijkertijd is hij zo pienter, welbespraakt en ontwikkeld dat hij zich volgens de clubbestuurders die met hem werkten makkelijk staande zou houden in het bedrijfsleven. Toch is hij ook net zo ijdel als de huidige generatie spelers. Over zijn haartransplantatie: ‘Het resultaat is really cool, vind je ook niet?’

Liever was hij trouwens dokter geworden. ‘Ik heb het helpsyndroom, ik wil altijd mensen helpen’, zei hij in een interview met The Guardian waarin hij argumenten inbracht voor een herstemming over de Brexit en flirtte met het burgemeesterschap en later zelfs, niet erg serieus, het Duitse bondskanselierschap. Grappend: ‘Maar Angela Merkel heeft maar twee weken vrij en wordt minder goed betaald.’

Beslist: ‘Ik ben geïnteresseerd in politiek, maar het is hetzelfde als een voetbalmanager zijn. Veel mensen zijn geïnteresseerd in voetbal, slechts enkelen kunnen alle kwaliteiten daadwerkelijk combineren.’

Geen act

De 50-jarige Klopp is geen act. Altijd staan die ogen helder, is hij begeesterd, vertelde de Nederlandse Liverpool-middenvelder Georginio Wijnaldum anderhalf jaar geleden toen hij net een paar maanden met Klopp gewerkt had. ‘Ik kan maar een ding zeggen: Klopp is geweldig. Hij is heel fanatiek, ja. Veel mensen denken dat het gespeeld is. Maar hij is altijd zo. Op trainingen, in besprekingen, tijdens wedstrijden. Het kan irriteren als iemand fanatiek is. Maar bij hem niet. Hij geeft je juist een boost. Hij gaat niet schreeuwen als je een fout maakt. Hij zegt er vooral wat van als je bang bent. Hij wil dat je je kwaliteiten optimaal benut en uitbouwt.’

Liverpoolspelers Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk vieren de winst na halve-finalewedstrijd tegen AS Roma. Foto Getty Images

Dat kan op alle leeftijden. Wijnaldum: ‘Hij vindt: er zit altijd rek in. Ik kwam bij Liverpool op mijn 25ste. Sindsdien leer ik pas echt mijn kwaliteiten kennen.’

Wijnaldum werkte ook met Van Gaal, toen die bondscoach was van Oranje. ‘Ik vind Klopp een heel andere trainer, met andere stof en opvattingen. Wat ze gemeen hebben is hun perfectionisme. En ze zijn enorm geïnteresseerd in je, heel warm.’

Klopp gaat eerst uitgebreid praten met spelers voordat hij ze koopt. ‘Hij wil weten hoe je in elkaar zit als mens, hoe je reageert op zijn type voetbal. Pas na ons gesprek zei hij: ik ga er werk van maken om je te halen.’

Het aardige aan de ploegen die Klopp coacht is het geboden spektakel. Het zijn plots opstekende wervelwinden die over het veld razen, op de beste dagen althans. Backs, ook voorheen volslagen onbekende als Schmelzer, Alexander-Arnold en Robertson, vliegen over de flanken, middenvelders zijn overal, maar ook topaanvallers als Götze, Lewandowski, Coutinho, Firmino, Sané en Salah helpen mee om de bal te veroveren.

Heavy-metalvoetbal

Heavy-metalvoetbal is de benaming. Wijnaldum: ‘Het kan nooit zo zijn dat je niets doet. Ook als we de bal hebben. Je bent een afspeeloptie en als je even bijtankt kun je zeggen dat de back voor jou meegaat en dan pak jij zijn plek over. Dan ben je bescherming.’

Liverpool is lastig te lezen, want soms ineens mag de tegenstander verder opkomen om ruimte te creëren voor een razendsnelle uitbraak. Het herkennen van situaties en daarop anticiperen vereist fitheid en toewijding. Wijnaldum: ‘Als je niet echt wil, moet je dat eerlijk zeggen. Dan gaat hij naar een oplossing zoeken.’

Een man zonder vijanden, lijkt hij. Klopp hoopt vanavond een laatste smet te verwijderen. Die van de coach wiens ploegen, getuige al die verloren finales, te vroeg in vorm zijn.