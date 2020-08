Jumbo-Visma zal zich niet rijk rekenen nu Froome en Thomas ontbreken in de Tour

Geraint Thomas en Chris Froome. Beeld REUTERS

Dit zag je wel aankomen, toch?

Een verrassing is het niet, nee. Beide Britten zakten afgelopen weken riant voor hun eindexamen. Zowel in de Tour de l’Ain als het Critérium du Dauphiné speelden ze geen rol van betekenis. Er waren alleen wat oprispingen als knecht in dienst van kopman Egan Bernal, maar er waren teamgenoten die dat veel beter konden, zoals Jonathan Castroviejo. Froome ploeterde het meest zichtbaar - als viervoudig Tourwinnaar waren de camera’s dikwijls op hem gericht. Hij viel na een kopbeurt op een col een keer bijna om en kon zich slechts zigzaggend omhoog hijsen. Het was een wonder geweest als hij zich weer tijdig in vorm had kunnen rijden na zijn val vorig jaar in Frankrijk, waarbij hij zijn dijbeen, heup, elleboog, ribben en nekwervel brak. Voor een vijfde Tourzege mikt hij nu op 2021, dan in het shirt van Israel Start-Up Nation. Wat eraan schort bij Thomas is wat minder duidelijk. Na zijn Tourwinst in 2018 lijkt bij hem het heilige vuur te ontbreken. Zijn reactie op het besluit hem thuis te laten klonk nogal laconiek. Hij gaat even wat chillen de komende dagen en misschien nog naar de kapper.

Is dit goed nieuws voor Jumbo-Visma?

Tijdens de afgelopen wedstrijden bleek het geel-zwarte squadron van Nederlandse makelij in de bergen al telkens de bovenliggende partij. Maar Jumbo-Visma zal zich niet op voorhand rijk rekenen. Het wegvallen van Froome (35) en Thomas (34) in deze vorm hoeft bepaald geen verzwakking van Ineos te betekenen. De ploeg heeft ruimte gecreëerd voor een volgende generatie. Zo is Richard Carapaz (27) aan de selectie toegevoegd, vorig jaar de winnaar van de Giro d’Italia. Pavel Sivakov is een 23-jarig talent uit Rusland. Jongeren uit die leeftijdscategorie zijn de laatste jaren op de racefiets tot veel in staat gebleken.

Dus de tweestrijd zal voortduren?

Het wordt in elk geval niet het voorspelde gevecht tussen de twee sterkste ploegen met maar liefst drie kopmannen. Ineos zal in Frankrijk nu alle kaarten op Bernal zetten, de winnaar van 2019. Dat de Colombiaan in de Dauphiné opgaf met rugproblemen, zou vooral een voorzorgsmaatregel zijn geweest. Deze rolverdeling geeft de ploeg in elk geval meer duidelijkheid en rust in eigen gelederen. Er zal nu vooral naar Jumbo-Visma worden gekeken. Doen jullie het maar. Maar dit team weet nog niet of zijn beoogde drietal wel in Nice zal aantreden. Tom Dumoulin en Primoz Roglic zijn erbij, ondanks de schaafwonden en blauwe plekken van de Sloveen na een val in de Dauphiné. De deelname van Steven Kruijswijk, bij wie eind vorige week in dezelfde etappe de arm uit de kom schoot, is een groot vraagteken. Het zijn verwikkelingen die de concurrentie met belangstelling volgt. Toen er afgelopen weekeinde in de selecties van Ineos en Jumbo-Visma gaten vielen door valpartijen en blessures, meldden zich meer kapers op de kust, zoals FDJ met Thibaut Pinot en EF Pro Cyling, die Daniel Felipe Martínez naar de winst zag rijden. Het kan zomaar dringen worden.

Zien we de twee Britten nog terug?

In de herfst. Thomas gaat de Giro d’Italia rijden en ja, daar wilde hij natuurlijk graag terugkeren. Hij houdt van het land, de fans, de wegen en het eten. Froome verschijnt aan de start van de Vuelta. Hij klonk berustend. ‘Ik heb nog werk voor de boeg. Dan is het realistischer me daar op te richten.’ Maar na de onvoldoendes van de afgelopen weken, moet het vervolg voelen als zittenblijven.