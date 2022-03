Jumbo-Visma spreidt in Parijs-Nice opnieuw macht tentoon: podium kleurt geel-zwart

Wout van Aert op weg naar de tijdritzege in Parijs-Nice. Beeld AFP

Alleskunner Wout van Aert versloeg teamgenoot en olympisch tijdritkampioen Primoz Roglic die finishte voor oud-wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis. De Australiër is dit jaar nieuw bij Jumbo-Visma, een ploeg met een aanpak die volgens hem gekopieerd wordt door zijn oude werkgever, Ineos.

Ook na de eerste etappe was het podium volledig geel-zwart gekleurd: Van Aert en Roglic gunden de overwinning aan Christophe Laporte, ook nieuw bij de ploeg. De drie kwamen zondag circa 20 tellen voor de rest over de streep. Na vier etappes staan deze drie Jumbo-Visma renners ook 1, 2 en 3 in het algemeen klassement van de 8 etappes tellende ronde. Die werd in 1933 voor het eerst gereden en bereidt ronderenners voor op het grote werk, vooral de Tour de France. ‘We laten zien met welke intenties we hier zijn’, vertelde Van Aert. ‘Iedereen in de ploeg is elkaar aan het motiveren.’

Roglic, de 32-jarige Sloveen die in juli de Tour moet winnen, is de kopman die Parijs-Nice nu wel zegerijk moet afsluiten. Vorig jaar leek dat makkelijk te lukken, totdat Roglic in de laatste etappe een paar keer viel en eindigde als 15de. ‘Het plan is dat Primoz het ergens in de komende, zware etappes van me overneemt’, zei Van Aert, die de gele leiderstrui van Laporte overnam. Het tweede deel van Parijs-Nice bestaat uit bergritten waar Jumbo-Visma een winnende Roglic verwacht.

Opmerkelijke veelzijdigheid

Met de winst in de tijdrit tegen louter specialisten bevestigde Van Aert zijn opmerkelijke veelzijdigheid. De afgelopen maanden won hij bijna alle veldritten waaraan hij meedeed, zijn allereerste kilometers op de weg leverden hem de winst op in de seizoensopening Omloop Het Nieuwsblad en nu dan winst in de tijdrit. Zo won hij ook de tijdrit in de afgelopen Tour én een zware bergetappe die twee keer over Ventoux leidde én een van de belangrijkste sprints van het seizoen in de afsluitende Tour-etappe op de Champs Élysées.

Makkelijk vond hij het tijdritparcours niet. ‘Op en neer waardoor ik geen vast ritme kon vinden, wetende dat ik voor het laatste steile deel nog iets over moest hebben.’ Hoe dat aan te pakken? ‘Energie sparen naar beneden en dan vol gas omhoog.’

De Russische tijdritkampioen Aleksandr Vlasov legde zijn tijdrit niet af in zijn nationale kampioenstrui, maar in het tenue van zijn ploeg Bora-Hansgrohe.