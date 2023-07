Jumbo-Visma grijpt naast ‘zekere’ etappezege, Van Aert furieus

Wout van Aert in de kopgroep, achter Wilco Kelderman en voor Tadej Pogacar. Beeld AFP

Wout van Aert is naar de Tour de France gekomen om etappes te winnen, zoals zondag rit nummer twee, met 209 kilometer de langste van deze editie en daarmee de kortste langste ooit in de Tour. Maar er ging iets behoorlijk mis bij de ploeg van Van Aert, Jumbo-Visma. Furieus vloekend ging de Belg als tweede over de finish in San Sebastian. Hij smeet een bidon tegen de grond en stapte daarna zonder een woord, ook niet tegen de Belgische pers, in een auto en weg was hij.

Zijn woede en teleurstelling waren begrijpelijk, want zelden stonden de seinen voor zijn ritwinst zo op groen. Iemand van Jumbo-Visma had ergens een fout gemaakt, maar wie?

Ruim 16 kilometer voor de finish in het Baskische San Sebastián was er een ongebruikelijk tafereel voor de beginfase van een Tour. De twee grootste favorieten voor de eindzege over drie weken, Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, kwamen als eerste over de mistige top van het laatste en zwaarste klimmetje van de dag, de Jaizkibel.

De Jaizkibel overleefd

De Tourorganisatie had daar, heel slim, 8 bonusseconden liggen voor de eerste renner die boven zou komen en 5 voor nummer twee. Precies genoeg om de interesse van de winnaars van de laatste drie Ronden van Frankrijk te wekken.

En ook precies genoeg voor een eerste schifting deze Tour. Mannen zoals Mathieu van der Poel en oud-wereldkampioen Julian Alaphilippe moesten afhaken, waar klassementsmannen zoals Romain Bardet en de van een zware crash herstelde oud-Tourwinnaar Egan Bernal verrassend mee konden.

Én Wout van Aert die een dag eerder had gezegd: ‘Als ik de Jaizkibel overleef, heb ik een kans in een sprint.’ Die kans werd bijna een garantie, want toen zijn achtervolgende groep in de afdaling samensmolt met Vingegaard en Pogacar, telde Van Aert liefst drie ploeggenoten. Vier ‘Jumbo-Visma’s’ op 24 renners, met Van Aert als veruit de beste sprinter, dat kon niet meer fout gaan.

Maar de twintig renners in andere kleuren dan het zwart-geel van Jumbo-Visma waren volgens Tiesj Benoot stuk voor stuk ‘van die toppers’. Hij en Jumbo-Visma-ploeggenoot Wilco Kelderman kregen de taak om de groep bij elkaar te houden zodat Van Aert ze er in de sprint allemaal op kon leggen. En deed Vingegaard nog wat? Eigenlijk niet, en dat was het probleem.

Niemand in de groep twijfelde aan de sprintkwaliteiten van Van Aert, dus probeerden toprenners als Pello Bilbao, Tom Pidcock en Mattias Skjelmose in zijn plaats voor de dagzege te gaan door ruim voor de sprint weg te springen. Aan Jumbo-Visma de energievretende taak om ze terug te halen. Aan Benoot, aan Kelderman en Van Aert in de slotfase zelfs tot twee keer toe. Vingegaard niet. Die had de blik gericht op het achterwiel van Pogacar.

De Fransman Victor Lafay van Cofidis gaf al die tijd zijn ogen goed de kost. Hij zag dat Jumbo-Visma feitelijk met drie zat en dat het trio moe begon te worden. Hij schatte in dat Van Aert na zijn twee laatste terughaalacties voorlopig niet bereid was tot een derde. Die zou de Belg zo veel krachten kosten, dat op de streep Pogacar hem makkelijk zou kunnen verslaan.

Toen hij zichzelf overtuigd had van zijn analyse nam Lafay een aerodynamische houding aan, telde af en loste in gedachten voor hem alleen een startschot onder de rode driehoek van de laatste kilometer. En weg was hij. Even later bezorgde de Fransman zijn ploeg de eerste etappezege in de Tour in liefst vijftien jaar.

De beurt was aan Kelderman om Lafay terug te halen, maar zijn tank was leeg en de moegestreden Benoot was iets achteropgeraakt. Wat we nodig hadden, zei Kelderman na de finish tegen de NOS, was nog één mannetje om dat laatste gat dicht te rijden. ‘Dan hadden we de zege op zak gehad.’

Andere doelen

Eén mannetje, dat kon alleen Vingegaard zijn, al noemde Kelderman die naam bewust niet. Maar toch: waarom hielp de titelverdediger Van Aert niet? Die had zich in de vorige Tour toch binnenstebuiten gefietst voor de eindzege van de Deen, de eerste, zo vurig gewenste Tourwinst van de ploeg? ‘We hebben andere doelen, dat is duidelijk’, zei Vingegaard erover.

Hij volgde slechts mijn orders op, zei ploegleider Grischa Niermann na afloop. Niermann, als renner en ploegleider al bijna een kwarteeuw bij de ploeg, wilde per se zijn kopman sparen. ‘Logisch als je voor Tourwinst gaat.’

Bovendien was de Duitser met al zijn ervaring ervan overtuigd dat Kelderman en Benoot het gat naar Lafay zouden dichten. ‘Daarom maakte ik niet de call dat Jonas achter Lafay aan moest.’ Schuldbewust: ‘Als iemand een fout heeft gemaakt, dan moet je die aan mij toeschrijven.’

Het is geen Playstation, voegde Niermanns collega Frans Maassen, ook al een eeuwigheid bij de ploeg, daaraan toe. ‘Jonas focust zich zo veel mogelijk op Pogacar, maar achteraf had hij best wel wat kunnen doen’, zei Maassen, ‘al is dat makkelijk praten.’

De twee ploegleiders begrepen de diepe teleurstelling van Van Aert, maar wezen tegelijk op de positieve kant van de miskleun. Jumbo-Visma zat toch maar mooi vooraan en leek sterker dan de grootste concurrent: het UAE van Pogacar. Bovendien bleek volgens de ploeg op de Jaizkibel: onze kopman is in topvorm.

Of Wout van Aert er ook zo over denkt, is na zijn zwijgzame vertrek ongewis. Een snelle etappewinst, liefst maandag al, zal hem wellicht milder kunnen stemmen.