Jumbo-Visma: deelname Van Aert aan Parijs-Roubaix is verantwoord

Wout van Aert van Jumbo-Visma gaat op kop van een groepje renners in Gent-Wevelgem, eind maart Beeld BELGA

Het was kantje boord, maar Belgisch kampioen Wout van Aert staat zondag in Compiègne dan toch aan de start van de kasseienklassieker Parijs-Roubaix. Volgens de medische staf van zijn ploeg Jumbo-Visma hebben uitgebreide onderzoeken uitgewezen dat deelname verantwoord is na zijn besmetting met covid-19 eind vorige maand. Als gevolg van de positieve test liep hij dit voorjaar de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race mis.

In het wielerpeloton bestaan zorgen over het terugkeren in de wedstrijd na een infectie met het virus. De Italiaan Sonny Colbrelli, afgelopen oktober nog de winnaar op het velodroom van Roubaix in een doorweekte editie van de Hel van het Noorden, zakte vorige maand na de eerste etappe in de Ronde van Catalonië met hartritmestoornissen ineen. In januari had hij corona opgelopen. Na plaatsing van een onderhuidse defibrillator is voortzetting van zijn carrière onzeker. De rentree van de Belg Tim Declercq, die in februari bij de besmetting een ontstoken hartzakje opliep, verloopt moeizaam. Hij gaf op in het Circuit de la Sarthe.

Jumbo-Visma spreekt van een ‘zeer weloverwogen beslissing’. Voorafgaand aan de hervatting van de training is Van Aert eerst onderzocht. Volgens sportief directeur Merijn Zeeman kwam begin deze week het groene licht van de medische begeleiding. ‘Wout is volledig belastbaar en mag op topniveau inspanningen doen.’

Een arts heeft de renner vier dagen vergezeld om na te gaan welke effecten er waren tijdens en na de training, waarbij de controle zich onder meer richtte op het hart. Onderzoek onder topsporters leerde eind vorig jaar dat een kleine percentage door corona hartschade oploopt. Zeeman beklemtoont de grote rol van de medische begeleiders. ‘Na een covidbesmetting zijn we uiterst voorzichtig met de gezondheid van de renners.’ Van Aert verklaarde na zijn positieve test dat hij slechts kampte met milde symptomen.

Zeeman denkt dat de renner komende zondag nog niet in staat zal zijn de rol van kopman op zich te nemen. Van Aert maakte voor zijn ziekte al indruk met winst in de Omloop het Nieuwsblad, een tijdrit in Parijs-Nice en in de E3, maar had zijn voorbereiding vrijwel geheel afgestemd op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Zeeman: ‘Na een week isolatie is van topvorm geen sprake meer. De aanloop naar Roubaix is natuurlijk gemankeerd.’ Van Aert ontbrak donderdag nog tijdens de verkenning van het parcours door de ploeg. De sportief directeur speculeert op een ondersteunende rol voor teamgenoten als Christophe Laporte, Mike Teunissen en Nathan Van Hooydonck.

Van Aert nam tot dusver drie keer deel aan Parijs-Roubaix. In 2018 werd hij 13de, in 2019 na veel tegenslag 22ste en vorig jaar eindigde hij als 7de.