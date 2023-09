Jumbo-Visma bepaalt wie de Vuelta dit jaar wint, Sepp Kuss heeft voorlopig de beste papieren

Etappewinnaar Jonas Vingegaard en klassementsleider Sepp Kuss op het podium na de etappe van vrijdag naar de Tourmalet. Beeld AFP

‘Samen winnen’ is het motto van Jumbo-Visma. De Nederlandse wielerploeg voorziet deze ogenschijnlijk afgekloven kreet in deze Vuelta van een nieuwe dimensie: het collectief verpulvert de concurrentie.

Het doel waarmee de equipe de Ronde van Spanje inging was om als eerste ploeg ooit alledrie de grote ronden in één seizoen te winnen. Dat het heel raar moet lopen wil dit doel niet worden gehaald, wordt duidelijk met een blik op het algemeen klassement bij het ingaan van de tweede rustdag, maandag.

Sepp Kuss, de meesterknecht in de bergen en cruciaal bij alle zes de grote ronden die Jumbo-Visma tot dusver won, staat sinds een week bovenaan. Achter de Amerikaan, op 1 minuut en 37 seconden, vinden we Primoz Roglic, die naar Spanje is gekomen voor zijn vierde Vuelta-zege.

Aan de vergadertafel

Zeven tellen achter de Sloveen komt Jumbo-Visma-renner nummer drie: Jonas Vingegaard. Roglic won in mei de Giro, de Deen won in juli de Tour. Kuss dong nooit eerder naar een eindzege. Niet onbelangrijk voor de onderlinge verhoudingen: de drie Jumbo-Visma-renners wonnen deze Vuelta al alledrie een etappe.

Een kleine minuut achter Vingegaard staat de eerste niet-Jumbo-Visma-renner, de nog maar 20-jarige Juan Ayuso van UAE. Een derde plek op de slotdag van de Vuelta, komende zondag in Madrid, lijkt voor hem het hoogst haalbare.

De dominantie van één wielerploeg is in het huidige post-dopingtijdperk nimmer vertoond in een grote, drieweekse ronde. Sinds commerciële ploegen het daarin overnamen van landenteams waren eindpodia regelmatig gevuld met twee ploeggenoten, maar slechts één keer met drie. In de einduitslag van de Vuelta van 1966 was het uitsluitend Spaanse Kas-Kaskol 1, 2 en 3 – en trouwens ook 5, 6 en 7.

Jumbo-Visma heeft zichzelf in de positie gebracht dat het aan de vergadertafel kan besluiten wie volgende week de Vuelta wint. Afgaand op wat de renners van de ploeg te vertellen hadden na hun masterclass op de Tourmalet vrijdag – Vingegaard won, Kuss en Roglic werden op een halve minuut tweede en derde – zal de overwinning gaan naar de huidige drager van de rode leiderstrui, Sepp Kuss.

Hij zou de eerste Amerikaanse winnaar van een grote ronde in tien jaar worden, na de Vuelta-zege van Chris Horner in 2013. Met de mediagenieke Kuss als uithangbord in de VS, verruimt de ploeg de mogelijkheden om een mondiaal merk als nieuwe hoofdsponsor te vinden, nu supermarktketen Jumbo in 2024 afhaakt.

Ook spreekt in het voordeel van de Amerikaan dat hij Roglic hielp aan al zijn overwinningen in Vuelta (3) en Giro (1) en Vingegaard aan zijn twee Tour-zeges; de Sloveen en Deen kunnen hun geliefde meesterknecht belonen.

Vingegaard haalt water

Vooral Vingegaard is daar duidelijk over. Hij ging al water halen voor Kuss en coacht de klimmer in de vlakke etappes. ‘Ik probeer hem zo veel mogelijk te helpen en zeg: geloof erin en fiets zo veel mogelijk vooraan in het peloton.’

Bovendien staat Kuss niet voor niets bovenaan: hij is volgens zijn ploeggenoten simpelweg de beste in koers. Zelf wijst hij als pluspunt op zijn enorme ervaring in grote ronden. ‘Ik heb het geluk gehad om vaak in winnende ploegen te zitten met de beste wielrenners ter wereld en daarvan heb ik veel geleerd.’ Zoals? ‘Wanneer ik verantwoordelijkheid moet nemen, wat de kritieke momenten zijn en waar je energie moet sparen.’

Attila Valter, de Hongaarse gangmaker van de ploeg, vat de stemming in Jumbo-Visma goed samen: ‘Het is aan Primoz en Jonas, maar er is geen reden Sepp aan te vallen. Iedereen mag hem graag, het is een goede gast.’

Roglic is zijn gebruikelijke ondoorgrondelijke zelf met enerzijds welverdiende lof voor Kuss, die hij na elke etappe enthousiast knuffelt en tussen de schouderbladen slaat, terwijl hij ook de vraag opwerpt of zijn meesterknecht het wel tot Madrid kan volhouden.

Monsterklim

Die aarzeling is gerechtvaardigd. Per slot fietst Kuss zijn vijfde achtereenvolgende grote ronde en zijn derde dit seizoen. En dat voelde hij de afgelopen weken wel degelijk, erkende hij. ‘We moeten flexibel zijn: als een van ons drieën een slechte dag heeft, of een slecht moment, kunnen we niet op hem wachten, ook niet op mij.’

Het teambelang gaat immers altijd voor. Jumbo-Visma wil niet het risico lopen deze Vuelta te verliezen door vooraf op het verkeerde paard te wedden.

Woensdag laat Jumbo-Visma, zo is de verwachting, Kuss, Roglic en Vingegaard de buit verdelen. Dan eindigt de 17de etappe met een alom gevreesde monsterklim, de Angliru met zijn zeven extreem steile slotkilometers. Wekt Kuss daar de indruk dat de Vuelta-zege hem ontglipt, dan mogen zijn twee concullega’s het heft in handen nemen en laten zien wat het ‘samen winnen’-motto van de ploeg werkelijk betekent.